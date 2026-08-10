Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de agosto

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,38 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,24%.Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,52%, reflejando una tendencia más amplia con una caída interanual del -4,45%.
En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, marcando su primera caída consecutiva. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,68%, comparado con una volatilidad de referencia de 6,72%, lo que sugiere un contexto de relativa estabilidad en el mercado cambiario.
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