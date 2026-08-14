Santa Rosa de Quives sería uno de los lugares más expuesto al Fenómeno El Niño, según su alcalde

Un lugar apartado de la ciudad, donde Santa Rosa pasó parte de su juventud. Este santuario rural ofrece una experiencia más tranquila y espiritual para quienes buscan un momento de reflexión. (Santuario de Santa Rosa de Quives - Pagina Ofical)

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En el corazón de la provincia de Canta, a poco más de dos horas de Lima Metropolitana, se encuentra el distrito de Santa Rosa de Quives, el cual podría sufrir serias consecuencias ante el Fenómeno El Niño.

Su alcalde, Luis Agurto Cárdenas, advierte que la localidad es una de las más expuestas al impacto de este evento climático que cada año pone en vilo a miles de familias peruanas.

“Santa Rosa de Quives es el distrito más vulnerable de toda la provincia de Canta, tenemos 92 quebradas y recibimos todos los golpes del huaico de la provincia de Canta”, describió Agurto Cárdenas en una entrevista concedida a Exitosa.

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Un distrito en riesgo ante el Fenómeno El Niño

Según el alcalde de Santa Rosa de Quives, ya se han dirigido numerosos pedidos formales a diferentes entidades del Estado peruano. Ha enviado expedientes a ministerios, al Congreso, a la presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), sin obtener respuestas concretas.

“Estamos preocupados ante el Fenómeno El Niño porque hasta ahora no tenemos soluciones, a pesar de que ya hemos mandado los diferentes expedientes”, expresó Agurto en conversación con Exitosa.

La falta de respuestas oficiales contrasta con la urgencia de la situación. El Gobierno Regional ha mantenido reuniones con la municipalidad, pero, según el alcalde, “parece que no han tomado las cosas como deben de ser porque nos dicen que no tienen información en su base de datos”.

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El distrito suma más de 92 puntos críticos vulnerables frente a huaicos y deslizamientos. De acuerdo con Agurto, apenas dos de estos puntos han recibido atención, pese a que las fichas técnicas para intervenir el río y las quebradas ya cuentan con aprobación oficial.

Las consecuencias de esta falta de acción se reflejan en la vida diaria de los habitantes. Las zonas de Yangas, Cocayalta, Magdalena y Leticia reciben el mayor impacto de los deslizamientos, mientras la geografía montañosa, la cercanía al río Chillón y el suelo erosionado agudizan la vulnerabilidad de la población. Cada temporada de lluvias, el temor a los huaicos se convierte en una constante para cientos de familias.

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La exposición de Santa Rosa de Quives al Fenómeno El Niño no solo es una cuestión geográfica. Según lo recogido por Exitosa, la falta de atención y de respuesta por parte de las autoridades multiplica los riesgos para el distrito. La situación se agrava si se considera que, según el alcalde, “Santa Rosa de Quives soporta gran parte del impacto generado por el fenómeno El Niño”.

Historia, tradición y turismo

Más allá de los desafíos climáticos, Santa Rosa de Quives porta un legado histórico y religioso que atrae cada año a miles de visitantes. El distrito es célebre porque aquí vivió su adolescencia Santa Rosa de Lima (Isabel Flores de Oliva), quien fue confirmada a los 11 años por Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima en el siglo XVI.

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Cada 30 de agosto, el pueblo se convierte en destino de peregrinación religiosa durante la festividad central dedicada a la santa. Los atractivos incluyen el Santuario y la Ermita, donde se reconstruyó la casa que habitó la santa y la celda donde solía orar, así como el tradicional Pozo de los Deseos, donde los fieles dejan cartas con pedidos y agradecimientos.

El turismo religioso se complementa con la oferta de clubs campestres, ideales para disfrutar del sol y la gastronomía local. Platos como la pachamanca, la trucha frita y el cuy chactado forman parte de la experiencia culinaria.

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