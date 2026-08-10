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Carlos Alcántara le dedicó emotivo mensaje a su madre un día antes de su muerte en ‘Yo Soy’: “Mamacita linda, un beso para ti”

El actor volvió al programa este sábado 8 de agosto con una temporada nueva en el reality de canto y, horas antes de anunciar la partida de Isabel Vilar, le envió al aire un saludo que hoy conmueve a sus seguidores

La madre de Carlos Alcántara, Isabel Vilar, falleció este domingo 9 de agosto. Un día antes, el actor le había enviado un emotivo saludo durante el regreso de ‘Yo Soy’. Latina/ Yo Soy.
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El regreso de Carlos Alcántara a las pantallas terminó teniendo un momento especialmente emotivo que, horas después, adquirió un significado mucho más profundo. El actor y jurado de ‘Yo Soy’ volvió al programa este sábado 8 de agosto para el estreno de una nueva temporada y, durante sus primeras palabras frente a las cámaras, no se olvidó de la persona que siempre ocupó un lugar especial en su vida: su madre, Isabel Vilar, conocida cariñosamente como ‘Chabela’.

Lo que en ese momento parecía un sencillo y afectuoso saludo terminó convirtiéndose en uno de los últimos mensajes públicos que ‘Cachín’ le dedicó a su progenitora. Este domingo 9 de agosto, apenas un día después de aquella emisión, Carlos Alcántara confirmó el fallecimiento de su madre, dejando un mensaje de despedida en sus redes sociales.

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La coincidencia temporal entre ambos momentos conmovió a quienes siguen la trayectoria del actor. Durante el estreno de ‘Yo Soy’, Alcántara se mostró feliz por reencontrarse con el público y sus compañeros, pero también tuvo un instante para mirar hacia su familia y recordar a su madre, quien durante años fue una de sus principales admiradoras.

El actor Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', no pudo ocultar su emoción al regresar al programa 'Yo Soy' y aprovechó las cámaras para enviarle un cariñoso saludo a su madre, sin imaginar que un día después se anunciaría el fallecimiento de Doña Chavela. Video: Instagram Yo Soy / Latina

Carlos Alcántara recordó a su madre durante el estreno de ‘Yo Soy’

El retorno de Carlos Alcántara a ‘Yo Soy’ estuvo marcado por la emoción. El actor expresó su alegría por volver a formar parte del programa y destacó el trabajo de los participantes que formarían parte de esta nueva temporada.

Es un placer, estoy muy feliz, de verdad, muy feliz y agradecido de haber vuelto a este lindo programa. Estoy muy orgulloso de ustedes, esta va a ser tremenda temporada”, expresó Alcántara durante su intervención.

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El actor se mostró entusiasmado por esta nueva etapa del programa y por volver a encontrarse con las historias y el talento que caracterizan al espacio televisivo. Sin embargo, sus siguientes palabras fueron dirigidas hacia un lugar mucho más personal.

En medio de su emoción por regresar a la televisión, Carlos Alcántara pensó en su madre y le envió un mensaje directamente desde el set de ‘Yo Soy’. Sabía que ella podía estar observándolo desde casa y quiso hacerle llegar un saludo. “Allá en sus casas, mi madre me está mirando. Mamacita linda, un beso para ti”, dijo el actor frente a las cámaras.

Las palabras fueron pronunciadas con evidente emoción. Alcántara no necesitó extenderse para dejar claro el cariño que sentía por su madre. Su saludo fue breve, pero reflejó la cercanía que ambos mantenían y el importante lugar que Isabel Vilar tuvo en la vida del artista.

Lo que Carlos Alcántara no sabía en ese momento era que aquel mensaje terminaría siendo recordado apenas un día después de la partida de su madre.

Una mujer mayor sonríe con collar de perlas y vestido negro; un hombre calvo con barba y traje granate habla en un micrófono.
El actor Carlos Alcántara y su madre aparecen en una composición fotográfica con imágenes de momentos separados de sus vidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El emotivo mensaje de Carlos Alcántara a su madre: “Mamacita linda, un beso para ti”

La relación entre Carlos Alcántara e Isabel Vilar era conocida por el público peruano. El actor ha hablado en diferentes oportunidades sobre su madre y sobre las experiencias familiares que marcaron su vida.

De hecho, la figura de su progenitora estuvo presente en parte de las historias que Alcántara convirtió en material para sus espectáculos y producciones audiovisuales. Su historia familiar fue uno de los elementos que ayudaron a construir la identidad pública de ‘Cachín’, especialmente a través de su conocido unipersonal y de la película ‘¡Asu Mare!’.

Para muchos seguidores del actor, Isabel Vilar no era solamente la madre de una figura conocida de la televisión y el cine peruano. También se convirtió en un personaje entrañable dentro de las historias que el propio Alcántara compartió con el público a lo largo de los años.

Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.
Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.

Carlos Alcántara confirmó el fallecimiento de su madre Isabel Vilar

Este domingo 9 de agosto, Carlos Alcántara confirmó la muerte de su madre, Isabel Vilar, también conocida por sus seres queridos y allegados como ‘Chabela’.

La noticia también fue comunicada por Tondero, productora vinculada a varios de los proyectos en los que participó el actor. La empresa pidió respeto y discreción para la familia de Alcántara durante este momento de dolor.

El propio actor utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente de su madre. En una publicación, compartió un mensaje cargado de gratitud y recordó los esfuerzos que ella realizó para sacar adelante a sus hijos. “Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”, escribió Carlos Alcántara.

Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.
Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.

Usuarios expresaron sus condolencias a Carlos Alcántara tras la muerte de su madre

Tras conocerse el fallecimiento de Isabel Vilar, las redes sociales se llenaron de mensajes dirigidos a Carlos Alcántara y a su familia.

Seguidores del actor lamentaron la noticia y recordaron la importancia que su madre tuvo en su vida. Muchos usuarios también hicieron referencia a la dificultad de afrontar la pérdida de una madre y enviaron mensajes de apoyo en este momento.

Te abrazo con el alma”, escribió uno de los usuarios. “Cachin mis condolencias debe ser duro en estos momentos una madre es irremplazable”, señaló otro seguidor. “Mi más sentido pésame Carlos”, fue otro de los mensajes que recibió el actor.

Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.
Carlos Alcántara conmueve con mensaje a su madre un día antes de confirmar su fallecimiento. Captura: IG.

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