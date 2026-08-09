Keiko Fujimori sobre la llegada del papa León XIV al Perú: “Es una visita que permitirá seguir logrando la unidad de todos los peruanos”

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, y monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, se reúnen para coordinar la visita del papa León XIV al país. (Foto: X/@ope_peru)

Guardar

La visita del papa León XIV al Perú ya cuenta con una fecha definida y cuatro ciudades dentro del programa oficial. El pontífice llegará a Lima el 11 de noviembre y permanecerá en territorio peruano hasta el 17 del mismo mes, de acuerdo con el anuncio difundido por la Santa Sede.

El viaje formará parte de una gira por América del Sur que también incluirá Uruguay y Argentina. El recorrido por estos tres países se desarrollará del 6 al 17 de noviembre de 2026, según el comunicado difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Para el Perú, la agenda contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La selección de estas ciudades quedó establecida luego de las inspecciones técnicas realizadas por la Comisión de Avanzada del Vaticano, como parte de la preparación del desplazamiento papal.

PUBLICIDAD

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al próximo viaje durante una transmisión difundida mediante sus redes sociales. La mandataria sostuvo que la presencia del pontífice en territorio peruano representa una oportunidad para promover la unidad nacional.

Presidenta Fujimori destaca visita de León XIV

Peru's President Keiko Fujimori leaves after visiting the Mexican company Arca Continental, Latin America’s second-largest bottler of Coca-Cola, in Pucusana, on the outskirts of Lima, Peru, August 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Durante la transmisión, Keiko Fujimori señaló que el país debe prepararse para recibir al pontífice y vinculó la visita con un posible espacio de encuentro entre los ciudadanos.

“Debemos prepararnos, es una visita tan linda para nuestro país. Yo sí creo es una visita que permitirá seguir logrando la unidad de todos los peruanos”, sostuvo la presidenta de la República.

La mandataria también destacó que existe satisfacción en el país por el anuncio realizado desde el Vaticano. León XIV, además de ocupar el cargo de máxima autoridad de la Iglesia católica, posee nacionalidad peruana y desarrolló en el Perú una parte importante de su labor pastoral antes de su elección como sucesor de Francisco.

PUBLICIDAD

Fujimori precisó que el canciller Carlos Espá estará a cargo de los detalles vinculados con la visita del pontífice al territorio peruano.

Santa Sede confirma cuatro ciudades en Perú

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó el 5 de agosto el recorrido oficial de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. El comunicado precisa las ciudades que formarán parte de cada etapa de la gira.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”, informó Bruni.

PUBLICIDAD

El mismo comunicado precisa que el programa detallado del viaje será difundido posteriormente por la Santa Sede. Por ahora, las ciudades y las fechas generales constituyen los principales elementos confirmados para la etapa peruana.

La llegada a Lima está prevista para la tarde del 11 de noviembre. Desde la capital, el pontífice continuará con las actividades previstas en el itinerario hasta el 17 de noviembre.

Perú será la tercera etapa de la gira

El desplazamiento de León XIV hacia territorio peruano ocurrirá después de sus visitas a Uruguay y Argentina. La primera etapa se desarrollará del 6 al 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

PUBLICIDAD

Luego, el pontífice viajará a Argentina. El programa contempla Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. Tras esta fase, León XIV se trasladará al Perú, donde iniciará la tercera parte de la gira.

El recorrido sudamericano también establece una agenda previa al arribo del pontífice a Lima. La información difundida por la Santa Sede permite conocer las fechas generales de cada tramo, aunque todavía no existe un programa detallado de las actividades que cumplirá en cada ciudad.