Detectan miles de textos escolares, computadoras y materiales educativos sin distribuir en siete UGEL de Lima Metropolitana

La DRELM inspeccionó los almacenes de las siete UGEL de Lima Metropolitana. Difusión

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La distribución de materiales educativos destinados a las instituciones públicas volvió al centro del debate tras una intervención en almacenes de Lima Metropolitana. La revisión permitió identificar recursos adquiridos con presupuesto estatal que permanecían sin llegar a las escuelas, pese a que su finalidad era reforzar las actividades académicas.

La inspección también puso en evidencia dificultades en los procesos logísticos y administrativos vinculados con el manejo de estos bienes. La situación motivó la participación de las autoridades regionales del sector Educación, que dispusieron nuevas acciones de control sobre el estado de los depósitos.

Los bienes encontrados corresponden a diferentes categorías utilizadas en los centros educativos, desde textos escolares hasta equipos tecnológicos y materiales para el funcionamiento de los planteles. Parte de estos recursos permanecía almacenada desde varios años atrás, según la información difundida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

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Como parte de las medidas posteriores al operativo, la entidad trasladó la documentación correspondiente a los órganos competentes para determinar posibles responsabilidades por la falta de distribución de los insumos destinados a la comunidad educativa.

Inspección detectó miles de materiales retenidos en almacenes

Se encontraron más de 30 mil textos escolares, 100 monitores de computadora, 50 máquinas industriales, además de uniformes, calzado, materiales de limpieza y recursos didácticos sin distribuir. Difusión

Una inspección inopinada realizada el sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026 en los almacenes de las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana permitió detectar una importante cantidad de bienes públicos que permanecían sin distribución. El operativo estuvo a cargo de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, dentro de las acciones de fiscalización sobre el uso de recursos institucionales.

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Durante las diligencias, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, informó que el equipo técnico encontró más de 30 000 textos escolares, 50 máquinas industriales y 100 monitores de computadora almacenados sin llegar a las instituciones educativas. La revisión también permitió ubicar uniformes, calzado, artículos de limpieza y diverso material didáctico que continuaba en los depósitos.

Según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, estos recursos debieron distribuirse conforme a los cronogramas previstos para atender las necesidades de los colegios públicos de la capital. La entidad indicó que el prolongado almacenamiento también expone los equipos informáticos y el material impreso a un proceso de deterioro.

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Falencias logísticas y administrativas afectaron la entrega

Parte de los bienes permanecía almacenada desde hace varios años. Difusión

La verificación técnica desarrollada por el personal de la DRELM confirmó que parte de los bienes permanecía guardada desde varios años atrás. Durante el recorrido por las distintas sedes, los inspectores identificaron deficiencias en la gestión logística vinculadas con el cumplimiento de los programas oficiales de distribución.

Frente a este escenario, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana anunció la elaboración de un inventario integral con el propósito de determinar la cantidad total de materiales existentes en cada almacén y establecer el estado de conservación de los recursos educativos.

Las autoridades del sector señalaron que la revisión permitirá contar con un registro actualizado de los bienes públicos retenidos y facilitar las decisiones administrativas necesarias para su destino.

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El operativo también permitió identificar problemas específicos en algunas sedes. En la UGEL 03, el equipo de inspección detectó el almacenamiento de productos inflamables, entre ellos ácido muriático y aerosoles, sin el cumplimiento de los protocolos de seguridad correspondientes.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana indicó que esta situación representa un riesgo para el personal y para la infraestructura de los depósitos. Por ese motivo, la inspección dispuso la aplicación de medidas correctivas dirigidas a reducir los factores de riesgo detectados durante la revisión.

En la UGEL 02, los inspectores encontraron bienes inmovilizados por procesos administrativos que permanecían sin resolver debido a pagos pendientes con proveedores del Estado. De acuerdo con la información oficial, esta situación impedía la liberación de materiales tecnológicos y textos escolares que continuaban almacenados.

La DRELM informó que realizará las gestiones técnicas necesarias para resolver estos procedimientos administrativos y permitir la salida de los recursos retenidos.

La entidad detectó deficiencias logísticas y administrativas que retrasaron la entrega de los materiales a los colegios públicos. Difusión

Contraloría y Ministerio Público evaluarán responsabilidades

Tras los resultados de la inspección, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana solicitó la intervención del Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes sobre la administración de estos bienes públicos.

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La entidad remitió los informes técnicos para el desarrollo de auditorías de cumplimiento orientadas a establecer si existieron omisiones en la custodia y distribución de los recursos educativos financiados por el Estado.

Cornelio Gonzales también informó que la institución impulsará acciones legales contra los funcionarios responsables de la custodia y reparto de los insumos. Asimismo, precisó que se promoverán denuncias ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de las pérdidas que puedan determinar las investigaciones oficiales.