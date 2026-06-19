¿Cómo denunciar si no te pagan beneficios laborales? Estos son los requisitos que pide Sunafil

En pasado mayo se tuvo que pagar la CTS (Compensación tiempo de servicios), este julio se viene el pago de la gratificación, y siempre todos los trabajadors con hijos deben recibir su asignación familiar. Siempre hay derechos laborales que las empresas deben cumplir.
¿Qué pasa si no lo hacen? Estas pueden recibir multas que implican que deberán pagar fuertes sumas de dinero. Pero para eso primero el mismo trabajador debe alertar esta situación con la entidad fiscalizadora, si no consiguió mayor cumplimiento al hablar con su jefe directo.
Así, si laboras o laborabas en una empresa privada que no esté respetando la normativa laboral general, podrás denunciarla de manera virtual a través de la página de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Hazlo en este enlace: https://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/si.denunciasVirtuales/registroEmpleador
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Requisitos para denunciar
Estos son los requisitos que señala la Sunafil que necesitas tener a la mano para hacer una denunciar por incumplimiento de derechos laborales:
- Número de RUC de la empresa.
- Dirección del centro de trabajo a denunciar.
- Documentos que sustenten tu denuncia (boletas de pago, contrato de trabajo, etc) escaneados y en formato PDF.
- Contar con un correo electrónico.
- Número de celular personal.
“En caso desees realizar alguna consulta laboral o sobre seguridad y salud en el trabajo, así como sobre temas relacionados a las medidas laborales excepcionales, puedes llamar a su línea gratuita 0 800 16872 o ingresar a Sunafil Responde“, agregaron.
Los términos generales
Asimismo, la Sunafil informa sobre los términos generales del aplicativo para realizar una denuncia virtual por incumplimiemtos laborales, “a fin de otorgarle una adecuada atención”.
Primero, se señala que la denuncia es confidencial. “En los casos de actos de hostilidad, accidente de trabajo, discriminación y cuando ya no tengan vínculo laboral, requerimos su consentimiento para levantar su reserva de identidad, a fin de cumplir con el objetivo de la inspección del trabajo”, añaden.
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Asimismo, indican que el usuarios “deberá indicar la dirección del centro de trabajo donde presta o prestó servicios. La Sunafil ejerce funciones en las regiones donde cuenta con Intendencia Regional”.
También es condición necesaria contar con un correo electrónico y número de teléfono celular para lograr establecer una comunicación directa. En caso exista alguna observación a su pedido de inspección se le comunicará por correo electrónico, para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles las subsane por ese medio, caso contrario no podremos procesar su denuncia.
“Para proceder con el registro de su solicitud deberá tener escaneado y en formato PDF los documentos que sustenten su denuncia, tales como Boletas de Pago, Contratos de Trabajo, Correos Electrónicos, Memorándums, Convenios Colectivos u otros”, añaden.
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Finalmente, se resalta que la facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral a que se refiere el artículo 13 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, prescribe a los cuatro (4) años.
Considerando esto, solo debes ingresar al enlace oficial (https://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/si.denunciasVirtuales/registroEmpleador) para hacer la denuncia ante Sunafil. Recuerda que el no pago de la CTS, gratificación y otros, o inclusive su pago fuera de tiempo, pueden ser materia de denuncia.
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