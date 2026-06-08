Perú

Cerca de 24 mil empleadores en la mira de Sunafil por el pago de la CTS

La entidad fiscalizadora ha mandado cartas inductivas en sectores económicos que presentan mayor cantidad de denuncias en relación a la CTS

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Persona de Sunafil, y trabajadora que se queda fuera de turno haciendo hora extra
La resolución de Sunafil resalta que es el empleador quien debe probar que los empleados no se quedaron estas horas extras para trabajar. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

¿Te pagaron tu CTS en mayo? Tu empresa o empleador debió hacer tu pago hasta el viernes 15 de mayo pasado, y si no lo hicieron le pueden caer fuertes multas.

En especial, hay algunos sectores económicos donde se presentan más denuncias por este pago que en otro. A esos la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) remitió cartas inductivas.

Son 23 mil 971 empleadores a nivel nacional, quienes cuentan con un plazo de 10 días hábiles para enviar la información solicitada a Sunafil, el cual está por concluir.

Trabajador y funcionario de sunafil
Sunafil destacó el pago que logró que empresas realizaran a trabajadores, por derechos y obligaciones que se les debían. - Crédito Sunafil

Sunafil envía cartas inductivas

Las comunicaciones de Sunafil están dirigidas a empleadores a nivel nacional y contienen información sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), en atención a que el plazo para su depósito finalizó el pasado 15 de mayo.

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Así, en estas comunicaciones se solicita completar un formulario, en el que deberán contestar siete preguntas relacionadas con el depósito de la CTS, entre ellas, cuándo se hizo el depósito de la CTS, el número de trabajadores que tienen incluidos en la planilla, el número de trabajadores a los que se les hizo el depósito, así como información sobre la hoja de liquidación, entre otras interrogantes.

De esta manera, una vez completado, se deberá enviar una captura de pantalla que acredite el registro del mencionado formulario. Solo en caso de presentar dificultades para el llenado del formulario, podrán completar un archivo Excel y enviarlo a través de la Casilla Electrónica en formato PDF.

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La fecha límite para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es el 15 de mayo, pero el acceso al dinero podría demorar. Entérate de los plazos bancarios y cómo verificar tu saldo disponible.

Del total de empresas consideradas, 12 mil 81 corresponden a gran empresa y mediana empresa, las cuales fueron segmentadas según sector económico.

  • De este grupo, el 15,2 % corresponde al sector servicios inmobiliarias, empresariales y alquileres
  • El 45,4 % a comercio al por mayor y menor
  • El 6,5 % al sector construcción
  • El 15,4 % a transportes y almacenamiento
  • El 15,0 % a industrias manufactureras
  • Y finalmente el 2,4 % a hoteles y restaurantes.

También se incluyeron a 11 mil 923 pequeñas empresas pertenecientes al sector servicios inmobiliarias, empresariales y alquileres.

Además, se debe señalar que los sectores económicos elegidos son los que presentan mayor cantidad de denuncias en relación al pago de CTS, que no solo tiene que ver con cumplir con la fecha de depósito, sino también con la entrega de boletas.

Trabajadores de minería reunidos
Si un trabajador quiere que Sunafil inspecciona su centro de labores por el pago de la gratificación, casi siempre, deberá hacer la denuncia para alertas a la entidad. - Crédito Andina

¿Qué es una carta inductiva?

Una carta inductiva es una comunicación preventiva y orientadora, remitida a los empleadores en el marco de las acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sociolaboral.

Esta carta tiene como finalidad prevenir posibles incumplimientos de las normas laborales o de seguridad y salud en el trabajo. Por ello, a través de dicho documento, se brinda orientación para que los empleadores, de corresponder, regularicen de forma voluntaria las obligaciones laborales y cumplan con informar, en el plazo establecido, el levantamiento de las inconsistencias identificadas.

Pero, frente a todo esto, es necesario enfatizar que las cartas inductivas no implican acciones fiscalizadoras ni sanciones. No obstante, la información recabada podrá ser considerada en el marco de las actuaciones inspectivas que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pudiera realizar conforme a sus competencias.

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