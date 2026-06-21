Sunafil: cómo denunciar si no te pagan gratificación, sueldo o CTS

Sunafil señaló que casi todas las verificaciones sobre gratificaciones se activaron a partir de reportes presentados por los propios trabajadores. Foto: Andina

El incumplimiento en el pago del sueldo, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la gratificación, las vacaciones o cualquier otro beneficio laboral no solo afecta la economía de miles de trabajadores peruanos, sino que también constituye una infracción que puede ser sancionada por el Estado. Frente a estos casos, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pone a disposición un procedimiento gratuito que permite denunciar a las empresas que no respetan la normativa vigente.

Con la proximidad del depósito de la gratificación de julio y luego de la campaña de pago de la CTS, muchos trabajadores buscan conocer cuáles son sus derechos y qué hacer si su empleador no cumple con las obligaciones laborales. La denuncia puede realizarse de manera virtual o presencial, es confidencial y puede iniciarse tanto si el trabajador mantiene vínculo laboral como si ya dejó la empresa. Para ello, es importante conocer los plazos legales, reunir la documentación necesaria y seguir correctamente el procedimiento establecido por Sunafil.

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¿Cuáles son los plazos máximos que estipula la ley laboral para estos depósitos económicos?

Trabajadores CAS tendrán derecho a la gratificación, CTS y subsidio por sepelio| ANDINA

Cada beneficio laboral cuenta con fechas específicas que las empresas deben respetar. El incumplimiento o el pago fuera del plazo puede ser materia de una inspección laboral y generar sanciones económicas.

En el caso de la CTS, el depósito debe efectuarse dos veces al año, dentro de los primeros 15 días de mayo y noviembre. Si la empresa no realiza el abono dentro de ese periodo, incurre en una infracción considerada grave.

Por su parte, la gratificación debe depositarse como máximo el 15 de julio por Fiestas Patrias y el 15 de diciembre por Navidad. El beneficio equivale a una remuneración íntegra para quienes laboraron el semestre completo, mientras que quienes trabajaron menos tiempo reciben un monto proporcional equivalente a un sexto de su sueldo por cada mes calendario completo laborado.

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En cuanto al sueldo, la empresa debe pagarlo en la fecha pactada en el contrato o en el reglamento interno de trabajo. Un retraso injustificado también puede ser denunciado ante la autoridad inspectiva.

Además, la legislación laboral establece que los trabajadores cuentan con un plazo de cuatro años para reclamar beneficios laborales como CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras o diferencias de remuneración, por lo que es recomendable actuar apenas se detecte el incumplimiento.

Cómo reunir las pruebas indispensables: Boletas de pago, contratos y extractos bancarios

Conserva un registro o comprobante de pago en caso debas reclamar o denunciar. (SelfBank)

Antes de iniciar una denuncia, el trabajador debe reunir la mayor cantidad de evidencia posible para respaldar su reclamo. Aunque durante la inspección la empresa tendrá que demostrar que cumplió con sus obligaciones, contar con documentación facilita el proceso.

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Entre los principales documentos que recomienda presentar Sunafil se encuentran:

Boletas de pago de los últimos meses.

Contrato de trabajo o cualquier documento que acredite la relación laboral.

Estados de cuenta bancarios donde se evidencie la ausencia del depósito de CTS, gratificación o remuneración.

Correos electrónicos, memorandos o comunicaciones internas relacionadas con el pago pendiente.

Convenios colectivos u otros documentos que acrediten beneficios específicos.

Todos estos archivos deben estar escaneados y guardados en formato PDF si la denuncia será presentada por internet.

Asimismo, es importante tener a la mano el número de RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo, un correo electrónico vigente y un número de teléfono celular para recibir las comunicaciones oficiales.

Guía para interponer una denuncia laboral virtual a través de la web oficial de Sunafil

Página de denuncias de Sunafil - Perú - Captura: Infobae Perú.

La forma más rápida de denunciar un incumplimiento laboral es mediante el aplicativo virtual de Sunafil, un servicio gratuito disponible para trabajadores y extrabajadores del sector privado.

Para iniciar el trámite es necesario:

Ingresar al portal oficial de denuncias de Sunafil Seleccionar la opción para registrar una nueva denuncia. Completar los datos personales del trabajador. Registrar la información de la empresa denunciada, incluyendo su RUC y dirección del centro de trabajo. Describir el incumplimiento indicando si corresponde a falta de pago de CTS, gratificación, sueldo, vacaciones u otros beneficios. Adjuntar los documentos de sustento en formato PDF. Enviar la solicitud y conservar el número de expediente generado por el sistema.

También existe la posibilidad de realizar el procedimiento de manera presencial en las intendencias regionales de Sunafil o, en el caso de Lima, en las oficinas ubicadas en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

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Una vez presentada la denuncia, la entidad realiza una evaluación preliminar y asigna el caso a un inspector laboral, quien podrá solicitar información adicional, revisar planillas, efectuar visitas al centro de trabajo y verificar el cumplimiento de la normativa.

Para consultas, Sunafil mantiene habilitada la línea gratuita 0800-16872, además de sus canales de orientación laboral.

El beneficio de la reserva de identidad del trabajador denunciante para evitar despidos

El Módulo de Gestión del Cumplimiento de la Sunafil es un sistema digital que se pone en marcha cuando se registran denuncias laborales. Foto: Gálvez Monteagudo Abogados

Uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores es la posibilidad de sufrir represalias luego de presentar una denuncia. Por ello, Sunafil establece que las denuncias laborales tienen carácter confidencial.

La identidad del denunciante permanece reservada durante el procedimiento inspectivo, lo que permite que el trabajador pueda comunicar incumplimientos sin que la empresa conozca inicialmente quién inició el proceso.

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Solo en determinados casos, como actos de hostilidad, discriminación, accidentes de trabajo o cuando el vínculo laboral ya terminó, la entidad puede solicitar autorización expresa para levantar esa reserva de identidad con el objetivo de cumplir adecuadamente la investigación.

Si durante la revisión de la denuncia existe alguna observación o falta documentación, Sunafil notificará al trabajador mediante el correo electrónico registrado, otorgándole un plazo de dos días hábiles para subsanar la información requerida.

Multas e infracciones acumulativas que aplica el Estado a las empresas infractoras

Gratificación de diciembre 2025: fecha de pago, sanciones y claves sobre la última bonificación laboral| Andina

El incumplimiento del pago de sueldos, CTS, gratificaciones y otros beneficios sociales está tipificado como una infracción en materia laboral y puede generar importantes sanciones económicas para las empresas.

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Las multas varían según la gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el régimen empresarial. Con la UIT 2026 fijada en S/ 5.500, las sanciones pueden alcanzar:

Infracciones leves: hasta 1 UIT, equivalente a S/ 5.500 por trabajador afectado.

Infracciones graves: hasta 5 UIT, es decir, S/ 27.500 por trabajador.

Infracciones muy graves: hasta 10 UIT, llegando a S/ 55.000 por trabajador afectado.

En el caso específico del no pago de la gratificación, Sunafil recordó que el 98% de las inspecciones realizadas entre 2024 y 2025 se iniciaron por denuncias presentadas por los propios trabajadores, lo que demuestra que este mecanismo es la principal vía para detectar incumplimientos.

Las multas son independientes de la deuda laboral. Esto significa que, además de pagar el monto correspondiente al trabajador junto con los intereses legales que correspondan, la empresa deberá asumir la sanción económica impuesta por la autoridad inspectiva.

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