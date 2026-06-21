Hoy inicia el invierno en Perú: este es el pronóstico oficial del Senamhi para una “temporada atípica”

El cielo gris y cubierto, marca registrada del invierno limeño, se instala sobre los principales distritos urbanos.

El invierno comenzó oficialmente este domingo 21 de junio en Perú, una fecha que este año coincide con la celebración del Día del Padre. Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la llegada de la nueva estación se produce en un contexto climático “atípico”, marcado por la persistencia del fenómeno de El Niño Costero.

Los meteorológos advierten que este invierno podría transcurrir con una sensación térmica más cálida de lo habitual, sobre todo a lo largo de la franja costera donde se ubican Lima y Callao. Algo similar, según recuedan, al de 2023.

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De acuerdo con el comunicado oficial del Senamhi, el invierno peruano suele asociarse a temperaturas bajas y un marcado aumento de la humedad en la costa. No obstante, las proyecciones meteorológicas para 2026 anticipan un escenario diferente, debido al calentamiento de la temperatura superficial del mar que caracteriza el fenómeno de El Niño Costero.

Habitantes de Lima Este abrigados ante las bajas temperaturas registradas desde el inicio de la estación.

La ingeniera Angie Flores, meteoróloga del Senamhi, explicó a la Agencia Andina que “este mes de junio, Lima registrará temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de lo normal”.

La experta detalló que los distritos más afectados serán aquellos más alejados del litoral, como Carabayllo, Puente Piedra, Comas, La Molina, San Juan de Lurigancho y Ate. En condiciones normales, la capital peruana suele registrar valores entre 16 °C y 20 °C en estas fechas, pero para este 2026 se esperan picos diurnos de hasta 30 °C (86 °F) en algunos sectores costeros.

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Aumentos inéditos de temperatura

El Senamhi reportó que la costa central del país, donde se concentran Lima y Callao, experimentó un aumento inédito de la temperatura diurna entre el martes 16 y el jueves 18 de junio. Durante ese periodo, los termómetros alcanzaron valores entre 25 °C y 30 °C, especialmente en los distritos alejados del mar, donde el impacto del calor fue más severo.

Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calle del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

La ingeniera Flores precisó que “el mar actúa como un regulador térmico natural, por lo que las zonas cercanas a la costa experimentan un menor impacto del calor, a diferencia de los distritos más alejados, donde las temperaturas tienden a elevarse con mayor intensidad”.

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En la estación meteorológica de Senamhi en Campo de Marte se registró recientemente una máxima de 25,2 °C, cuando lo habitual para un mes de junio en esa zona sería de 19 °C.

Alerta prolongada

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (Enfen) mantiene activa la alerta sobre El Niño Costero, señalando que las condiciones cálidas podrían extenderse hasta el verano de 2027. Según el comunicado oficial, existe una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud fuerte entre junio y septiembre, antes de reducir su intensidad a moderada en los meses siguientes.

Este fenómeno no solo ha alterado las temperaturas superficiales, sino que ha provocado cambios en la distribución de especies marinas —como la anchoveta del stock norte-centro— y en la dinámica de los caudales hídricos de la región Pacífico. En este último caso, las proyecciones anticipan el predominio de valores normales en los caudales, a pesar del contexto atípico.

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La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

Bruma matutina, calor y lluvias

Aunque la presencia de El Niño Costero ha promovido ambientes más cálidos, el Senamhi advierte que los habitantes de Lima y Callao continuarán despertando con cielos nublados y episodios esporádicos de llovizna en distintos distritos.

“La población deberá seguir saliendo con sombrillas, gorras y bloqueadores”, recomendó la meteoróloga Flores. Además, recomendó precaución al acudir a playas, debido a los fuertes vientos y oleajes registrados en la costa.

Durante la tarde del domingo previo al inicio del invierno, el organismo reportó lluvias ligeras y dispersas en La Molina y San Juan de Lurigancho, así como en sectores de la cuenca media y alta, como Santa Eulalia. Estos eventos no generaron acumulados significativos, aunque numerosos ciudadanos notificaron la caída de gotas en diversas zonas de la capital. Más tarde, el brillo solar regresó a la ciudad, evidenciando la variabilidad del clima.

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El Ing. Yuri Escajadillo, especialista de Senamhi, detalla cómo el Fenómeno El Niño intenso provocará un invierno más cálido de lo normal en la costa peruana. (Crédito: Latina)

Calendario astronómico

El calendario astronómico establece que el invierno en Perú inicia el 21 de junio y se extiende hasta el 22 de septiembre. Para muchos ciudadanos, este cambio de estación sigue siendo un evento relevante, dado su impacto en las condiciones meteorológicas y en la vida diaria.

El Senamhi reiteró que mantendrá el monitoreo y la emisión de reportes sobre la evolución del clima, mientras la población de la costa peruana se adapta a un invierno que, según los pronósticos, podría no sentirse como en años anteriores.