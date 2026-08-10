Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,38 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,24%.Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,52%, reflejando una tendencia más amplia con una caída interanual del -4,45%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa, marcando su primera caída consecutiva. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,68%, comparado con una volatilidad de referencia de 6,72%, lo que sugiere un contexto de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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