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Examen Ordinario UNSA 2027: link para ver los resultados oficiales hoy, lunes 10 de agosto

Hasta las ocho de la mañana de este lunes, la nómina de admitidos seguía sin aparecer en el portal www.unsa.edu.pe, pese al anuncio de difusión de la lista de ingresantes pasada la medianoche

Aspirantes ocupan sus mesas de examen en las aulas de la universidad, listos para competir por una de las 1,129 vacantes ofrecidas.
La Universidad Nacional de San Agustín registró 17.567 postulantes y 17.220 asistentes al examen de admisión, con una presencia del 98 %. (UNSA)
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Miles de postulantes y sus familias continúan a la espera de la publicación de los resultados oficiales del Examen Ordinario I Fase 2027 de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), que debían estar disponibles pasada la medianoche de ayer a través del enlace www.unsa.edu.pe, según lo anunciado por el vicerrector académico.

A las 8 de la mañana de hoy, usuarios y aspirantes reportaron en redes sociales que la lista de ingresantes aún no aparece en el portal institucional.

El proceso de admisión registró 17 567 postulantes inscritos, de los cuales 17 220 asistieron a la evaluación, alcanzando el 98 % de presencia, una cifra considerada histórica por las autoridades de la UNSA. La oferta académica contempló 1 106 vacantes distribuidas en tres áreas: Biomédicas con 3 619 inscritos, Sociales con 6 704 e Ingenierías con 7 244.

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Sospechas en el examen de admisión de la UNSA: postulante suplantada en Huacho accede a Medicina
La UNSA aún no publica los resultados oficiales del Examen Ordinario I Fase 2027 en www.unsa.edu.pe, pese al anuncio de difusión pasada la medianoche. (UNSA)

El examen se desarrolló en dos turnos: por la mañana rindieron la prueba los aspirantes de Biomédicas y Sociales, y por la tarde, los de Ingenierías. Cada jornada tuvo una duración de dos horas y media.

El vicerrector académico, Luis Cuadros Paz, destacó la organización y el récord de participación, el mayor desde antes de la pandemia, y atribuyó este interés al prestigio y acreditación de la universidad.

Retraso en la entrega de resultados

Durante la clausura del proceso, Cuadros Paz anunció que los resultados se publicarían pasada la medianoche del domingo en los canales institucionales de la UNSA, recomendando a los postulantes y a sus familias no confiar en fuentes no oficiales.

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“La información oficial se difundirá únicamente a través de los canales institucionales de la UNSA”, afirmó el vicerrector, según información proporcionada por la propia universidad.

La UNSA implementó protocolos estrictos de control, que incluyeron revisión de pertenencias personales y supervisión permanente en los accesos.
La UNSA ofreció 1.106 vacantes en el Examen Ordinario I Fase 2027, distribuidas entre Biomédicas, Sociales e Ingenierías. (UNSA)

No obstante, a primeras horas de la mañana del 10 de agosto, la comunidad estudiantil continúa sin acceso a la lista oficial de ingresantes. Los mensajes en redes sociales reflejan la incertidumbre y el malestar de los jóvenes y sus padres, quienes esperaban conocer los resultados desde la medianoche, tal como fue anunciado.

Reacciones de postulantes

En grupos y páginas de Facebook, los comentarios muestran la creciente inquietud. “Aún nada”, escribió Maribel Roque Torres poco antes de las 7 de la mañana, mientras que Víctor Raul Vicosip expresó: “No hay nada”. Otros usuarios, como Roy La Roca y Evelin Espinoza, solicitaron el enlace oficial: “Pasen el link de los resultados, por favor”.

La explicación de la demora fue replicada por algunos participantes, quienes mencionaron que el hecho de haber dos turnos podría haber extendido el proceso de revisión y publicación. “Es porque hubieron dos turnos”, señaló Flores Magaly en uno de los comentarios.

Se impusieron penas de hasta un año y ocho meses, además de sanciones suspendidas y reglas de conducta.
El examen de admisión de la UNSA se realizó en dos turnos, con Biomédicas y Sociales por la mañana e Ingenierías por la tarde. (Andina)

En la página de HBA Noticias, donde también se informó que los resultados serían publicados pasada la medianoche, la reacción no tardó en llegar. Ian García recordó: “Hace años, salía en 3 horas”, mientras que Jesús Quispe Huanca preguntó: “¿Alguien esperando las notas aún?”.

Seguridad y transparencia

El proceso de evaluación en la Universidad Nacional de San Agustín incluyó medidas de control y seguridad. Las autoridades aseguraron que los sistemas de vigilancia se han fortalecido y permiten detectar cualquier intento de irregularidad, según declaraciones recogidas por la propia UNSA. Además, se insistió en que la comunidad confíe solo en los canales oficiales y evite consultar información de terceros.

El vicerrector académico agradeció la confianza de los postulantes y sus familias, y pidió evitar aglomeraciones en las inmediaciones del campus, sugiriendo que los padres no acompañen a los aspirantes hasta el interior del recinto para fomentar la autonomía y reducir la ansiedad.

Sospechas en el examen de admisión de la UNSA: postulante suplantada en Huacho accede a Medicina
Postulantes y familias expresaron en redes sociales su malestar por la demora en la publicación de la lista oficial de ingresantes de la UNSA.

El enlace oficial

A pesar del compromiso institucional, a las 8 de la mañana del 10 de agosto el listado oficial de ingresantes aún no se encuentra disponible en www.unsa.edu.pe.

La espera mantiene en vilo a miles de familias, que buscan confirmar el ingreso a la universidad pública arequipeña en una de las convocatorias más numerosas de los últimos años. La UNSA reiteró que solo difundirá la información a través de su portal web y redes oficiales.

La comunidad sigue atenta a la publicación del resultado final, mientras se intensifican los pedidos de transparencia y puntualidad por parte de postulantes y padres de familia.

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