Pikimachay: nuevas excavaciones hallan herramientas y restos de fauna de los primeros habitantes del Perú

Una recreación de un antiguo habitante de la cueva de Pikimachay se erige sobre rocas en la boca de una formación geológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de arqueólogos halló instrumentos de piedra y restos óseos de fauna pleistocénica en los abrigos rocosos exteriores de la cueva de Pikimachay, ubicada en el distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga, región de Ayacucho. Los trabajos de campo, que se extendieron desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, forman parte de una investigación promovida por el Gobierno Regional de Ayacucho con miras a musealizar el sitio, según informó la Agencia Andina.

La dirección de los trabajos está a cargo del arqueólogo José Ochatoma, quien explicó al citado medio, que las excavaciones no se desarrollan en el interior de la cueva —espacio ya explorado en gran medida por investigaciones anteriores—, sino en la boca del yacimiento y en pequeños abrigos rocosos del exterior. Esas zonas coinciden con los sectores donde el Gobierno Regional prevé instalar pasarelas y otras obras de infraestructura turística.

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“Estamos haciendo excavaciones en pequeños abrigos que hay fuera de la cueva y se ha encontrado una regular cantidad de evidencias de materiales líticos”, señaló Ochatoma en declaraciones recogidas por Andina.

Arqueólogos llevan a cabo trabajos de medición y registro en la excavación de la cueva de Pikimachay, Ayacucho, sitio clave para la investigación sobre el poblamiento de América. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hallazgos de la nueva etapa

Entre los materiales recuperados figuran diversas categorías de herramientas de piedra:

Instrumentos de talla: percutores, núcleos y lascas.

Herramientas de uso: raspadores, raederas, punzones e instrumentos cortantes con huellas de uso.

Armas de caza: puntas de proyectil.

Las materias primas identificadas —riolita, pedernal, cuarzo y basalto— son foráneas al entorno inmediato de Pikimachay, lo que indica que los grupos humanos las trasladaron desde otros territorios. Según Ochatoma, los raspadores pudieron emplearse para trabajar pieles, los punzones para perforar cueros destinados a la confección de prendas, y otros instrumentos para cortar vegetación o fabricar lanzas y bastones.

Junto a las herramientas, los arqueólogos recuperaron restos óseos de fauna del Pleistoceno, entre ellos un hueso que correspondería a un perezoso gigante, especie documentada también por el arqueólogo estadounidense Richard MacNeish en sus trabajos de 1969 y 1970. “Podemos decir que fuera de la boca de la cueva había actividades de talla, probablemente de estos grupos humanos que habitaron en la cueva de Pikimachay”, afirmó el investigador ante Andina.

Restos óseos de fauna del Pleistoceno, entre ellos un posible fémur de perezoso gigante, recuperados en la cueva Pikimachay de Ayacucho, Perú, se exhiben junto a una escala milimetrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antigüedad del sitio y debate científico

Pikimachay concentra desde hace décadas una de las discusiones más persistentes de la arqueología andina: la fecha de las primeras ocupaciones humanas en el territorio peruano. MacNeish propuso una fase denominada Pacaicasa con una antigüedad de hasta 22.000 años antes de Cristo, pero esa datación fue cuestionada por investigadores que consideraron que los supuestos artefactos podían ser rocas desprendidas de la cueva y no objetos modificados por manos humanas.

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Ochatoma precisó que las evidencias correspondientes a periodos posteriores tienen una base más sólida. “Ya de los 15.000 años no hay ninguna duda porque se trata de material foráneo que han llevado a la cueva y han trabajado como herramientas”, sostuvo el arqueólogo. Los nuevos fechados radiocarbónicos —a partir de muestras de carbón y huesos— se realizarán una vez concluido el trabajo de campo y los análisis de laboratorio.

El sitio también aporta elementos al debate sobre el poblamiento de América. La teoría más extendida sostiene que los primeros grupos humanos llegaron al continente desde Asia a través del estrecho de Bering y avanzaron hacia el sur. Pikimachay, junto con otros yacimientos ayacuchanos como Jaywamachay y el abrigo de Puente, ofrece información sobre cómo esos grupos se desplazaron por los Andes y qué tecnologías desarrollaron para adaptarse a distintos ambientes. La comparación de esos materiales con los hallados en las punas de Junín, el altiplano y la costa podría revelar similitudes y diferencias entre las tradiciones tecnológicas de los primeros habitantes. “En arqueología nunca está dicha la última palabra. Un hallazgo significativo puede cambiar la historia”, enfatizó Ochatoma en declaraciones a Andina Noticias.

Una arqueóloga inspecciona los abrigos rocosos exteriores de la cueva de Pikimachay en Ayacucho, sitio de recientes hallazgos de herramientas de piedra y restos óseos pleistocénicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Musealización y participación comunitaria

En paralelo a la investigación, el Gobierno Regional de Ayacucho avanza en un proyecto de musealización que contempla la construcción de un centro de interpretación de dos niveles junto a la carretera de acceso. El recorrido hacia la cueva incluirá dioramas con representaciones de animales pleistocénicos y recreaciones de escenas de vida de los antiguos habitantes. Debido al riesgo de desprendimientos de rocas, los visitantes ya no ingresarán al interior de la caverna, sino que observarán el espacio desde una pasarela instalada en su boca. El proyecto prevé dos rutas de acceso: una directa de aproximadamente 550 metros y otra con menor pendiente que conduce desde una explanada.

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La comunidad de Pacaycasa participa activamente en los trabajos. Algunos pobladores recibieron capacitación en actividades de tallado de piedra e instalación de infraestructura. Para Ochatoma, la mejora del sitio puede beneficiar a artesanos, operadores turísticos, establecimientos de hospedaje y restaurantes, con un efecto positivo sobre la economía de toda la región de Ayacucho.

Una mano con guante limpia cuidadosamente un hueso de perezoso gigante en la excavación arqueológica de Pikimachay, Ayacucho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales se quedarán en Ayacucho

Uno de los objetivos centrales de la nueva investigación es que los hallazgos permanezcan en la región. Buena parte de los materiales recuperados por MacNeish fue trasladada a instituciones de Estados Unidos, y una porción se conserva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los nuevos artefactos, una vez cumplidos los procedimientos establecidos por el Ministerio de Cultura, serán inventariados y se prevé que integren las colecciones del Museo Regional de Ayacucho.

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Para Ochatoma, esa posibilidad representa una oportunidad de fortalecer la identidad regional a partir de evidencias que remontan la historia de Ayacucho a los primeros tiempos de la presencia humana en el territorio. Tras el cierre del trabajo de campo a fines de agosto, los especialistas iniciarán una segunda etapa de análisis de laboratorio para determinar las características de los artefactos, las materias primas y la antigüedad de las muestras seleccionadas.

Los arqueólogos José Ochatoma y una colega examinan restos óseos y líticos hallados durante las excavaciones en la cueva de Pikimachay, ubicada en Ayacucho, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)