Jossie Lindley lamenta la muerte de la madre de Carlos Alcántara: “Estará para siempre en el corazón de Lorenzo y en el mío”

La madre de Carlos Alcántara, Isabel Vilar, falleció este domingo 9 de agosto. Un día antes, el actor le había enviado un emotivo saludo durante el regreso de ‘Yo Soy’. Latina/ Yo Soy.

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La partida de Isabel Vilar, madre de Carlos Alcántara, conocido popularmente como ‘Cachín’, generó una ola de mensajes de solidaridad en redes sociales. El actor confirmó este domingo 9 de agosto el fallecimiento de su progenitora, a quien cariñosamente llamaban ‘Doña Chavela’ o ‘Chabelita’ y quien ocupó un lugar fundamental en su vida.

La madre del actor también se hizo conocida por las historias que Carlos Alcántara contó a lo largo de su carrera y que posteriormente fueron llevadas al cine en ‘¡Asu Mare!’. Su personalidad, sus anécdotas y la relación con su hijo se convirtieron en parte de los recuerdos que el público asocia con el popular personaje de ‘Cachín’.

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Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del espectáculo utilizaron las redes sociales para acompañar al actor en este momento de dolor. Entre ellas estuvo Jossie Lindley, expareja de Carlos Alcántara, quien dejó un sentido comentario en la publicación.

“Estará para siempre en el corazón de Lorenzo y en el mío. Imposible olvidar su risa contagiosa, su chispa, su generosidad y su geniazo! QEPD”, escribió.

Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

Carlos Alcántara le dedicó un mensaje a su madre un día antes de su muerte

La muerte de Isabel Vilar tuvo además un detalle especialmente emotivo. Apenas un día antes de que se confirmara su fallecimiento, Carlos Alcántara había hablado públicamente de ella durante el estreno de la nueva temporada de ‘Yo Soy’.

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El actor se mostró emocionado por regresar al programa y, durante su intervención, aprovechó para enviarle un saludo a su madre. “Allá en sus casas, mi madre me está mirando. Mamacita linda, un beso para ti”, expresó ‘Cachín’ frente a las cámaras.

Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

En ese momento, se trataba simplemente de una muestra de cariño hacia su progenitora. Sin embargo, después de conocerse su muerte, aquellas palabras cobraron un significado mucho más doloroso para sus seguidores.

Posteriormente, Alcántara confirmó la partida de Isabel Vilar y le dedicó una despedida en sus redes sociales. “Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”, escribió el actor.

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Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

Wendy Ramos, Johanna San Miguel y Carlos Carlín acompañaron a ‘Cachín’

La publicación de Carlos Alcántara también recibió mensajes de varias figuras que han formado parte de su trayectoria artística y de su círculo cercano.

Wendy Ramos fue una de las artistas que expresó públicamente su pesar. La actriz, quien compartió con Alcántara una importante etapa en ‘Pataclaun’, escribió: “Inmenso abrazo Cachin querido. Besos al cielo para la Chabelita”.

Por su parte, Johanna San Miguel también quiso acompañar al actor en este difícil momento. “Te quiero mucho hermanito lindo. Estaré siempre ahí para ti”, manifestó, acompañando el mensaje con un corazón.

Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

Otro de los mensajes llegó de parte del actor Pietro Sibille, quien expresó su cercanía con Alcántara con una breve pero sentida frase: “Te abrazo muy fuerte, hermano querido”.

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A ellos se sumó Carlos Carlín, otro de los rostros vinculados a la trayectoria artística de ‘Cachín’. El actor recordó directamente a Isabel Vilar y escribió: “Gran mujer Chabela. Ahora estará contigo siempre!”.

La periodista Mónica Delta también dejó un mensaje para el actor: “Mucho cariño para ti querido Carlos”, mientras que Diana Sánchez Palomino le expresó: “Un abrazo fuerte mi Cachín”.

Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

Jossie Lindley y Carlos Alcántara se separaron tras más de 30 años juntos

El mensaje de Jossie Lindley llamó especialmente la atención debido a la extensa historia que mantuvo con Carlos Alcántara. Ambos estuvieron juntos durante más de 30 años y tuvieron 15 años de matrimonio civil, por lo que Isabel Vilar formó parte de una importante etapa de la vida de Lindley.

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La pareja decidió separarse a fines de febrero de 2026, poniendo fin a una relación que durante décadas fue considerada una de las más estables del espectáculo peruano.

La ruptura marcó un nuevo capítulo para ambos. Sin embargo, la despedida de Lindley hacia ‘Doña Chavela’ demuestra que, pese al término de su relación con Carlos, permanecen recuerdos y vínculos construidos durante los años compartidos.

Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.