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A qué hora juega Perú vs México HOY: partido clave por fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La selección nacional asume su tercer desafío en la justa internacional ante el combinado asiático. Las dirigidas por Marcello Bencardino buscarán volver a la victoria luego de la caída frente a Venezuela

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido por la fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
A qué hora juega Perú vs México HOY: partido por la fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World.
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La selección peruana afronta un nuevo desafío en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Luego de conseguir una victoria en su estreno ante Túnez y caer frente a Venezuela en su segunda presentación, el equipo dirigido por Marcello Bencardino se medirá hoy, sábado 8 de agosto, ante México, por la tercera jornada del Grupo B. Las deportistas nacionales necesitan volver al triunfo para mantenerse en una posición favorable de cara a la clasificación a la siguiente etapa del certamen internacional que se desarrolla en Chile.

A qué hora juega Perú vs México por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs México se jugará hoy, sábado 8 de agosto, desde la 13:00 horas en Perú. El encuentro tendrá lugar en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, como parte de la tercera jornada del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

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Estos son los horarios para seguir el partido en diferentes países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas
  • México: 12:00 horas.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 14:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas
  • Miami, Estados Unidos: 14:00 horas
  • España: 20:00 horas

El encuentro será una nueva oportunidad para las dirigidas por Marcello Bencardino de sumar una victoria y mantenerse en carrera en un Grupo B que también tiene como protagonistas a Venezuela, China, Túnez y Filipinas.

Perú enfrentará a México en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.
Perú enfrentará a México en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.

Canal TV del Perú vs México por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La transmisión en vivo del partido entre Perú y México por la tercera fecha del Mundial Sub 17 estará disponible por televisión a través de Latina, tanto en su señal 2 como en el canal 702 HD.

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet también tendrán diferentes alternativas. El partido podrá verse mediante la aplicación de Latina y a través de la página web del canal, opciones que permitirán acceder a la señal en vivo desde dispositivos móviles o computadoras.

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Asimismo, los seguidores del vóley internacional podrán recurrir al canal oficial de Volleyball World en YouTube, plataforma que ofrece contenidos y transmisiones vinculadas a las principales competencias organizadas por la Federación Internacional de Voleibol. Finalmente, Infobae Perú también ofrece una cobertura completa del evento deportivo a través de su página web.

Latina transmitirá todos los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Latina transmitirá todos los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

Tropiezo en el segundo partido

Perú sufrió su primera derrota en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 luego de caer 3-1 ante Venezuela en San Felipe, por la segunda jornada del Grupo B. El equipo nacional había comenzado su participación con una victoria frente a Túnez, pero no pudo repetir el resultado ante las vigentes campeonas sudamericanas.

Perú consiguió emparejar el marcador en el segundo set, pero no pudo trasladar ese buen ritmo al tercer parcial. Las ‘llaneras’ terminaron llevándose la victoria en la cuarta manga y repitieron el resultado de la Copa Panamericana de este año.

El conjunto peruano cayó 25-20 y logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

México, un rival de cuidado

México llega al duelo contra Perú con un antecedente que no puede pasar desapercibido: derrotó a Venezuela, vigente campeona sudamericana de la categoría, en su estreno en el Mundial Sub 17. El conjunto mexicano protagonizó una remontada de carácter para imponerse en un partido que tuvo varios cambios de dominio y terminó definiéndose en el tie break.

La selección mexicana comenzó el encuentro de manera positiva y se quedó con el primer set por 25-21. Sin embargo, Venezuela reaccionó con contundencia y tomó el control del compromiso al ganar los dos siguientes parciales por 25-10 y 25-15. Con el marcador 2-1 a favor de las ‘llaneras’, México quedó contra las cuerdas y necesitaba una respuesta inmediata para evitar comenzar el campeonato con una derrota.

Fue entonces cuando el combinado norteamericano mostró una importante capacidad de reacción. México se impuso por 25-20 en el cuarto set y consiguió llevar el partido al parcial definitivo. En el tie break, lejos de sentir la presión por haber dejado escapar una ventaja, las mexicanas fueron ampliamente superiores y terminaron imponiéndose por 15-7.

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