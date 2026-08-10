Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos tendrán suspensión del servicio este martes 11 de agosto

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Varios sectores de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao tendrán un corte de luz programado este martes 11 de agosto, de acuerdo con la programación difundida por Pluz. Los trabajos previstos generarán suspensiones temporales durante distintos horarios.

La programación comprende zonas específicas de Bellavista, San Miguel, Independencia, Rímac, Lurigancho-Chosica, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Los Olivos. Además, se han considerado localidades de la provincia de Huaral. Es importante precisar que los cortes no abarcarán a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las áreas detalladas por la empresa.

¿Qué zonas tendrán corte de luz este martes 11 de agosto?

Bellavista

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

Urb. Bellavista: Jr. Alfonso Ugarte cuadras 1 y 2; Jr. Nicolás de Piérola cuadras 4 y 5; Av. 8 de Octubre, manzanas A y B; Av. Colina, manzana A; Av. Grau cuadras 2 y 3; Av. Guardia Chalaca cuadras 18 y 20, manzanas B y C; calle Los Heros cuadras 5, 6 y 7; Fundo Aguilar, manzanas A y C; A.H. Telmo Carbajo III, manzanas A, B y C; pasaje Zarumilla cuadras 1 y 2.

San Miguel

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

Av. Riva Agüero, esquina con calle Los Tulipanes.

Av. Riva Agüero cuadra 8, frente a la Universidad Católica.

Independencia

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

Urb. Las Violetas: Av. Los Eucaliptos cuadras 1 y 2; Av. Los Ficus cuadras 1, 3, 4, 5 y 6; Av. Los Galardos, manzana L3; Av. 21 de Junio cuadra 6; calle La Cantuta cuadra 1; calle Choiotas cuadra 1, manzana B; calle Flor de Mayo cuadra 1; calle Las Avellanas cuadra 1; calle Las Flores cuadra 1; calle Las Guindas cuadra 1; calle Las Moras cuadra 1; calle Las Nueces cuadra 1; calle Las Palmeras cuadra 1; calle Las Retamas cuadra 1; calle Las Sandías cuadra 1; calle Los Álamos cuadra 1; calle Los Alardos cuadras 1 y 2; calle Los Pacaes cuadra 1; calle Los Rosales cuadra 1; calle Las Hiedras cuadra 1; calle Los Álamos cuadra 1; calle Las Petunias cuadra 1; calle Los Higos cuadra 1; calle Los Melones cuadra 1.

A.H. San Camilo: manzanas A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, O1, P, Q, R, S, S1, S4, T, V, V1, V2, V3, W, W2, X y Y.

Av. Los Libertadores: manzanas B, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Calle Emancipación cuadra 1: manzanas A, G, I y L.

Calle San Pedro y San Pablo cuadra 1.

A.H. Cruz de Mayo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q1, R, S, T, U, V, V1, V2, W, X y Y.

A.H. El Volante: pasaje 30 de Agosto, manzana S1; pasaje 8 de Octubre, manzana S2; pasaje El Mirador, manzana S3; pasaje Quina cuadra 1; pasaje Los Rosales cuadra 1; pasaje Ricardo Palma, manzana H.

Rímac

Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

P.J. Los Ángeles: Av. Las Mercedes cuadras 1, 2 y 3; Av. María Parado de Bellido cuadra 1; calle Condorcanqui cuadras 4, 5 y 6; calle Faustino Sánchez Carrión cuadras 1 y 5; calle Francisco de Zela cuadras 2, 4 y 5; calle José Olaya cuadras 4, 5 y 6; calle Los Andes cuadras 1 y 2; calle Los Héroes cuadras 5 y 6; calle Los Incas cuadra 2; calle Malecón José Gálvez cuadra 5; calle Mariano Melgar cuadra 5; calle Mateo Pumacahua cuadras 4 y 5; calle Manuel Pardo cuadra 7.

Lurigancho-Chosica

Horario: 9:00 a. m. – 4:00 p. m.

Zona afectada:

Asociación de Vivienda Corazón de Jesús, anexo 8 Jicamarca: manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y y Z.

San Martín de Porres

Horario: 8:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zonas afectadas:

Urb. Pro Industrial II Etapa, sector 9: calle B, manzanas B y C.

Av. Gerardo Unger cuadra 82.

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. – 4:30 p. m.

Zona afectada:

P.J. Cruz de Motupe, grupo 5: manzanas B, C, D, E, I, J, K, K5, L y M.

Los Olivos

Horario: 1:00 p. m. – 5:00 p. m.

Zona afectada:

Urb. Las Palmeras: calle El Amargón cuadra 40; Av. Calístemo cuadras 9 y 10; Av. Las Palmeras cuadras 38, 39 y 40; calle Guandú cuadra 39; calle Las Fresas cuadras 9 y 10; calle Tritoma cuadras 8, 9 y 10; Jr. Helenios cuadras 8 y 40; calle La Hiedra cuadra 8; Jr. Las Acacias cuadra 8; Jr. Los Amarantos cuadra 9.

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

Huaral

Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos y Viscas, del distrito de Pacaraos.

Chauca y Santa Cruz, del distrito de Santa Cruz de Andamarca.

Pasac y Chisque, del distrito de Atavillos Altos.

Los vecinos que se encuentren dentro de las zonas señaladas pueden tomar precauciones antes del inicio del corte y desconectar sus equipos eléctricos para reducir el riesgo de daños cuando se restablezca el servicio.

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