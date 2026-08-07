A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en el estadio Nacional por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Ilustración Infobae Perú.

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Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan hoy, sábado 8 de agosto, por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro tendrá como escenario el estadio Nacional, donde el conjunto del Callao ejercerá como local y buscará prolongar su buen momento frente a uno de los equipos que mejor ha comenzado el segundo campeonato del año. Los dirigidos por Pablo Guede, por su parte, intentarán mantener su buen perfecto y sumar una nueva victoria que les permita continuar en el primer lugar.

El compromiso promete ser uno de los más atractivos de la fecha, especialmente por la actualidad de ambas instituciones. Alianza Lima ha encontrado en Eryc Castillo a una de sus principales armas ofensivas durante este inicio de Clausura, mientras que Sport Boys ha conseguido recuperarse rápidamente de su derrota en la primera fecha y encadenó dos resultados positivos.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará este sábado 8 de agosto desde las 20:00 horas en Perú. El estadio Nacional será el escenario de un encuentro en el que el conjunto ‘rosado’ tendrá la condición de local.

Estos son los horarios para seguir el partido en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

México (Ciudad de México): 19:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 22:00 horas

Brasil (Brasilia): 22:00 horas

Miami, Estados Unidos: 21:00 horas

España: 03:00 horas del domingo 9 de agosto.

Hansell Riojas anticipa un duelo personal con Eryc Castillo. - Crédito: Difusión

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys podrá seguirse a través de L1 MAX, señal oficial de la Liga 1 que cuenta con distribución en diferentes operadores de televisión por suscripción en el territorio peruano. Los aficionados también tienen la posibilidad de acceder a la transmisión mediante las plataformas que ofrecen el canal dentro de sus servicios.

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Otra alternativa para quienes prefieren seguir el campeonato por internet es Liga 1 Play, plataforma de streaming que permite acceder a los partidos de la Liga 1 mediante una suscripción mensual.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial del encuentro, con todos los detalles de la previa, las principales incidencias, el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y las declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el compromiso.

Los 'blanquiazules' visitarán a los 'rosados' en el estadio Nacional por la fecha 4. (L1 Max)

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima llega al duelo frente a Sport Boys con siete puntos de nueve posibles en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Pablo Guede inició el segundo campeonato del año con una victoria en Matute ante Sport Huancayo, en un partido que tuvo a Eryc Castillo como una de las principales figuras. El atacante ecuatoriano marcó un doblete para liderar la remontada del conjunto ‘blanquiazul’ y darle sus primeros tres puntos en el certamen.

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En la segunda jornada, Alianza Lima tuvo que salir de casa para enfrentarse a Comerciantes Unidos en Cutervo. El cuadro victoriano no pudo repetir el triunfo de su estreno y terminó repartiendo puntos con el conjunto cajamarquino, resultado que le permitió mantener su condición de invicto, aunque dejó escapar la posibilidad de sumar su segunda victoria consecutiva.

La escuadra de Pablo Guede volvió a la senda del triunfo en la tercera fecha, cuando recibió a Alianza Atlético. Los ‘blanquiazules’ se impusieron por 3-1, en un encuentro en el que nuevamente Eryc Castillo tuvo un papel determinante. El ecuatoriano volvió a hacerse presente en el marcador, mientras que Williams Guzmán, en propia puerta, y Jairo Vélez completaron la cuenta para el conjunto victoriano.

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Goles y resumen del triunfo 'blanquiazul' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

¿Cómo llega Sport Boys?

Sport Boys también atraviesa un buen momento, aunque su camino en el Clausura comenzó con una derrota. El cuadro del Callao cayó por la mínima diferencia frente a Los Chankas en Andahuaylas, uno de los escenarios más complicados del campeonato debido a las condiciones de altura.

La respuesta del equipo dirigido por Carlos Desio llegó inmediatamente en la segunda jornada. Sport Boys se hizo fuerte como local y consiguió imponerse por 2-0 a ADT, resultado que le permitió recuperar confianza. Los dos goles llegaron desde el punto penal: Hansell Riojas y Yuriel Celi fueron los encargados de convertir para asegurar la primera victoria del campeonato.

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En la tercera fecha, los ‘rosados’ dieron otro paso importante al conseguir un triunfo como visitantes frente a Atlético Grau. El conjunto chalaco protagonizó una gran acción colectiva que terminó con Luciano Nequecaur definiendo para establecer el 1-0 definitivo.

En la previa del Sport Boys vs Alianza Lima por la fecha cuatro del Clausura 2026, Luciano Nequecaur reconoció el nivel del campeón del Apertura y remarcó que la clave estará en imponerse en los mano a mano (Sport Boys)