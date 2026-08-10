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Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal TV del partido en Matute por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

El cuadro blanquiazul buscará reencontrarse con el triunfo ante un rival necesitado de puntos y comprometido en la lucha por la permanencia. Revisa todos los detalles para seguir este esperado encuentro

Alianza Lima recibe a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima recibe a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP
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Alianza Lima afronta un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026. Luego de igualar ante Sport Boys en la cuarta jornada, el cuadro ‘blanquiazul’ buscará reencontrarse con el triunfo cuando reciba a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto dirigido por los íntimos intentará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Pese al empate en su último compromiso, el club victoriano continúa como uno de los protagonistas del Clausura y mantiene una racha invicta en el certamen. Ahora tendrá la oportunidad de volver a celebrar ante su público y seguir sumando en un campeonato donde cada punto comienza a tomar mayor importancia, tanto por la lucha por el título como por la tabla acumulada.

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Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal TV del partido en Matute

De acuerdo con la programación oficial, el partido entre Alianza Lima y UTC se disputará este sábado 15 de agosto, por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.

La transmisión oficial estará a cargo de L1 MAX, señal oficial de la Liga 1, y podrá ser seguida a través de las distintas plataformas y servicios de televisión que cuentan con el canal dentro de su programación. Asimismo, el encuentro estará disponible mediante L1 Play, plataforma de streaming que permite acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, tablets y ordenadores mediante una suscripción.

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Detalles del partido entre Alianza Lima y UTC en el estadio Alejandro Villanueva.
Detalles del partido entre Alianza Lima y UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: Prensa AL

Además, en Infobae Perú podrás seguir todos los detalles del enfrentamiento entre Alianza Lima y UTC. En nuestra página web encontrarás la previa del partido, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, las mejores jugadas, el resultado y el resumen completo del compromiso.

¿Cómo llegan Alianza Lima y UTC?

Alianza Lima llega a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. El cuadro blanquiazul viene de igualar 1-1 ante Sport Boys luego de un intenso choque en el Estadio Nacional, resultado que le permitió mantenerse invicto, aunque dejó escapar dos puntos importantes en la pelea por los primeros lugares. Ahora, jugando como local en Matute, buscará hacer valer su condición de favorito y sumar de a tres para continuar cerca de la cima.

El conjunto de La Victoria atraviesa un buen inicio en el campeonato y se mantiene entre los protagonistas del Clausura. Por ello, una victoria en casa será importante para seguir sumando en la pelea por el primer lugar, mientras sus principales perseguidores buscan recortar distancias y forzar los ‘playoffs’ por el título nacional.

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

UTC, en cambio, afronta el encuentro en una situación mucho más delicada. El equipo cajamarquino todavía no conoce la victoria en el Torneo Clausura 2026: registra dos empates y dos derrotas, por lo que apenas ha conseguido sumar dos puntos después de las primeras cuatro jornadas. Este irregular comienzo lo mantiene comprometido en la parte baja de la clasificación.

La situación se vuelve todavía más complicada al considerar la tabla acumulada. El club cajamarquino ha sufrido una reducción de puntos que lo ha colocado en zona de descenso, por lo que cada partido adquiere una importancia especial en su lucha por mantenerse en la máxima categoría. Ante Alianza Lima tendrá un desafío complicado en Matute, pero buscará rescatar puntos que le permitan comenzar a revertir su delicado panorama.

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