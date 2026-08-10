Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La fecha 5 nos traerá duelos atractivos en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

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Después de una intensa cuarta fecha, que dejó empates en los dos clásicos tradicionales del fútbol peruano, la acción continúa este fin de semana con el desarrollo de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026. Los 18 equipos del campeonato mantienen la lucha por el título, pero también tienen la mirada puesta en la tabla acumulada, que será determinante para definir sus principales objetivos en la presente temporada.

Deportivo Garcilaso llega a esta nueva fecha como líder del Clausura, luego de su triunfo sobre CD Moquegua. Sin embargo, la pelea en la parte alta permanece muy apretada: Alianza Lima, Sport Huancayo, Melgar, Sporting Cristal, Sport Boys, Los Chankas y Universitario de Deportes siguen al acecho y buscarán aprovechar sus respectivos compromisos para recortar distancias y meterse de lleno en la disputa por el primer lugar.

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Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Cusco FC vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 15 de agosto

ADT vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Los Chankas vs Melgar (15:30 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Alianza Lima vs UTC (19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 16 de agosto

Sporting Cristal vs Sport Huancayo (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

CD Moquegua vs Sport Boys (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

FC Cajamarca vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Cienciano vs Deportivo Garcilaso (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación oficial de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Una fecha con mucha expectativa

La quinta jornada del Clausura 2026 promete partidos de alto interés y movimientos importantes en la parte alta de la clasificación. Deportivo Garcilaso llega como líder luego de vencer 2-0 a CD Moquegua y tendrá un desafío especial para defender el primer lugar: enfrentará a Cienciano en una nueva edición del clásico imperial. El ‘garci’ buscará aprovechar su buen momento para mantenerse en lo más alto y ampliar su ventaja sobre sus principales perseguidores.

Alianza Lima, que viene de empatar 1-1 con Sport Boys en un duelo intenso, tendrá la oportunidad de reencontrarse con el triunfo ante UTC. El cuadro ‘blanquiazul’ será local en el estadio Alejandro Villanueva y necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros lugares y no ceder más terreno en una clasificación bastante ajustada.

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También habrá atención sobre Boys, uno de los equipos que también está dando la hora en el Clausura. El conjunto chalaco volverá a jugar como visitante, esta vez frente a CD Moquegua, con la intención de prolongar su buen inicio de campeonato y continuar escalando posiciones.

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

En tanto, Universitario de Deportes y Sporting Cristal buscarán dejar atrás el empate 1-1 que protagonizaron en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ afrontarán una complicada visita ante FC Cajamarca, mientras que los ‘celestes’ recibirán a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, en un duelo que enfrentará a dos equipos que buscan mantenerse cerca de la cima.

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Con varios equipos separados por pocos puntos, la quinta fecha aparece como una nueva oportunidad para marcar diferencias en el Clausura. Además de la pelea por el título del torneo, cada resultado tendrá incidencia en la tabla acumulada, por lo que los 18 clubes afrontarán una jornada en la que sumar puede resultar determinante para sus objetivos de la temporada. La acción se desarrollará entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto.