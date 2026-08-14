“El autismo no termina en la infancia”: organizaciones alertan por proyecto del Minsa que podría limitar atención al TEA

Un joven con autismo, en silueta, realiza una actividad con las manos sobre una mesa, frente a una ventana luminosa en un interior. (GLR)

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Diferentes organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) expresaron su preocupación por el proyecto de reglamento de la Ley N.° 32382, publicado por el Ministerio de Salud (Minsa), y plantearon modificaciones para garantizar que el futuro Centro Especializado en Investigación y Atención Integral tenga alcance nacional y atienda a las personas autistas durante todas las etapas de su vida.

Los cuestionamientos se conocen luego de que el Minsa abriera a consulta pública el proyecto de reglamento mediante la Resolución Ministerial N.° 680-2026-MINSA. La propuesta se encuentra actualmente en etapa de recepción de comentarios antes de su aprobación definitiva.

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La ONG Soy Autista ¿Y Qué? y la Asociaciones Unidas de Autismo del Perú (AUNAPE), junto con organizaciones aliadas, difundieron pronunciamientos en los que solicitan modificar uno de los puntos centrales de la propuesta: la disposición que plantea implementar y formalizar el Centro Especializado como una Unidad Funcional dentro del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña.

El problema

Para Soy Autista ¿Y Qué?, esta ubicación genera una preocupación debido a que el Centro Especializado creado por la Ley N.° 32382 no fue concebido exclusivamente para la población infantil.

La organización sostiene que la propia propuesta de reglamento reconoce que las personas con autismo necesitan atención y continuidad de cuidados durante diferentes etapas de la vida, incluida la transición hacia servicios dirigidos a adultos. Por ello, considera que existe una contradicción entre el alcance que la ley otorga al centro y su eventual ubicación institucional dentro de un establecimiento de carácter pediátrico.

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En su propuesta de modificación, la organización plantea que el Centro Especializado sea implementado por el Minsa como una estructura especializada de referencia nacional, con capacidad para desarrollar acciones de investigación, atención integral, capacitación, articulación y seguimiento durante todo el ciclo de vida de las personas con autismo.

La propuesta no plantea excluir al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Por el contrario, señala que este podría constituirse como uno de los establecimientos de referencia de la red nacional para la atención especializada de niños y adolescentes con autismo, pero articulado con los servicios destinados a jóvenes, adultos y adultos mayores.

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“El autismo no termina a los 18 años”

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. - Crédito: difusión

El principal argumento de las organizaciones es que una persona autista no deja de serlo al alcanzar la mayoría de edad.

En ese sentido, Soy Autista ¿Y Qué? señala que las necesidades de seguimiento, atención sanitaria, rehabilitación, salud mental, apoyo para la autonomía, inclusión social, educación, formación laboral, empleo y acompañamiento familiar pueden continuar durante toda la vida.

AUNAPE y sus organizaciones aliadas también colocaron esta idea como uno de los ejes de su pronunciamiento público. Bajo el mensaje “El autismo no termina a los 18 años. Los derechos no terminan en Lima”, demandaron que la reglamentación mantenga el enfoque de ciclo de vida establecido en la Ley N.° 32382.

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La norma, publicada en junio de 2025, establece que el Centro Especializado debe estar enfocado en todo el ciclo de vida de las personas con TEA y sus familias, además de tener alcance nacional y un enfoque descentralizado.

Piden que la atención no se concentre en Lima

Otro de los puntos que coinciden en ambos documentos es la necesidad de garantizar la descentralización de los servicios especializados.

Hospital del Niño de Breña. (Foto: Agencia Andina)

AUNAPE sostiene que no basta con que la ley tenga alcance nacional si la implementación termina concentrándose en Lima mientras las familias de otras regiones continúan sin acceso oportuno a servicios especializados.

Las organizaciones plantean que el reglamento establezca una ruta concreta y progresiva de descentralización, con metas, responsables, plazos y recursos definidos.

“Las regiones también existen”, señala el pronunciamiento, que advierte que las familias de distintas partes del país pueden verse obligadas a trasladarse a Lima y asumir costos elevados para acceder a atención especializada.

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La Ley N.° 32382 contempla precisamente un alcance nacional y descentralizado para el Centro Especializado. Además, establece que pueden celebrarse convenios con universidades, gobiernos regionales y municipalidades para contribuir a su descentralización.

¿Qué cambios piden las organizaciones?

Los colectivos plantean que el reglamento incorpore varias garantías para que la implementación del Centro Especializado no quede limitada a una infraestructura o establecimiento de salud.

Entre sus principales pedidos figuran:

Atención integral y especializada: equipos interdisciplinarios con profesionales capacitados en autismo y atención acorde con las necesidades individuales y las diferentes etapas de vida.

Descentralización real: establecer cómo y cuándo se implementarán progresivamente servicios especializados en las regiones.

Participación de las personas autistas y sus familias: incluirlas en el diseño de políticas, elaboración de protocolos, evaluación de servicios, capacitación, investigación y seguimiento del reglamento.

Presupuesto y sostenibilidad: garantizar recursos para que la implementación del centro y sus servicios pueda mantenerse en el tiempo.

Seguimiento y fiscalización: incorporar indicadores, mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas para verificar el cumplimiento de la norma.

El proyecto del Minsa está en consulta pública

El cuestionamiento de las organizaciones se produce mientras el proyecto de reglamento continúa abierto a la participación ciudadana. El Minsa estableció un plazo de 30 días hábiles para recibir comentarios, observaciones y sugerencias antes de la aprobación definitiva del texto.

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