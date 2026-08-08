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Con Christian Cueva, los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El entrenador Carlos Desio incluyó a ‘Aladino’ en su nómina de cara al crucial encuentro que tendrá lugar en el estadio Nacional

Christian Cueva forma parte de los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por fecha 4 del Torneo Clausura 2026.
Christian Cueva forma parte de los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Movistar Deportes.
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Sport Boys afrontará este sábado un importante desafío frente a Alianza Lima por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Para este compromiso, Carlos Desio contará con una novedad de peso en su convocatoria: Christian Cueva. El mediocampista, quien llegó al conjunto ‘chalaco’ como uno de los principales refuerzos para este segundo torneo del año, vuelve a aparecer en la nómina luego de superar las molestias físicas que le impidieron tener continuidad.

Aladino’ tuvo un accidentado estreno con la camiseta de Sport Boys, pues sufrió una lesión en su partido debut. Ahora, con una mejor condición física, vuelve a estar a disposición de Desio para un encuentro especial por su pasado en Alianza Lima. El cuadro ‘rosado’ buscará prolongar su buen momento ante un rival que también llega invicto al compromiso.

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Los convocados de Carlos Desio para el duelo ante Alianza Lima

  • Diego Melián
  • Jeferson Nolasco
  • Hansell Riojas
  • Carlos Zambrano
  • Gustavo Dulanto
  • Renzo Alfani
  • Oslimg Mora
  • Emilio Saba
  • Mathías Llontop
  • Federico Illanes
  • Nicolás Da Campo
  • Erick Gonzáles
  • Jostin Alarcón
  • Christian Cueva
  • Yuriel Celi
  • Carlos López
  • Luis Urruti
  • Pablo Erustes
  • Percy Liza
  • Luciano Nequecaur
Los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: X Sport Boys.

Posibles alineaciones

  • Sport Boys: Diego Melian; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Jostin Alarcón, Hernán Da Campo, Oslimg Mora; Luis Urruti, Pablo Erustes y Luciano Nequecaur.
  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Paolo Guerrero, Federico Girotti y Eryc Castillo.

El último Sport Boys vs Alianza Lima en el estadio Nacional

El antecedente más reciente de un Sport Boys vs Alianza Lima disputado en el estadio Nacional se remonta al Torneo Apertura 2025. En aquella oportunidad, el equipo dirigido entonces por Néstor Gorosito consiguió imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de Paolo Guerrero.

El ‘Depredador’ apareció para marcar el único tanto del encuentro y darle los tres puntos al conjunto victoriano frente a los ‘rosados’.

El delantero de los 'blanquiazules' anotó el 1-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Además, Alianza Lima mantiene una clara superioridad en los enfrentamientos recientes. La última victoria de Sport Boys se produjo en el Torneo Clausura 2023, cuando el equipo dirigido por Fernando Gamboa derrotó 1-0 al conjunto de Guillermo Salas, entonces entrenador blanquiazul. Jesús Barco marcó el único gol de aquel compromiso.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará este sábado 8 de agosto desde las 20:00 horas en Perú. El estadio Nacional será el escenario de un encuentro en el que el conjunto ‘rosado’ tendrá la condición de local.

Estos son los horarios para seguir el partido en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
  • México (Ciudad de México): 19:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
  • Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 22:00 horas
  • Brasil (Brasilia): 22:00 horas
  • Miami, Estados Unidos: 21:00 horas
  • España: 03:00 horas del domingo 9 de agosto.
Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: conoce sus posibles alineaciones.
Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: conoce sus posibles alineaciones. Créditos: Te Apuesto

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys podrá seguirse a través de L1 MAX, señal oficial de la Liga 1 que cuenta con distribución en diferentes operadores de televisión por suscripción en el territorio peruano. Los aficionados también tienen la posibilidad de acceder a la transmisión mediante las plataformas que ofrecen el canal dentro de sus servicios.

Otra alternativa para quienes prefieren seguir el campeonato por internet es Liga 1 Play, plataforma de streaming que permite acceder a los partidos de la Liga 1 mediante una suscripción mensual.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial del encuentro, con todos los detalles de la previa, las principales incidencias, el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y las declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el compromiso.

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