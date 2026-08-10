Sobreviviente de escalada al Huascarán cuenta cómo su compañero perdió la vida en el nevado

El montañista chileno Michael Millán relata los últimos momentos de su compañero Andrés Reguera, quien falleció durante un ascenso al Huascarán. Millán detalla la difícil decisión de escalar sin cuerda y su angustiante descenso en solitario durante 12 horas.| Video: Latina Noticias

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Una caída mortal durante el ascenso al Huascarán terminó con la vida de Andrés Reguera, de 21 años, tras resbalar a casi seis mil metros de altura. El sobreviviente de la expedición y amigo de la víctima, Michael Millán, narró cómo ocurrieron los hechos y las dificultades que enfrentó durante el descenso en uno de los nevados más altos de latinoamérica.

El relato del sobreviviente que descendió solo tras la muerte de su compañero en el Huascarán|Foto: Latina Noticias

Decisión sin cuerda en la ruta noreste

Michael Millán y Andrés Reguera eran montañistas experimentados. Ambos planificaron el ascenso por el lado noreste del Huascarán, el pico más alto del Perú. Según Millán, la decisión de no utilizar cuerda de cordada fue tomada en común acuerdo para avanzar con mayor rapidez.

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“Queríamos progresar lo más rápido posible. Dijimos que si alguno de los dos se sentía incómodo, íbamos a encordarnos”, explicó Millán.

Durante las primeras horas de escalada, Reguera avanzaba por delante de su compañero. La ruta planteaba condiciones exigentes, con hielo duro en el sector conocido como Llanganuco. Millán detalló que, tras unas nueve horas de ascenso, su compañero intentó cruzar una zona particularmente complicada.

“Él trató de hacer la travesía hacia la izquierda y pisó mal y resbaló. [...] Yo venía en diagonal porque es mejor pisar en diagonal subiendo que tratar de hacer la travesía. En este punto cayó”, mencionó.

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El terreno glaciar del nevado Huascarán, en la Cordillera Blanca de Áncash, Perú, es escenario de una operación de rescate tras el accidente de una montañista. (Redes sociales)

Un descenso solitario en medio de la noche

Tras el accidente, Millán quedó solo en la montaña. El descenso al campamento Morrena se convirtió en una travesía de cerca de doce horas. El montañista describió momentos de desorientación, agravados por la falta de luz y la dificultad para usar el GPS en un terreno lleno de grietas.

“Mi linterna se acabó su potencia, tenía la potencia mínima. Traté de ubicarme con GPS, pero los GPS no marcan la grieta”, señaló. El cansancio extremo lo obligó a detenerse y dormir al llegar al campamento.

Al día siguiente, antes de descender, Millán intentó localizar los restos de Reguera con el dron que llevaba consigo. Tras sobrevolar la zona, logró identificar la mochila de su compañero y, tras analizar las imágenes, estimó con un alto grado de certeza el lugar donde se encontraba el cuerpo. Después, junto a los rescatistas, ascendió nuevamente para guiarlos al punto señalado.

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Los restos de Andrés Reguera fueron repatriados a Chile. Su muerte ocurrió un día después de la reapertura del acceso al Huascarán, tras quince días de restricción. De acuerdo con Abdias Villoslada, jefe del Parque Nacional Huascarán, la medida de restricción finalizó el 3 de agosto. Las autoridades mantienen la búsqueda de otros tres alpinistas desaparecidos en la zona.

Montañistas siguen desaparecidos

Tres montañistas —Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas— permanecen desaparecidos en el Huascarán desde el 14 de julio, después de que su última comunicación indicara que se habían perdido durante el descenso. La alerta movilizó a familiares, rescatistas y la Fuerza Aérea del Perú, que desplegaron helicópteros, drones y brigadas para intentar localizarlos en medio de condiciones extremas como avalanchas, grietas y temperaturas bajo cero.

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Retratos de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán se superponen a una escena de búsqueda aérea en la montaña nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expedición, que originalmente era de cinco personas, se dividió cuando solo dos lograron continuar el recorrido. Los tres desaparecidos quedaron rezagados entre el Campo 1 y el Campo 2, a más de seis mil metros de altitud, una de las zonas más peligrosas del macizo. La búsqueda se ha intensificado tras encontrarse parte del equipo de los andinistas, pero la montaña presenta obstáculos constantes y las ventanas de trabajo son limitadas.

Hasta la fecha, no se ha logrado establecer el paradero de los montañistas