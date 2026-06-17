Senamhi: ¿Cuándo inicia oficialmente el invierno 2026 en Perú y por qué se dice que este año "no se sentiría"?

El invierno 2026 en Perú inicia el 21 de junio, pero Senamhi prevé una sensación térmica más cálida por El Niño Costero. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que el invierno 2026 inicia oficialmente este domingo 21 de junio, aunque especialistas advierten que la estación podría transcurrir con una sensación térmica inusualmente cálida, debido al fenómeno de El Niño Costero.

De acuerdo con la información del Senamhi, esta situación afectará sobre todo a la costa del país, donde se encuentran Lima y Callao.

El invierno peruano suele caracterizarse por temperaturas bajas y un incremento de la humedad, especialmente en la franja costera. Sin embargo, las proyecciones meteorológicas para 2026 anticipan una temporada atípica vinculada a la presencia del fenómeno de El Niño.

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Según reportan los expertos, este fenómeno se distingue por el calentamiento de la temperatura superficial del mar, lo que alteraría el clima habitual y genera condiciones cálidas inusuales para la época. Esto ya lleva a algunos a decir que este invierno “no se sentiría”

El Niño Costero altera el clima habitual en la costa del Perú por el calentamiento de la temperatura superficial del mar. (Andina)

La ingeniera Angie Flores, meteoróloga de Senamhi, explicó a la Agencia Andina que este mes de junio Lima experimentará temperaturas que oscilarán entre cinco y seis grados por encima de los valores normales.

“Este mes de junio, Lima registrará temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de lo normal. Los distritos más afectados suelen ser aquellos ubicados lejos del litoral”, precisó Flores.

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En años sin influencia de El Niño Costero, la temperatura habitual en la capital durante estas fechas fluctúa entre 16° C y 20° C. Sin embargo, para este 2026 se esperan picos diurnos de hasta 30° C (86° F) en algunos distritos costeros.

Efectos directos sobre Lima

De acuerdo con el comunicado de Senamhi, la costa central, que abarca Lima y Callao, registrará un aumento inédito de la temperatura diurna entre los días martes 16 y jueves 18 de junio, con valores que podrán alcanzar entre 25° C y 30° C.

Lima registrará en junio temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de lo normal, según Senamhi. (Andina)

Este comportamiento se atribuye a la acción reguladora del mar, que mitiga los extremos térmicos en las zonas cercanas a la costa, mientras que los distritos más alejados, como Carabayllo, Puente Piedra, Comas, La Molina, San Juan de Lurigancho y Ate, estarán expuestos a un mayor impacto del calor.

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“El mar actúa como un regulador térmico natural, por lo que las zonas cercanas a la costa experimentan un menor impacto del calor, a diferencia de los distritos más alejados, donde las temperaturas tienden a elevarse con mayor intensidad”, detalló la ingeniera Flores.

Alerta prolongada

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (Enfen) mantiene el estado de alerta sobre El Niño Costero, advirtiendo que las condiciones cálidas se prolongarán hasta el verano de 2027.

Según el comunicado oficial, existe una probabilidad elevada de que el fenómeno alcance una magnitud fuerte entre los meses de junio y septiembre, para luego disminuir su intensidad a moderada hasta diciembre.

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El Niño Costero se fortalece cerca de Perú con el índice Niño 1+2 acercándose a +3°C y temperaturas del mar de hasta 6,4°C sobre el promedio. (Ben Noll / The Washington Post)

Esta situación no solo afecta las temperaturas en superficie, sino que también tiene consecuencias en la distribución de especies marinas, como la anchoveta del stock norte-centro, y en la dinámica de los caudales hídricos de la región Pacífico, donde se prevé el predominio de valores normales.

Convivencia de calor y nubosidad

Aunque la presencia de El Niño Costero promoverá ambientes más cálidos, Senamhi advierte que los limeños y chalacos continuarán despertando con cielos nublados y esporádicos episodios de llovizna en diversos distritos.

Flores señaló que ambos fenómenos pueden coexistir: mañanas cubiertas y frescas seguidas por incrementos notables de la temperatura después del mediodía.

En la tarde del domingo pasado, la institución reportó lluvias ligeras y dispersas en distritos como La Molina y San Juan de Lurigancho, así como en sectores de la cuenca media y alta, como Santa Eulalia. Aunque estas precipitaciones no alcanzaron acumulados significativos, numerosos ciudadanos informaron sobre la caída de gotas en distintas zonas de la capital. Pero por la tarde, se volvió a registrar brillo solar, lo que da cuenta del clima cambiante.

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Lloviznas y humedad dejan pistas y veredas resbaladizas en varios distritos de la capital.

Cambios climáticos

Los especialistas del Senamhi recomiendan que la población de Lima y Callao extreme precauciones, especialmente en los distritos más alejados del mar, donde el impacto del calor será más intenso.

“La población deberá seguir saliendo con sombrillas, gorras y bloqueadores”, sugirió la meteoróloga Flores. Aunque alertó sobre los riesgos de acudir a la playa debido a los fuertes vientos y oleajes que se están registrando en la costa.

La presencia de El Niño Costero ya se encuentra en desarrollo, lo que ha generado valores de temperatura superiores a los habituales desde el inicio del mes. En la estación de Senamhi ubicada en Campo de Marte, por ejemplo, se registró recientemente una máxima de 25,2° C, cuando lo habitual para un mes de junio sería de 19°.

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Este video es una cobertura noticiosa. Presenta a una conductora en un estudio de televisión. Se muestran mapas meteorológicos con temperaturas para distritos de Lima y gráficos del fenómeno El Niño. David Garay, vocero del SENAMHI, expone el pronóstico de un invierno cálido a causa de El Niño. Se observan datos de temperatura y anomalías oceánicas. La transmisión incluye un código QR y la hora.

Calendario astronómico

Según el calendario astronómico, el invierno en Perú comienza el 21 de junio y se extiende hasta el 22 de septiembre. Muchos ciudadanos siguen atentos a este cambio de estación, que históricamente ha traído consigo variaciones en las condiciones meteorológicas en diversas regiones del país.

El Senamhi reiteró que continuará monitoreando y emitiendo reportes sobre la evolución de las condiciones climáticas, mientras la población se prepara para un invierno que, según los pronósticos, podría no sentirse como tal en las zonas costeras del país.