Asesor FIFA dio contundente explicación sobre el polémico gol anulado de Luis Urruti en Sport Boys vs Alianza Lima: “Acción deliberada”

El exárbitro argentino Miguel Scime analizó la polémica acción del encuentro entre los 'rosados' y los 'blanquiazules' por el Torneo Clausura 2026. (Video: Miguel Scime)

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El empate entre Sport Boys y Alianza Lima en el Estadio Nacional, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, quedó teñido por la polémica arbitral. Dos goles anulados a los ‘rosados’ elevaron la incomodidad de la hinchada, pero fue la anotación invalidada a Luis Urruti la que encendió el debate sobre el uso del VAR y los criterios aplicados por el árbitro principal, Bruno Pérez.

El asesor FIFA y exárbitro argentino, Miguel Scime, ofreció un detallado análisis sobre el episodio que pudo haber cambiado la historia del partido. Según Scime, la actuación arbitral siguió el protocolo internacional: Pérez, tras convalidar el gol en primera instancia, fue advertido por el VAR, que revisó la jugada con múltiples ángulos y velocidades. “El VAR revisa la fase de posesión de ataque y detecta una clara infracción de mano de Luis Urruti en el inicio de la acción que finaliza en gol”, explicó en primera instancia en un video subido en sus redes sociales.

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El consultor aclaró que la mano del atacante uruguayo no fue accidental ni de inmediatez, sino un movimiento deliberado. “Cuando Urruti cae, realiza un movimiento adicional con el brazo para controlar y acomodar el balón. Esa acción le permite mantener la posesión y seguir la jugada que termina en gol”, precisó Scime. Por eso, la intervención del VAR fue, en su opinión, técnicamente correcta y respetó el reglamento.

Luego de la revisión, Bruno Pérez modificó su decisión: anuló el tanto y reinició el partido con un tiro libre para Alianza Lima. Miguel Scime insistió en que “el gol no se invalida por una mano accidental, sino por una infracción clara que permitió controlar el balón y construir la acción ofensiva”.

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Asesor FIFA dio contundente explicación sobre el gol anulado de Luis Urruti en Sport Boys vs Alianza Lima.

Esta acción ocurrió antes del empate de Federico Girotti, lo que alteró la dinámica del encuentro y las posibilidades de Sport Boys de estirar el marcador tras el gol de Jostin Alarcón y de llevarse los tres puntos. En la visión del asesor FIFA, el procedimiento arbitral fue impecable, aunque en el campo y en las tribunas la percepción fue radicalmente distinta.

Urruti y la explicación del árbitro Bruno Pérez

El propio Luis Urruti expresó su desconcierto tras la jugada invalidada. “Sí era gol a mi parecer. En la explicación que me dio Bruno Pérez, me dijo que fue mano porque fue gol mío, dijo que si hubiese sido gol de otro compañero mío no hubiese sido mano. La verdad que es una explicación media rara, pero bueno, hay que convivir con estos errores lamentablemente. Es lo que hay y me duele porque uno prepara un partido de esta altura”, lamentó en declaraciones para la prensa.

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Luis Urruti desborda por la banda derecha y saca un centro que se cuela sorpresivamente en el arco de Alianza Lima, pero previamente había acomodado la pelota con la mano - Liga 1

La versión de ‘Tito’ pone en evidencia la confusión generada por el criterio aplicado: según su testimonio, la sanción dependía de quién convertía el gol, considerando que Luciano Nequecaur era el jugador de Sport Boys más próximo al balón, algo que para él resultó inexplicable y terminó por acentuar la frustración en el vestuario y entre los fanáticos.

En la misma línea, Christian Cueva, quien ingresó en los minutos finales, también dialogó con el árbitro Bruno Pérez y compartió su visión: “Conversé con Bruno, con el respeto que ellos también se merecen, porque nos podemos equivocar, somos humanos. Él tiene una interpretación de acuerdo a las reglas. Yo tengo una a mi manera, quizás estoy equivocado. Yo siento que en el momento que ‘Tito’ Urruti le topa la mano, no saca ventaja de nada, con lo cual se hace el gol”. Para Cueva, el criterio aplicado por Pérez fue debatible y no reflejó una ventaja concreta en favor del delantero de la ‘misilera’.

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