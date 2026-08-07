Precio del dólar vuelve a valor bajo en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 8 de agosto

Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Héctor Vinces

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Precio del dólar hoy sábado 8 de agosto en Perú. El tipo de cambio ha cerrado con nueva baja ayer a S/3,3775, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú. Como se recuerda, la moneda estadounidense había abierto también con con otra caída en S/3,3834, según Bloomberg.

“La economía estadounidense perdió inesperadamente 23 mil puestos de trabajo en julio, rompiendo con la previsión del mercado de 80 mil puestos. Además, las cifras de mayo y junio se revisaron a la baja en un acumulado de 103 mil empleos. Este deterioro enfría las apuestas de subidas de tasas de la Fed y debilita al dólar global”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista esta mañana.

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Cabe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

Compra : S/3,360

Venta: S/3,390.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

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Compra : S/3,385

Venta: S/3,394.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 7 de agosto

01:35 pm: Se colocaron S/ 1 500,1 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,10 por ciento.

01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/ 3,3775 .

01:28 pm: Se colocaron S/ 200 millones de Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses, a una tasa promedio de 2,93 por ciento.

01:25 pm: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Compra (tasa variable) a 3 meses por S/ 200 millones.

01:15 pm: Se colocaron S/ 1 000 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,20 por ciento.

01:05 pm: Se colocaron S/ 400 millones de CD BCRP a 3 meses a una tasa promedio de 4,12 por ciento.

12:55 pm: Se colocaron S/ 300 millones de Depósitos del Tesoro Público a 6 meses a una tasa promedio de 4,40 por ciento.

12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 3 meses S/ 400 millones, (b) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones, (c) Depósitos Overnight S/ 1 500 millones y (d) Depósitos del Tesoro Público a 6 meses S/ 300 millones.

12:05 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 15 600 millones.

09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 15 900 millones.

08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) CD BCRP S/ 1 663,3 millones, (b) Repo de Valores S/ 800 millones y (c) Depósitos BCRP S/ 1 499,9 millones.

Expectativa del valor del dólar

Luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron. A fines de junio, así espera el tipo de cambio para fin del 2026 el mercado peruano:

Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,43 en abril y S/ 3,50 en mayo).

Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,47 en abril y S/ 3,46 en mayo).

Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,44 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,50 en abril y S/ 3,46 en mayo).

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

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De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

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Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.