Perú
Agregar Infobae enGoogle

Keiko Fujimori sobre la llegada del papa León XIV al Perú: “Es una visita que permitirá seguir logrando la unidad de todos los peruanos”

El pontífice permanecerá siete días en territorio peruano luego de visitar Uruguay y Argentina. Lima será su punto de llegada el 11 de noviembre

Una mujer con blazer blanco y un hombre vestido de rojo eclesiástico con solideo y pectoral de cadena con cruz, uno junto al otro
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, y monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, se reúnen para coordinar la visita del papa León XIV al país. (Foto: X/@ope_peru)
Guardar

La visita del papa León XIV al Perú ya cuenta con una fecha definida y cuatro ciudades dentro del programa oficial. El pontífice llegará a Lima el 11 de noviembre y permanecerá en territorio peruano hasta el 17 del mismo mes, de acuerdo con el anuncio difundido por la Santa Sede.

El viaje formará parte de una gira por América del Sur que también incluirá Uruguay y Argentina. El recorrido por estos tres países se desarrollará del 6 al 17 de noviembre de 2026, según el comunicado difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Para el Perú, la agenda contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La selección de estas ciudades quedó establecida luego de las inspecciones técnicas realizadas por la Comisión de Avanzada del Vaticano, como parte de la preparación del desplazamiento papal.

PUBLICIDAD

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al próximo viaje durante una transmisión difundida mediante sus redes sociales. La mandataria sostuvo que la presencia del pontífice en territorio peruano representa una oportunidad para promover la unidad nacional.

Presidenta Fujimori destaca visita de León XIV

Peru's President Keiko Fujimori leaves after visiting the Mexican company Arca Continental, Latin America’s second-largest bottler of Coca-Cola, in Pucusana, on the outskirts of Lima, Peru, August 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori leaves after visiting the Mexican company Arca Continental, Latin America’s second-largest bottler of Coca-Cola, in Pucusana, on the outskirts of Lima, Peru, August 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Durante la transmisión, Keiko Fujimori señaló que el país debe prepararse para recibir al pontífice y vinculó la visita con un posible espacio de encuentro entre los ciudadanos.

“Debemos prepararnos, es una visita tan linda para nuestro país. Yo sí creo es una visita que permitirá seguir logrando la unidad de todos los peruanos”, sostuvo la presidenta de la República.

La mandataria también destacó que existe satisfacción en el país por el anuncio realizado desde el Vaticano. León XIV, además de ocupar el cargo de máxima autoridad de la Iglesia católica, posee nacionalidad peruana y desarrolló en el Perú una parte importante de su labor pastoral antes de su elección como sucesor de Francisco.

PUBLICIDAD

Fujimori precisó que el canciller Carlos Espá estará a cargo de los detalles vinculados con la visita del pontífice al territorio peruano.

Santa Sede confirma cuatro ciudades en Perú

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades
Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó el 5 de agosto el recorrido oficial de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. El comunicado precisa las ciudades que formarán parte de cada etapa de la gira.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”, informó Bruni.

El mismo comunicado precisa que el programa detallado del viaje será difundido posteriormente por la Santa Sede. Por ahora, las ciudades y las fechas generales constituyen los principales elementos confirmados para la etapa peruana.

La llegada a Lima está prevista para la tarde del 11 de noviembre. Desde la capital, el pontífice continuará con las actividades previstas en el itinerario hasta el 17 de noviembre.

Perú será la tercera etapa de la gira

El desplazamiento de León XIV hacia territorio peruano ocurrirá después de sus visitas a Uruguay y Argentina. La primera etapa se desarrollará del 6 al 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

Luego, el pontífice viajará a Argentina. El programa contempla Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. Tras esta fase, León XIV se trasladará al Perú, donde iniciará la tercera parte de la gira.

El recorrido sudamericano también establece una agenda previa al arribo del pontífice a Lima. La información difundida por la Santa Sede permite conocer las fechas generales de cada tramo, aunque todavía no existe un programa detallado de las actividades que cumplirá en cada ciudad.

Temas Relacionados

Keiko Fujimoripapa León XIVPerúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

El nivel de peligro por nevadas pasará de moderado a fuerte. Para el martes se prevén acumulados de hasta 7 centímetros en la sierra centro y 9 centímetros en la sierra sur

Senamhi alerta por lloviznas, humedad y frío en Lima y otras zonas de la costa para este lunes 10 y martes 11 de agosto

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

La conductora atribuyó el mejor rating del magazine a un estilo más familiar y calmado, logrado tras cambios en el equipo y una etapa nueva luego del adiós con GV Producciones

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Cancillería confirma 11 peruanos fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania: hay 114 desaparecidos y 3 capturados

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 459 compatriotas se enlistaron oficialmente y que 31 ya fueron evacuados, de los cuales 28 retornaron al país y tres permanecen en Europa por decisión propia

Cancillería confirma 11 peruanos fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania: hay 114 desaparecidos y 3 capturados

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está cargada de diversos encuentros en el ámbito peruano, así como en el fútbol europeo y sudamericano con la posible participación de figuras nacionales

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano

El peruano fue titular y sostuvo la continuidad del conjunto moscovita en una jornada exigente, resuelta con una reacción tras el descanso que permitió dar vuelta el marcador como visitante

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Keiko Fujimori anuncia que empezará a aplicar el modelo de Bukele: “Firmeza para recuperar el orden”

Alejandro Aguinaga justifica giro fujimorista sobre asilo de Betssy Chávez: “El tiempo hace adoptar otra óptica”

Keiko Fujimori tiene la segunda peor aprobación entre últimos seis presidentes electos: solo supera a Pedro Castillo

Keiko Fujimori no indultará a Alejandro Toledo por sus “problemas notorios” con decir la verdad, anuncia ministro de Justicia

Rafael López Aliaga arremete contra su biógrafo: “Pancho de Piérola es bien sonso. Oye, sal de tu escondite”

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Janet Barboza celebra el "mejor año" de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo y el alejamiento de la productora de Gisela Valcárcel

Murió Isabel Vilar, doña ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara y el actor se despide con emotivo mensaje: “Todo mi amor para ti”

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos en emotiva celebración tras la confirmación de su separación

Kenji Fujimori reveló su lucha contra la depresión tras salir del Congreso y el papel que tuvo su esposa Erika Muñoz en su recuperación

Edson Dávila niega traición a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel: “No me voy a pelear con monstruos televisivos”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 9 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Rodina Moscú logró su primer triunfo de la temporada en la Liga Rusa con Yordy Reyna como titular: así jugó el peruano

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así quedaron los equipos tras la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Dana Guzmán conquistó su primer título profesional en Estados Unidos: campeona del W35 Southaven tras vencer a Annika Penickova

Jefferson Farfán quedó encantado con jugador de Sport Boys y lo pidió para Alianza Lima: “Qué dinámica”