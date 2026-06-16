Gratificación y CTS para los CAS en julio: Este es el monto mínimo que asegura el Gobierno

No habrá gratificación completa para los trabajadores CAS en julio. A pesar de que se aprobó en el Congreso y fue validada por el Ejecutivo, por el mismo gobierno de José María Balcázar, la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, los CAS, no se aplicará tal cual fue promulgada.
Se aprobaba que estos empleados públicos recibirían un monto de gratificación, justo como el sector privado, al 100% de su remuneración, en julio y diciembre, un monto mayor al usual aguinaldo del sector público, de S/300.
Pero dentro del proyecto de ley de crédito suplementario presentado por el mismo Ejecutivo, ahora se busca darle gradualidad a la medida, empezando este 2026 por solo pagar el 10% del monto original. Además, el texto del proyecto presentado al Congreso, plantea que el monto mínimo que reciban este julio de 2026 los CAS sea de S/300, según el cálculo.
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Gratificación llegaría ‘recortada’
Si eres trabajador CAS y esperabas tu gratificación completa este julio de 2026, deberás esperar más para ver el pago completo. Si se aprueba el proyecto de crédito suplementario que ha presentado el Poder Ejecutivo ante el Congreso, se dará gradualidad a la medida.
Esto significará que el monto a pagar este 2026 sería de mínimo S/300, o el 10% de tu remuneración, el que sea más alto. Así se iría aumentando el pago al pasar de los años:
- Este 2026, se pagará la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.
- En 2027, el monto será del 20% de la remuneración mensual
- En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual
- En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual
- En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.
De esta manera, si un trabajador CAS percibe un sueldo de S/3.000, este julio de 2026 su gratificación sería de S/300. Pero si el sueldo es menor (S/2.500, por ejemplo), por una de las medidas agregadas, el monto igual será de S/300, dado que es el mínimo que se asegura según el proyecto.
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Se debe agregar que el cronograma y porcentaje de avance de pago de la gratificación se aplicará también al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Los costos de la medida
¿Por qué el Gobierno busca aprobar esta medida de ‘gradualidad’ para la Ley 32563, que dio el derecho al pago de gratificación y CTS a los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057?
Se trata de dar “implementación progresiva de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, y la Compensación por Tiempo de Servicios del personal del Decreto Legislativo N° 1057 —medida incluída dentro de su proyecto de crédito suplementario presentado ante el Congreso— dado que el Gobierno sostiene que no alcanzaría el dinero para cumplir la medida de golpe.
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“El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es la implementación progresiva y viable de la Ley N° 32563, Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, para el otorgamiento de las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, así como el pago de la CTS (...). La implementación del pago de ambos beneficios (CTS y gratificaciones) tendría un costo estimado de S/3.016 millones”, aclara en su exposición de motivos.
- El Gobierno nacional, aplicar la CTS y gratificación costaría S/1.795 millones 97 mil 753
- En los gobiernos regionales, sería de S/733 millones 978 mil 349
- En los gobiernos locales costaría S/487 millones 792 mil 754.
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