Crisis en Saludpol: millonarias deudas afectan operaciones y entrega de medicamentos a policías

Este es un reportaje de Latina Noticias sobre la crisis en Saludpol. Las imágenes muestran a un hombre en un ambiente doméstico, un espacio de oficina con varias personas y una persona examinando información en un teléfono. Un General PNP en retiro, identificado como Remigio Hernani, brinda declaraciones frente a una bandera oficial. El programa aborda una deuda millonaria que afecta a Saludpol. El contenido se presenta como exclusivo y en vivo, con una mención al Ministro de Economía.

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La vida del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Aldair Camacho quedó en pausa luego de sufrir un grave accidente de tránsito mientras cumplía sus labores en Piura. El efectivo, de 28 años, fue atropellado el 24 de septiembre de 2024 cuando patrullaba en motocicleta por la carretera de Nueva Sullana.

El impacto le provocó graves lesiones y la pérdida de parte del cráneo. Tras ser trasladado de emergencia a Lima, permaneció varios meses en coma y tuvo que someterse a diferentes intervenciones quirúrgicas para reconstruir la zona afectada.

Luego de tres operaciones y la colocación de una prótesis en el cráneo, Aldair espera una última intervención: un trasplante de córnea en el ojo derecho. El procedimiento, según contó al dominical Punto Final, es necesario para que pueda intentar reincorporarse a la institución policial.

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Sin embargo, la operación no se concreta debido a que lleva meses esperando una carta de garantía de Saludpol, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional. El documento es necesario para que una clínica privada pueda realizar la intervención bajo el compromiso de pago de la entidad.

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú con su identificación personal y personal de SaludPOL realizan labores en una oficina con el logo de la institución. (Latina)

Aldair teme pasar al retiro si no logra operarse

El suboficial permanece en Lima junto a su madre mientras espera que se concrete la intervención. Desde diciembre del año pasado aguarda la carta de garantía que permita financiar su operación.

Según explicó, ha acudido a Saludpol para conocer el estado de su solicitud, pero hasta ahora no obtiene una respuesta concreta. El efectivo atribuye la demora a las millonarias deudas que mantiene el fondo con clínicas y otros establecimientos de salud.

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La situación es especialmente preocupante porque Aldair se encuentra bajo el denominado “sometimiento a ley”, un periodo de descanso médico que se extiende durante dos años. Este plazo vence el 1 de octubre de 2026.

Si para entonces no consigue operarse y reincorporarse, teme que pueda ser pasado a situación de retiro. El suboficial asegura que su intención es continuar trabajando en la Policía, aunque eventualmente podría desempeñar funciones que no impliquen esfuerzo físico.

Crisis de Saludpol afecta a policías y sus familias

El caso de Aldair no es aislado. El dominical también recogió el testimonio de Enrique Laos Casas, un suboficial superior PNP en retiro que requiere medicamentos de manera permanente debido a diferentes enfermedades.

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Según contó, las farmacias de la sanidad policial no siempre cuentan con los medicamentos que necesita, por lo que debe adquirirlos en establecimientos particulares con dinero de su pensión. Luego solicita a Saludpol el reembolso correspondiente.

Laos aseguró que la entidad mantiene pendientes varios reembolsos y que la deuda acumulada supera los S/4.000. De acuerdo con su testimonio, la explicación que recibe es que no hay dinero disponible.

La situación también fue evidenciada en la farmacia FONBIEPOL, creada para atender el desabastecimiento de medicamentos y facilitar el acceso del personal policial y sus derechohabientes a tratamientos. Según el reportaje, un aviso colocado en el establecimiento señala que Saludpol mantiene una deuda de S/12 millones, situación que habría impedido continuar con la compra de medicamentos y podría llevar al cierre definitivo de la farmacia.

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Saludpol acumula más de S/766 millones en deudas

El reportaje revisó las actas del directorio de Saludpol y expuso la situación financiera que atraviesa la institución.

Según el acta del 3 de junio de 2026, Saludpol tenía en caja apenas S/496 mil, pese a que el fondo atiende a más de 446 mil asegurados, entre policías y sus familiares.

Asimismo, el acta del 22 de julio da cuenta de una deuda de más de S/78 millones por atenciones médicas. De ese monto, alrededor de S/68 millones corresponden a clínicas privadas y S/10,8 millones a establecimientos públicos.

A esta cifra se suman procesos de conciliación por más de S/287 millones y otros S/400 millones en deudas prestacionales pendientes de auditoría.

En total, las obligaciones mencionadas en los documentos revisados por el programa ascienden a aproximadamente S/766,3 millones. La cifra representa más de tres veces el patrimonio de Saludpol, estimado en S/238 millones.

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Ante este escenario, Héctor Berenstein Merino, gerente general de Saludpol, habría advertido al directorio que, si se concretan todas las obligaciones pendientes, el fondo podría encontrarse en una situación de quiebra.

El general PNP en retiro Remigio Hernani consideró que la situación debería ser investigada por los organismos correspondientes para determinar si existieron posibles irregularidades en el manejo de los recursos.

Saludpol responde por las cartas de garantía y reembolsos

En su respuesta, Saludpol sostuvo que trabaja para proteger económicamente a sus asegurados y señaló que los reembolsos pueden efectuarse en un plazo de 48 horas, aunque condicionó este proceso a la disponibilidad presupuestal y a las transferencias oportunas del Ministerio del Interior.

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Respecto a las cartas de garantía, la entidad indicó que durante 2025 emitió más de 132 mil documentos por un valor superior a S/369 millones. En lo que va de 2026, señaló que ya emitió 106.696 cartas de garantía por S/280 millones.

Saludpol también atribuyó parte de las deudas y compromisos de pago a gestiones anteriores.

Saludpol cita a Aldair tras informe

Después de la emisión del reportaje, Aldair Camacho recibió una llamada del gerente general de Saludpol, Héctor Berenstein, quien lo citó a una reunión para coordinar su operación de córnea y la emisión de una nueva carta de garantía.