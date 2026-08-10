Armonía 10 se pronuncia tras disparos durante su concierto en Manchay: “Dios está con nosotros”

Momentos de pánico se vivieron durante un concierto de la orquesta Armonía 10 en Manchay. Desconocidos realizaron múltiples disparos, obligando a los músicos a suspender el show y huir del escenario.| Video: América Noticias

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La agrupación peruana Armonía 10 se vio obligada a detener su presentación en la Plaza Mayor de Manchay, distrito de Pachacámac, después de que se registraran disparos durante la celebración del aniversario local. El hecho ocurrió la noche del 9 de agosto, mientras más de 500 asistentes disfrutaban del espectáculo musical de la reconocida orquesta de Piura.

Tras el incidente, los integrantes bajaron del escenario y recurrieron a sus redes sociales para calmar a sus seguidores.

“Todos estamos bien. Dios está con nosotros. Gracias por su preocupación y sus lindos mensajes de apoyo”, publicó la agrupación a través de sus historias de Instagram.

La banda Armonía 10 publica un mensaje de tranquilidad en redes sociales después de los disparos ocurridos durante su concierto en Manchay.

Además, difundieron imágenes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima antes de partir hacia su siguiente destino, confirmando que continuarán con sus presentaciones programadas.

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El pánico se apoderó del público al escucharse las detonaciones cerca del vehículo de la orquesta. Comerciantes y asistentes abandonaron rápidamente el recinto, mientras las autoridades confirmaban que el tiroteo no dejó heridos ni víctimas mortales. El episodio generó una ola de mensajes de solidaridad hacia Armonía 10, que agradeció el respaldo por medio de sus plataformas digitales.

Fuentes cercanas a la banda señalaron que el ataque no habría estado dirigido directamente contra los músicos. A pesar de la alarma, la agrupación mantiene su agenda artística y reitera su disposición a continuar sus compromisos en el interior del país.

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Integrantes de Armonía 10 trasladan su equipaje en un aeropuerto antes de su viaje a San Lorenzo.

¿Qué pasó con Armonía 10 en Manchay?

Según la cobertura de América Noticias, la orquesta debió interrumpir su show tras escucharse al menos cinco disparos a corta distancia del escenario. El evento, parte del aniversario de Manchay, reunió a cientos de personas en la plaza principal. Los músicos portaban chalecos antibalas debido a amenazas previas relacionadas con posibles ataques.

La rápida reacción de los asistentes permitió evacuar el lugar sin que se produjeran lesiones. Vendedores ubicados en los alrededores del evento indicaron que la presentación no llegó a durar media hora, ya que la ráfaga de disparos detonó la huida masiva. Además, señalaron la ausencia de resguardo policial en el perímetro durante el ataque.

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Concierto de Armonía 10 en Manchay: pánico por disparos termina en evacuación masiva| Foto: Latina Noticias

Por el momento, las autoridades no han realizado detenciones ni han confirmado si existe una relación directa entre el tiroteo y las amenazas recibidas por la agrupación. Las investigaciones buscan esclarecer lo sucedido y mejorar la seguridad en futuros espectáculos públicos en la zona.

Armonía 10 prosigue con su gira nacional, mientras sus seguidores permanecen atentos a las novedades sobre el caso y continúan expresando su apoyo a través de redes sociales.