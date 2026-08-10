Keiko Fujimori responde a quienes la llaman ‘suegra’ durante live de TikTok: “Kyara y Kaori tienen enamorados”

La política Keiko Fujimori aparece en una imagen compuesta junto a dos jóvenes que muestran un dibujo de ella como superheroína, en relación con comentarios sobre sus hijas.

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Keiko Fujimori, presidenta de Perú, utilizó sus redes sociales el domingo 9 de agosto para interactuar en tiempo real con miles de usuarios. Durante la transmisión, la mandataria respondió de forma directa a quienes la llaman ‘suegra’ en sus lives de TikTok. El apelativo, que surgió entre los seguidores por las hijas de la presidenta, se repitió insistentemente en los comentarios, lo que motivó una reacción pública por parte de la líder de Fuerza Popular.

Desde el inicio del live, Keiko Fujimori expuso las actividades programadas para la semana y abordó temas como el fenómeno El Niño, la inseguridad ciudadana y los feriados oficiales. Los usuarios siguieron el evento con atención, pero pronto el chat se llenó de mensajes que la mencionaban como ‘suegra’. El apodo hacía alusión a Kyara y Kaori Villanella, hijas de la presidenta y del ciudadano estadounidense Mark Vito.

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La presidenta, de 51 años, optó por responder abiertamente a los comentarios, tomándose un momento para aclarar la situación. “No pueden decirme suegra porque Kyara y Kaori tienen enamorados”, expresó Keiko, con una sonrisa, antes de volver a leer los mensajes sobre las giras al interior del país. Su declaración cortó de inmediato la ola de mensajes con ese sobrenombre, aunque el tema continuó en redes sociales durante las horas siguientes.

La presidenta de la República no se quedó callada y se refirió a quienes la llaman de esa forma en sus transmisiones de redes sociales | TikTok

Durante la misma transmisión, la mandataria compartió detalles sobre los regalos que ha recibido en sus visitas a provincias. Entre los presentes mencionó piezas de cerámica, sombreros típicos, cuadros decorativos y una oveja que, según sus palabras, fue trasladada a Lima tras una de sus giras. Esta anécdota buscó acercarla a la audiencia y mostrar el vínculo con las comunidades que visita en el ejercicio de su función presidencial.

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¿Kyara y Kaori han presentado a sus parejas?

La influencer Kyara Villanella, de 18 años, mantiene una relación sentimental con el universitario Adrián Harboe. Ambos comparten imágenes y momentos en redes sociales, donde sus publicaciones atraen numerosos comentarios y reacciones. Harboe ha acompañado a Kyara en varios eventos públicos, incluso antes de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia. La pareja se ha visto envuelta tanto en mensajes de apoyo como en críticas, reflejando el nivel de exposición que implica estar vinculado a una figura política de alto perfil.

Peru's President-elect Keiko Fujimori shares a moment with her daughters Kyara Villanella Fujimori and Kaori Villanella, after receiving her official credentials from Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Por otro lado, Kaori Villanella, la hija menor de la presidenta, prefiere mantener un perfil más reservado en internet. Hasta la fecha, no se ha conocido públicamente información sobre una pareja formal. Su estilo discreto contrasta con el de su hermana, quien suele ser más activa y visible para los seguidores.

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La vida privada de la familia presidencial ha despertado la curiosidad de miles de peruanos, especialmente por el rol activo de Keiko Fujimori en plataformas como TikTok, donde los comentarios y las bromas sobre su papel de ‘suegra’ han encontrado eco. A pesar de la apertura de la mandataria en redes sociales, el interés por las hijas continúa marcando la agenda digital, mientras la presidenta intenta equilibrar la cercanía con la ciudadanía y la protección de la intimidad familiar.