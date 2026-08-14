Perú y Japón definirán nuevas acciones para fortalecer comercio, inversiones y cooperación

El encuentro del 12 de agosto evaluó los avances de los 61 compromisos y definió prioridades para lo que resta de 2026. La reunión fue presidida por el ministro Juan José Plasencia, director de Asia Oriental de la Cancillería peruana. Foto: difusión

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Perú y Japón acordaron continuar impulsando su relación bilateral mediante nuevas acciones en materia de comercio, inversiones, cooperación y otros ámbitos estratégicos. El compromiso fue adoptado durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo encargado de evaluar la ejecución de la Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la Asociación Estratégica entre ambos países, correspondiente al periodo 2024–2033.

El encuentro, realizado el 12 de agosto, permitió revisar el avance de los 61 compromisos contemplados en este mecanismo y establecer las prioridades para la etapa restante de 2026. La sesión estuvo presidida por el director de Asia Oriental de la Dirección General de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ministro Juan José Plasencia.

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Revisan avances de la asociación estratégica

La reunión contó con la participación presencial de funcionarios de la Cancillería peruana y representantes de la Embajada del Japón en el Perú. De manera virtual intervinieron funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón y de la Embajada del Perú en el Japón.

Durante la jornada se evaluó el cumplimiento de los cinco pilares que conforman la Hoja de Ruta. Entre los principales avances se resaltó la reactivación de la exención de visado de corta duración para ciudadanos peruanos con pasaportes ordinarios, medida que viene contribuyendo al intercambio entre las dos naciones.

Participaron funcionarios de las cancillerías de ambos países y representantes de sus respectivas embajadas, tanto de forma presencial como virtual. Foto: Andina

Cooperación científica y sectores estratégicos

Otro de los resultados destacados fue la creación del Subcomité de Cooperación en Ciencia y Tecnología, establecido en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Perú–Japón. Este espacio busca fortalecer el trabajo conjunto entre ambos países en el ámbito científico y tecnológico.

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Asimismo, durante la evaluación bilateral se identificaron progresos en áreas como comercio e inversiones, turismo, cooperación para la gestión del riesgo de desastres, seguridad y defensa. Estos sectores forman parte de las líneas de trabajo contempladas en la Hoja de Ruta suscrita por ambos países.

Nueve compromisos serán priorizados en 2026

Para el periodo restante de ejecución de la Hoja de Ruta durante 2026, Perú y Japón acordaron concentrar sus esfuerzos en nueve compromisos. Entre las prioridades figura el fortalecimiento de la cooperación destinada a prevenir y gestionar situaciones de riesgo de desastres.

En particular, ambos países pondrán énfasis en enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y en aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la cooperación en esta materia. También se acordó avanzar en las coordinaciones para promover una nueva misión empresarial japonesa al Perú.

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También se acordó crear un Subcomité de Ciencia y Tecnología para impulsar la cooperación bilateral en estos campos. Foto: Coolt

La iniciativa empresarial tendrá como objetivo identificar oportunidades de inversión vinculadas con infraestructura y servicios públicos, con lo que se busca ampliar los espacios de colaboración económica entre ambos países durante la ejecución de la Hoja de Ruta.