Dónde ver Perú vs Filipinas HOY: canal tv online del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El Perú vs Filipinas tendrá como escenario el Liceo Particular Mixto de San Felipe, recinto chileno con capacidad para 2.500 espectadores, antes del último duelo peruano ante China. (Volleyball World)

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La selección peruana de vóley Sub 17 afrontará hoy, lunes 10 de agosto, un cruce decisivo ante Filipinas por la cuarta jornada del Grupo B del Mundial 2026 de la categoría. El encuentro se disputará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, un recinto con capacidad para 2.500 espectadores, y comenzará a las 16:00 de Perú.

El duelo podrá verse en directo por Latina, tanto en señal abierta como en HD, y también por las opciones digitales del mismo canal. Además, habrá transmisión en el canal oficial de YouTube de Volleyball World. Perú llega con cinco puntos y dos triunfos; su rival suma seis unidades y figura por encima en la tabla.

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Dónde ver Perú vs Filipinas por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana enfrentará a Filipinas este lunes 10 de agosto a las 16:00 en Perú. Latina transmitirá el encuentro por TV y streaming, mientras Volleyball World ofrecerá otra opción online. (Volleyball World)

La transmisión por televisión estará a cargo de Latina, a través de la señal abierta (canal 2) y la señal en alta definición (canal 702 HD). Para quienes prefieran seguirlo por internet, el encuentro podrá verse en la aplicación y el sitio web oficial de Latina.

Como alternativa de streaming, el partido también estará disponible en el canal oficial de YouTube de Volleyball World. En la cobertura digital, se mencionó además el seguimiento punto a punto a través de Infobae Perú.

El contexto deportivo agrega un elemento clave: Perú aparece en el tercer lugar del Grupo B con cinco puntos, mientras que Filipinas figura en el segundo puesto con seis unidades. Con ese escenario, el equipo peruano buscará un resultado que lo acerque a la clasificación, en un grupo que todavía mantiene a varias selecciones con chances matemáticas por los puntos en juego.

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Cómo le fue a Perú en sus partidos previos del Mundial Sub 17

La selección peruana afrontará su cuarto partido con cinco puntos en el Grupo B, producto de triunfos ante Túnez y México, además de una derrota frente a Venezuela en el torneo. (Volleyball World)

Perú llegó a la cuarta presentación del certamen con una campaña de dos victorias y una derrota. En su estreno se impuso por 3-0 ante Túnez. Luego cayó 3-1 frente a Venezuela. En su compromiso más reciente, correspondiente a la tercera fecha, venció 3-2 a México.

El cruce ante México tuvo un desarrollo cambiante. Perú cedió el primer set por 19-25, levantó el segundo con un 25-23, repitió ese marcador en el tercer parcial y luego México igualó el partido tras ganar 25-22 el cuarto set. En el desempate, la selección peruana cerró el duelo con un 15-10.

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Con esa victoria, Perú alcanzó cinco puntos en el Grupo B. En el detalle de su cosecha, el 3-0 contra Túnez le aportó tres unidades y el 3-2 ante México le sumó dos. Ese puntaje lo mantiene en zona de clasificación a la siguiente ronda, aunque sin asegurar el boleto.

La modalidad del torneo establece que, en cada grupo, avanzan a la etapa siguiente las cuatro mejores selecciones. En ese marco, tanto Túnez (0 puntos) como Filipinas (3) se mantienen con posibilidades, ya que todavía restan dos fechas y quedan seis puntos en disputa.

En la referencia de individualidades, se señaló que Fernanda Pinto fue nuevamente la figura del partido ante México. La capitana y atacante apareció como la máxima anotadora del equipo peruano en el certamen.

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