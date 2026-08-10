Perú
Agregar Infobae enGoogle

Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos tendrán suspensión del servicio este martes 11 de agosto

Pluz realizará trabajos programados que ocasionarán cortes temporales de energía eléctrica este martes. Conoce qué debes tener en cuenta ante la interrupción

Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Varios sectores de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao tendrán un corte de luz programado este martes 11 de agosto, de acuerdo con la programación difundida por Pluz. Los trabajos previstos generarán suspensiones temporales durante distintos horarios.

La programación comprende zonas específicas de Bellavista, San Miguel, Independencia, Rímac, Lurigancho-Chosica, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Los Olivos. Además, se han considerado localidades de la provincia de Huaral. Es importante precisar que los cortes no abarcarán a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las áreas detalladas por la empresa.

¿Qué zonas tendrán corte de luz este martes 11 de agosto?

Bellavista

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Bellavista: Jr. Alfonso Ugarte cuadras 1 y 2; Jr. Nicolás de Piérola cuadras 4 y 5; Av. 8 de Octubre, manzanas A y B; Av. Colina, manzana A; Av. Grau cuadras 2 y 3; Av. Guardia Chalaca cuadras 18 y 20, manzanas B y C; calle Los Heros cuadras 5, 6 y 7; Fundo Aguilar, manzanas A y C; A.H. Telmo Carbajo III, manzanas A, B y C; pasaje Zarumilla cuadras 1 y 2.

San Miguel

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Av. Riva Agüero, esquina con calle Los Tulipanes.
  • Av. Riva Agüero cuadra 8, frente a la Universidad Católica.

Independencia

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Las Violetas: Av. Los Eucaliptos cuadras 1 y 2; Av. Los Ficus cuadras 1, 3, 4, 5 y 6; Av. Los Galardos, manzana L3; Av. 21 de Junio cuadra 6; calle La Cantuta cuadra 1; calle Choiotas cuadra 1, manzana B; calle Flor de Mayo cuadra 1; calle Las Avellanas cuadra 1; calle Las Flores cuadra 1; calle Las Guindas cuadra 1; calle Las Moras cuadra 1; calle Las Nueces cuadra 1; calle Las Palmeras cuadra 1; calle Las Retamas cuadra 1; calle Las Sandías cuadra 1; calle Los Álamos cuadra 1; calle Los Alardos cuadras 1 y 2; calle Los Pacaes cuadra 1; calle Los Rosales cuadra 1; calle Las Hiedras cuadra 1; calle Los Álamos cuadra 1; calle Las Petunias cuadra 1; calle Los Higos cuadra 1; calle Los Melones cuadra 1.
  • A.H. San Camilo: manzanas A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, O1, P, Q, R, S, S1, S4, T, V, V1, V2, V3, W, W2, X y Y.
  • Av. Los Libertadores: manzanas B, D, E, F, G, H, I, J, K y L.
  • Calle Emancipación cuadra 1: manzanas A, G, I y L.
  • Calle San Pedro y San Pablo cuadra 1.
  • A.H. Cruz de Mayo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q1, R, S, T, U, V, V1, V2, W, X y Y.
  • A.H. El Volante: pasaje 30 de Agosto, manzana S1; pasaje 8 de Octubre, manzana S2; pasaje El Mirador, manzana S3; pasaje Quina cuadra 1; pasaje Los Rosales cuadra 1; pasaje Ricardo Palma, manzana H.

Rímac

Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • P.J. Los Ángeles: Av. Las Mercedes cuadras 1, 2 y 3; Av. María Parado de Bellido cuadra 1; calle Condorcanqui cuadras 4, 5 y 6; calle Faustino Sánchez Carrión cuadras 1 y 5; calle Francisco de Zela cuadras 2, 4 y 5; calle José Olaya cuadras 4, 5 y 6; calle Los Andes cuadras 1 y 2; calle Los Héroes cuadras 5 y 6; calle Los Incas cuadra 2; calle Malecón José Gálvez cuadra 5; calle Mariano Melgar cuadra 5; calle Mateo Pumacahua cuadras 4 y 5; calle Manuel Pardo cuadra 7.

Lurigancho-Chosica

Horario: 9:00 a. m. – 4:00 p. m.

Zona afectada:

  • Asociación de Vivienda Corazón de Jesús, anexo 8 Jicamarca: manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y y Z.

San Martín de Porres

Horario: 8:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. Pro Industrial II Etapa, sector 9: calle B, manzanas B y C.
  • Av. Gerardo Unger cuadra 82.

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. – 4:30 p. m.

Zona afectada:

  • P.J. Cruz de Motupe, grupo 5: manzanas B, C, D, E, I, J, K, K5, L y M.

Los Olivos

Horario: 1:00 p. m. – 5:00 p. m.

Zona afectada:

  • Urb. Las Palmeras: calle El Amargón cuadra 40; Av. Calístemo cuadras 9 y 10; Av. Las Palmeras cuadras 38, 39 y 40; calle Guandú cuadra 39; calle Las Fresas cuadras 9 y 10; calle Tritoma cuadras 8, 9 y 10; Jr. Helenios cuadras 8 y 40; calle La Hiedra cuadra 8; Jr. Las Acacias cuadra 8; Jr. Los Amarantos cuadra 9.
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

Huaral

Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos y Viscas, del distrito de Pacaraos.
  • Chauca y Santa Cruz, del distrito de Santa Cruz de Andamarca.
  • Pasac y Chisque, del distrito de Atavillos Altos.

Los vecinos que se encuentren dentro de las zonas señaladas pueden tomar precauciones antes del inicio del corte y desconectar sus equipos eléctricos para reducir el riesgo de daños cuando se restablezca el servicio.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

corte de luzLimaCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

El exjugador explicó la exigencia competitiva del sistema formativo argentino frente al panorama peruano. También relacionó esa estructura con roles internos, conducción profesional y el efecto del dinero actual

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

El defensor ‘blanquiazul’ sufrió un esguince de segundo grado en el partido contra los chalacos. Pasará varias semanas de recuperación antes de volver a jugar

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán, relató que su condición neurológica agravó el miedo y su mayor preocupación era el pequeño Lucca. Llegada la calma, busca apoyar a las víctimas

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Fuertes vientos dañan más de 100 viviendas y una institución educativa en Salpo, La Libertad, y dejan a todo el distrito sin luz

Defensa Civil evalúa el número de familias afectadas y advierte sobre el riesgo de las calaminas desprendidas mientras continúan las ráfagas

Fuertes vientos dañan más de 100 viviendas y una institución educativa en Salpo, La Libertad, y dejan a todo el distrito sin luz

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

La ‘bicolor’ fue de menos a más y logró una remontada histórica frente a su rival de turno para conseguir el pase a la siguiente etapa del torneo. Pero antes debe jugar con el líder, China

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

“Le encantan las cámaras”: Javier Cipriani acusa a Harvey Colchado de obstaculizar la Comisión de Ética con su renuncia

Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes hacían Consejos de Ministros y reuniones empresariales en Barbadillo

Harvey Colchado renunció a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y se frustró elección de Mesa Directiva

ENTRETENIMIENTO

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Stephanie Cayo pasa sus primeras vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz a bordo de un yate en Mallorca

Mayra Couto se sincera sobre Juan Camilo y confirma que quiere una boda, hijos y una casa con jardín: “Es el amor de mi vida”

Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

Armonía 10 descarta atentado en su contra tras ataque en concierto en Manchay y seguirán con sus presentaciones

DEPORTES

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4