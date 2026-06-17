MEF eleva aumentos salariales para el sector público en la negociación colectiva

Estos son los aumentos que propone el MEF para los trabajadores estatales. Los gremios sindicales buscarían elevar el monto. - Crédito Andina

En la sesión del martes 16 de junio de la negociación colectiva, el Ministerio de Economía y Finanzas ha elevado su propuesta de aumento salarial para diversos regímenes laborales del Estado en el marco de un nuevo acuerdo de un convenio colectivo centralizado.

Esto se debe a que el MEF ha logrado estimar un espacio fiscal mayor, de S/446 millones a S/523 millones, lo cual fue considerado como un avance, pero igual insuficiente para los requerimientos de las cinco confederaciones sindicales que articipan en la negociación colectiva. Así se ordenarían los aumentos:

Decreto legislativo 276 ( Administrativos ) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/255 para profesionales, S/230 para técnicos, S/165 para auxiliares.

Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/75

D. Leg 728 , régimen privado : para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/50 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/100 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/100

D. Leg. 1057 , CAS : Para Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales será de S/100, para ingresos menores o iguales a S/3.364,19.

Ley 31991, Guardaparques : Todos recibirán aumento de S/100

Ley 30057, Servicio civil : Todos recibirán S/50

Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Aumentos salariales

El Poder Ejecutivo ahora considera que existe un espacio fiscal de S/523 millones 492 mil 723, para destinar a la negociación colectiva. Esto, tras la contrapropuesta de sindicatos sobre aumentos salariales, que bajó a S/519 de aumento.

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Así se detallan los montos que propone el MEF que puedan considerar como incremento salariales para los trabajadores estatales en 2027:

DL N° 276 (Administrativos)

Se considera un incremento MUC (Monto Único Complementario) del siguiente modo:

Auxiliares: S/75,00

Técnicos: S/100,00

Profesionales: S/125,00

La medida costaría en total S/129 millones 470 mil 177.

Asimismo, se considera un incremento Escala Base CAFAE del siguiente modo:

Auxiliares: S/90,00 (EB S/1.440)

Técnicos: S/120,00 (EB S/1.500)

Profesionales: S/130,00 (EB S/1.560)

La medida costaría en total S/124 millones 720 mil 271.

Así,en total, para todo el personal del DL N° 276 se destinarían S/254 millones 190 mil 978.

En la negociación colectiva los sindicatos pedían aumento de S/700 para todos los sueldos. Pero el monto que tiene el MEF sería insuficiente. Ahora los sindicatos piden S/519. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Para los CAS

El incremento remunerativo se daría solo al personal con ingresos menores o iguales al monto de S/3.364,19.

Así se trataría de 129 mil 265 trabajadores que recibirían este aumento de S/100, lo que costaría S/162 millones 917 mil 274.

Para los 728, del Régimen Privado

Los trabajadores de régimen 728 de las entidades con escala aprobada antes de 2023 recibirán incremento de S/100. Esto costaría S/43 millones 156 mil 138.

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Mientras, para los trabajadores de entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, recibirán solo un aumento de S/50. Esto costará S/27 millones 766 mil 455. En total para los 728 se destinará S/70 millones 924 mil 595.

No solo se trata de un espacio fiscal insuficiente para cumplir las demandas económicas de los trabajadores del sector público, también es un monto menor al del año pasado. - Crédito Andina

Otros Regímenes

Servidores Penitenciarios : recibirían S/144,33 para la consolidación de una RIM de S/2.700. Costará en total S/31 millones 588 mil 535

Guardaparques (Ley N° 31991): incremento de S/100. Costará S/1 millón 272 mil 8

Servir (Ley N° 30057): incremento de S/50. Costará S/1 millón 327 mil 32

Diplomáticos (Ley N° 28091): No recibirán aumento

Confederaciones negociarán

Frente a esto, las cinco confederaciones sindicales que participan de la parte de los trabajadores en la negociación colectiva para el 2027 reconocieron el avance, pero igual lo calificaron de insuficiente e informaron que presentaran otra contrapropuesta. Es decir, un pedido de aumento mayor.

Originalmente, el proyecto del convenio colectivo 2026-2027 pedía un aumento de S/700 para todos los trabajadores. Luego de que el MEF presentara el espacio fiscal de S/176 millones—insuficiente para lo que los sindicatos buscan—, las confederaciones elevaron el monto pedido a S/762. Tras la primera oferta de un monto exacto y detallado para los aumentos de parte del MEF, se llegó a proponer un aumento de S/519 para todos los trabajadores.

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