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Los peores regalos por el Día del Niño: alteran el sueño, disminuyen el rendimiento académico y generan conflictos

Especialistas en salud mental y autoridades sanitarias advierten que regalar dispositivos electrónicos o juguetes sin control puede afectar el sueño, el rendimiento académico y la convivencia de los niños, y recomiendan priorizar el bienestar y la seguridad en el Día del Niño

INSM “HD-HN” alerta sobre el impacto de las pantallas y llama a regalar salud y bienestar
INSM “HD-HN” alerta sobre el impacto de las pantallas y llama a regalar salud y bienestar
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El Día del Niño suele estar asociado a la entrega de regalos y juegos, pero especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado–Hideyo Noguchi (INSM “HD-HN”) y del Ministerio de Salud (Minsa) advierten que ciertas opciones pueden afectar el bienestar y desarrollo de niñas y niños. Los dispositivos tecnológicos y juguetes sin autorización sanitaria figuran entre los obsequios que pueden tener consecuencias negativas en la salud física, mental y emocional de la infancia.

El impacto de las pantallas en la infancia

Según el INSM “HD-HN”, el verdadero riesgo de los dispositivos electrónicos no radica únicamente en el tiempo de uso, sino en el desplazamiento de actividades esenciales como el sueño, la actividad física y el juego. El 75,4 % de los menores de 6 a 17 años en Perú utilizó Internet durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo que evidencia la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana de los niños.

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Estudios internacionales, como el informe “Growing up in the social media age” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revelan que el uso excesivo de redes sociales se asocia directamente con un menor rendimiento escolar y problemas en el bienestar emocional.

El psiquiatra Rolando Pomalima Rodríguez, del INSM “HD-HN”, señala: “Debemos preguntarnos no solamente cuánto tiempo pasa un niño frente a una pantalla, sino qué está dejando de hacer durante ese tiempo: ¿está durmiendo, jugando, realizando actividad física, conversando con su familia o relacionándose con otros?”.
Minsa alerta sobre los riesgos de adquirir juguetes sin autorización sanitaria
Minsa alerta sobre los riesgos de adquirir juguetes sin autorización sanitaria

El especialista advierte que la exposición problemática a pantallas se relaciona con:

  • Alteraciones en los patrones de sueño y descanso
  • Dificultades en la regulación emocional y problemas de atención
  • Disminución en el rendimiento académico
  • Conflictos en la convivencia familiar o social

Desde el INSM “HD-HN” se recomienda que las familias establezcan límites claros de uso, creen espacios libres de pantallas especialmente antes de dormir y fomenten la participación en actividades recreativas y de socialización.

Juguetes sin autorización sanitaria: riesgos invisibles

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), alerta sobre el peligro de adquirir juguetes en comercios informales o sin la debida autorización sanitaria. Estos productos pueden contener materiales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio o cromo, sustancias que ponen en riesgo el desarrollo físico y neurológico de los niños ante una exposición prolongada.

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Minsa alerta sobre los riesgos de adquirir juguetes sin autorización sanitaria
Minsa alerta sobre los riesgos de adquirir juguetes sin autorización sanitaria

Elmer Quichiz, director ejecutivo de Control y Vigilancia de la Digesa, explica que “un producto autorizado debe contar con información sobre precauciones y advertencias de uso, edad recomendada, datos del fabricante o importador, registro nacional y autorización sanitaria”. Los juguetes que no cumplen estos requisitos pueden presentar además riesgos físicos, como piezas pequeñas desmontables o líquidos que pueden ser ingeridos accidentalmente, sobre todo por menores de tres años.

El Minsa recuerda que todos los juguetes importados deben incluir rotulado en español y cumplir con las normas de seguridad establecidas. El control sanitario permite al consumidor tomar decisiones informadas y seguras, previniendo posibles daños a la salud de los niños.

Recomendaciones para un regalo saludable

Tanto el INSM “HD-HN” como el Minsa coinciden en que el mejor regalo para la infancia no es necesariamente un objeto tecnológico o un juguete de moda, sino la oportunidad de disfrutar tiempo de calidad, interacción familiar, juego compartido y el fortalecimiento de los vínculos afectivos. Las recomendaciones para padres y educadores incluyen:

  1. Establecer reglas claras sobre el uso de pantallas y priorizar actividades que promuevan el desarrollo físico y emocional.
  2. Adquirir juguetes solo en establecimientos formales, verificando siempre la autorización sanitaria y la información del producto.
  3. Fomentar el juego activo, la lectura y la conversación familiar como alternativas para celebrar el Día del Niño de manera saludable.

Las autoridades de salud insisten: el bienestar de la infancia depende no solo de lo que se les regala, sino del entorno y las experiencias que se priorizan en el hogar y la escuela.

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