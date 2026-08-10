Dara Herrada y el orgullo de su madre tras brillar con Perú en el Mundial Sub 17: “Me dedicó un saque, estoy muy feliz”. Crédito: Instagram

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La selección peruana femenina consiguió una importante victoria ante México en el Mundial de Vóley Sub 17 2026. En un partido intenso, que se extendió hasta el quinto set, las ‘matadorcitas’ remontaron y se impusieron por 3-2, resultado que les permitió mantenerse con vida en la pelea por avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Entre las protagonistas de este importante triunfo estuvo Dara Herrada, quien aportó tres puntos desde el servicio, que ayudaron al equipo nacional en su remontada frente al combinado azteca. Pero el partido tuvo un significado todavía más especial para la joven voleibolista: en las tribunas se encontraba su madre, quien viajó hasta Chile para acompañarla y alentarla durante todos sus encuentros en el certamen.

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Para la joven deportista, tener a su madre cerca durante una experiencia tan importante representa un apoyo fundamental. La central arequipeña reconoció que su presencia hace todavía más especial la oportunidad de representar al Perú en una competencia mundial.

“Es muy importante para mí que ella esté aquí, ya que mi mamá siempre ha estado conmigo. Es un apoyo grande para mí y poder cumplir mi sueño estando ella a mi costado es una alegría muy bonita”, señaló Dara en entrevista con ‘La Cátedra Deportes’.

La voleibolista peruana vive una experiencia especial en Chile junto a su madre, quien viajó para acompañarla durante todos sus partidos en el Mundial Sub 17 de Vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

Su madre, por su parte, no ocultó el orgullo que siente por acompañar a su hija en este momento importante de su carrera. Desde Chile, destacó no solo el desempeño de Dara, sino también el respaldo que ha recibido toda la delegación peruana.

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“Yo me siento muy orgullosa por estar aquí representando a mi hija. Estoy muy feliz por el apoyo que nos da todo el Perú también, toda la gente que ha venido hasta acá a darle el apoyo a todas las niñas. La verdad estamos contentos con todo el comando técnico, todas las niñas y muy orgullosa de mi hija. Siempre estoy orgullosa de ella”, manifestó.

Un saque dedicado a su madre

El encuentro ante México tuvo un momento particularmente especial para ambas. Durante su participación, Dara consiguió tres ‘aces’, y uno de esos saques tuvo una destinataria especial: su madre.

“Yo me siento contenta y feliz, porque el momento que entró mi hija jugó muy bien. Me gustó todos sus saques, especialmente con un saque también que me lo dedicó a mí personalmente, me lo dedicó. Me siento muy feliz”, contó su madre sobre la actuación de Dara.

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El gesto terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos para la familia Herrada en medio de una jornada que tuvo de todo para la selección peruana: remontada, tensión, celebración y, finalmente, una victoria que mantiene a las selección peruana en carrera.

La delegación peruana celebra la victoria nacional por 3 sets a 1 sobre México en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World.

Dara Herrada y la remontada ante México

La selección peruana tuvo que trabajar mucho para quedarse con el triunfo. México ganó el primer set, pero Perú reaccionó y consiguió ponerse arriba en el marcador. Las mexicanas llevaron el encuentro hasta el quinto parcial, donde las dirigidas por Marcello Bencardino mostraron carácter para cerrar el partido.

Dara Herrada destacó precisamente la capacidad del equipo para responder en los momentos más complicados. “Supimos cerrar los sets y demostrar lo que somos. Fuimos con todo en el quinto, fue mucha emoción. Nosotras teníamos el control del juego, si caía el balón no lo dejábamos caer tan fácil. Hacíamos que sufran junto con nosotras y con mucha alegría de poder representar al país”, explicó.

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El triunfo por 3-2 ante México permitió que Perú sumara cinco puntos en el Grupo B y se mantuviera dentro de la zona de clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, el objetivo todavía no está cumplido y la ‘bicolor’ deberán afrontar dos partidos decisivos.

Revive el punto final que le dio la victoria a la selección peruana de voleibol femenino sobre México. La celebración del equipo es un momento de pura alegría y compañerismo. - Youtube Volleyball World

Filipinas, el próximo desafío de Perú

El siguiente rival será Filipinas, en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones de la selección peruana en el certamen. Dara Herrada sabe que no hay margen para relajarse y que el equipo debe mantener la concentración.

“Vamos a ir con todo. Estamos yendo un día a la vez y con Filipinas el objetivo es ganar y poder clasificar”, concluyó la voleibolista.

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