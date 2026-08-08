Capturan a hombre que permaneció 21 años prófugo tras ser condenado por homicidio, secuestro y violación sexual

El requisitoriado fue ubicado en Santa Clara, Ate, tras un trabajo de seguimiento realizado por agentes especializados de la PNP - Créditos: Mininter.

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Un trabajo de seguimiento permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar y capturar a Henry Chauca Conde, alias Fabián Chauca, quien permaneció 21 años en la clandestinidad pese a tener una condena de 16 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, secuestro y violación sexual. El requisitoriado fue intervenido esta tarde en el sector de Santa Clara, distrito de Ate, donde finalmente pudo ser localizado por agentes especializados.

Chauca Conde figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que ofrecía S/30.000 por información que permitiera conocer su paradero y concretar su captura. Asimismo, contaba con una notificación roja de Interpol, tramitada a solicitud de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Esta medida permitió mantener activa su búsqueda mientras permanecía fuera del alcance de las autoridades durante más de dos décadas.

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La operación estuvo a cargo de personal especializado del Departamento de Búsqueda y Captura de la Oficina Central Nacional Interpol Lima, en coordinación con la División de Investigación de Delitos Contra la Criminalidad Transnacional (DIVICCT-DIRASINT). Los agentes realizaron las acciones de seguimiento que permitieron establecer la ubicación del sentenciado y ejecutar la intervención en Santa Clara.

La captura estuvo a cargo de unidades especializadas de la PNP, entre esas el Departamento de Búsqueda y Captura de Interpol Lima y la DIVICCT-DIRASINT - Créditos: Mininter.

Condenado por crimen ocurrido en Arequipa

Los hechos por los que Chauca Conde recibió la condena ocurrieron el 22 de abril de 2005, en la ciudad de Arequipa. De acuerdo con el expediente judicial, el ahora detenido actuó junto con un cómplice en el secuestro y agresión sexual contra la estudiante Liz Pierina Mendoza Espinoza, en una zona conocida como Pozo Negro.

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Tras estos hechos, la joven fue arrojada a un canal de regadío, donde falleció. Por este caso, el sujeto fue condenado a 16 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, secuestro y violación sexual.

La orden de captura permaneció vigente durante más de dos décadas, periodo en el que el condenado se mantuvo prófugo. Su incorporación al Programa de Recompensas buscó facilitar la obtención de información ciudadana que contribuyera a determinar su paradero.

Con la intervención en Santa Clara, la PNP logró poner al sentenciado a disposición de las autoridades correspondientes. La notificación roja de Interpol había sido tramitada a solicitud de la Corte Superior de Justicia de Arequipa como parte de las acciones destinadas a su ubicación.

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El Ministerio del Interior señala que el Programa de Recompensas busca promover la colaboración ciudadana para localizar a personas requeridas por la justicia. Mediante incentivos económicos, esta herramienta permite recibir información sobre individuos que cuentan con órdenes de captura o condenas pendientes. Los datos proporcionados permiten a las autoridades desarrollar acciones de búsqueda y coordinar intervenciones cuando se logra determinar dónde se encuentra el requisitoriado.

Tras su detención, Henry Chauca Conde deberá ser puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos correspondientes derivados de la requisitoria judicial y de la sentencia dictada en su contra.