Gratificación 2026: Solo 6% de peruanos la usarían para darse un gusto o como recompensa

Ojo, falta menos de un mes para la fecha máxima del pago de la gratificación. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

La gratificación es un pago en julio y diciembre que se da a los trabajadores del sector privado (y pronto también a los trabajadores CAS del sector público, aunque acotado al 10%) y que equivale al 100% de su sueldo. Se le conoce como el salario extra.

Este es básicamente un bono o reconocimiento económico, que en julio cae en fechas de feriado largo, con lo que podría ser usado para viajes, ocio o compras de gustos personales —discos de música, películas, juegos o juguetes, artículos de colección, etc.—.

Sin embargo, la realidad es que cuando el monto llega a manos de los trabajadores, solo un 6 % iría para para las vacaciones, viajes, o para darse un gustito adicional, según un nuevo estudio de Bumeran. Se debe resaltar, no obstante, en el 35 % de casos la ‘grati’ se usaría para el pago de deudas y créditos, donde también podrían estar incluidos gastos adelantados de productos de gustos personales y ocio.

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Todo lo que debes saber de la gratificación laboral 2025 | Ministerio de Trabajo / YouTube

Gratificaciones

Según el estudio Gratificación de Bumeran, el 35% de las personas trabajadoras destinará el dinero de la gratificación al pago de deudas y créditos. Además, el 25% planea ahorrar ese dinero; el 14% lo invertirá en estudios para su crecimiento profesional; y el 7% invertirá.

Asimismo, el 98% de los talentos percibe que la gratificación es un beneficio importante para su economía personal; y el 86% dice que recibir este pago lo motiva a mejorar en su trabajo.

“El estudio muestra que la gratificación es un motor clave para el bienestar de los talentos. El 35% de las personas trabajadoras utiliza este beneficio para el pago de deudas y el 86% menciona que se siente más motivado en su trabajo al acercarse el pago. Todo ello evidencia que la gratificación es un apoyo fundamental para el bienestar económico y laboral de los peruanos”, señala Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

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La gratificación se entrega a los trabajadores del sector privado en julio y diciembre. Pero desde este 2026 se incluirá a los trabajadores CAS. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Vale anotar que “Gratificación” es un estudio de Bumeran en el que participaron 427 personas trabajadoras de Perú. La investigación analiza la percepción de los talentos en el marco del pago de la gratificación de julio, analizando el uso qué le darán a este dinero, los sectores laborales que la reciben, la variabilidad de los montos, su importancia económica y su impacto en la motivación laboral.

Los sectores

El 30% de las personas trabajadoras que afirmaron recibir la gratificación de julio en Perú indicaron pertenecer a sectores Otros (Gastronomía y Turismo; Gerencia y Dirección General; Oficios; Aduana y Comercio Exterior; Educación, Docencia e Investigación; Minería, Petróleo y Gas; Salud, Medicina y Farmacia; Seguros).

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Mientras, el 11% pertenece a Tecnología y Sistemas; otro 11% a Comercial; otro 11% a Administración y Finanzas; el 10% a Producción, Abastecimiento y Logística; el 8% a Construcción; y el 6% a Educación.

Prepárate que el pago de julio viene pronto. Esto es todo lo que debes saber de la gratificación. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Los montos

¿Y cuánto recibirán de gratificación? Así van los montos:

El 20% de personas trabajadoras indicó que no recibe gratificación

El 13% que recibe más de S/5.000

El 10% que recibe menos de S/500

El 10% que recibe entre S/500 y S/1.000

El 10% que recibe entre S/1.000 y S/1.500

El 9% que recibe entre S/1.500 y S/2.000

El 8% que recibe entre S/2.000 y S/2.500

El 6% entre S/2.500 y S/3.000

El 3% entre S/3.000 y S/3.500

El 6% entre S/3.500 y S/4.000

El 5% entre S/4.500 y S/5.000

El 13% recibirá más de S/5.000.

Asimismo, ¿estos creen que el monto de la gratificación es suficiente? El 68% de las personas trabajadoras indicaron que consideran que el monto de gratificación que reciben no es suficiente; mientras que el 32% si está conforme.

Asimismo, el 60% indicó recibir el pago de la gratificación en la misma fecha límite: 15 de julio. Mientras, el 40% afirmó recibir el pago antes de ese día.

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