Magaly Medina expone detalles de fuerte denuncia de Samahara Lobatón contra Bryan Torres: “Comenzó a patear la puerta”

Magaly Medina reveló nuevos detalles de la denuncia presentada por Samahara Lobatón contra Bryan Torres, en la que la influencer asegura haber sido víctima de una agresión dentro de su vivienda.

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La edición del 3 de agosto de ‘Magaly TV, La Firme’ continuó revelando nuevos detalles sobre la denuncia que Samahara Lobatón presentó contra Bryan Moisés Torres Cisneros, conocido públicamente como Bryan Torres. Luego de anunciar al inicio del programa que la influencer había denunciado a su expareja por presunta violencia familiar, la periodista dio lectura a parte del documento y explicó cómo, según la versión de la denunciante, ocurrieron los hechos.

De acuerdo con lo expuesto por Magaly Medina, la denuncia fue presentada alrededor de las siete de la noche y hace referencia a un presunto incidente ocurrido poco antes, cuando Bryan Torres acudió al domicilio de Samahara Lobatón, donde también se encontraban los hijos que ambos tienen en común.

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Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero mejor vayamos ahora con Samahara Lobatón. Samahara ha hecho esta denuncia hoy a las siete de la noche diciendo que sufrió una agresión en su casa hoy día a las cinco cincuenta de la tarde, de parte de su expareja, Bryan Moisés Torres Cisneros.” La conductora explicó que el cantante llegó inicialmente como visitante y que, en un primer momento, no hubo inconvenientes.

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La denuncia señala que Bryan Torres habría regresado por su celular y actuado de forma violenta

Según la lectura realizada por Magaly Medina, Bryan Torres abandonó el inmueble tras la visita, pero minutos después regresó porque habría olvidado su teléfono celular. No obstante, la situación habría cambiado drásticamente al volver a la vivienda.

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“Dice que él llegó a su domicilio, estaba con sus hijos, quienes estaban comiendo, y él llegó solamente de visita. Pero dice que minutos después él se había retirado del inmueble, se había olvidado su teléfono celular personal y al regresar, dice que el denunciado mostró una actitud violenta.”

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista detalló que, conforme a la denuncia, el cantante no habría tocado la puerta para ingresar nuevamente. “En lugar de tocar la puerta, comenzó a patearla. Ante esto, la denunciante procedió a abrirle.” Ese habría sido el inicio del altercado denunciado por Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón asegura que Bryan Torres intentó quitarle el celular

Uno de los puntos centrales de la denuncia, según explicó Magaly Medina, es que Bryan Torres le habría exigido a su expareja que le entregara su teléfono celular. La conductora leyó el documento y precisó que la influencer sostiene que el cantante intentó arrebatárselo de manera violenta.

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“El denunciado le exigió su teléfono celular y de manera intempestiva se abalanzó sobre la denunciante con la intención de arrebatarle el equipo móvil.” Como consecuencia del forcejeo, el teléfono habría caído al suelo. “Producto de esta agresión, el celular de la agraviada cayó al suelo, resultando con daños materiales.”

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Asimismo, la denuncia señala que una tercera persona intervino para evitar que el conflicto escalara. “Ante la evidente intención del denunciado de agredir físicamente a la denunciante, intervino el testigo presencial de los hechos, identificado como Adrián Javier Rioja Peso.”

La periodista explicó que este testigo habría presenciado el episodio y que su intervención quedó consignada en el documento.

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

El forcejeo habría continuado hasta la zona del ascensor

Lejos de terminar dentro del departamento, el enfrentamiento habría continuado cuando Bryan Torres intentó abandonar el lugar. Según el documento leído por Magaly Medina, el cantante se habría llevado el celular de Samahara Lobatón, provocando un nuevo forcejeo.

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“Bueno, así que dice que al momento en que el denunciado intentó retirarse, se llevó el equipo celular de ella. Por tal motivo, ambos forcejearon en la zona del ascensor para intentar recuperarlo.”

Hasta el momento, la versión difundida corresponde al contenido de la denuncia presentada por Samahara Lobatón. No se ha dado a conocer públicamente un pronunciamiento de Bryan Torres respecto a estas acusaciones.

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona el interés de Bryan Torres por el celular de su expareja

Tras leer el contenido del documento, Magaly Medina expresó su desconcierto sobre el presunto interés del cantante en revisar el teléfono de Samahara Lobatón, considerando que la relación sentimental terminó hace tiempo.

La periodista recordó que la influencer ha continuado con su vida y que incluso participará en un reality donde coincidirá con Youna, padre de su primera hija. “¿Pero qué le interesa al Bryan leer o ver lo que hay en el celular de la madre de sus hijos si están separados hace tiempo?”

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Luego añadió: “Ella ha estado en la chacra, ella va para todos lados con Rossini, ella ya ha estado chapando con Youna antes de entrar al reality de La Chacra. O sea, ¿ya qué le puede interesar? ¿Qué más quiere?”

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora no ocultó su rechazo frente a la presunta conducta atribuida al cantante. “Eso ya es enfermizo, me parece, invasivo, además, que a tu ex le estés pidiendo cuentas y más aún tratando de invadir su privacidad, porque el celular es privado y cada persona le corresponde solo a uno, no a nadie más. Intentar a los forcejeos arrebatarle un celular... de verdad que esto es terrible.”

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Magaly recuerda que Samahara hablaba de una relación armoniosa con Bryan Torres

Otro aspecto que llamó la atención de Magaly Medina fue que hace apenas unas semanas Samahara Lobatón aseguró en su programa y posteriormente en su pódcast que mantenía una excelente relación con los padres de sus hijos. Por ello, la periodista manifestó su sorpresa al conocer la denuncia.

“No tenemos más detalle al respecto, pero cuando ella vino acá, dijo que ahora todo era paz y amor, que se llevaba súper bien con los dos padres de sus tres hijos, que se llevaban muy bien, que había una situación de armonía, que ya habían madurado todos. ¿Y ahora dónde quedó la madurez? ¿Dónde quedó la buena relación que tenían?”

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Además, Magaly Medina reveló que, según la denuncia, Samahara Lobatón también hace referencia a una presunta violencia económica por parte de Bryan Torres, un punto que, según recordó la conductora, contrasta con lo que la influencer le manifestó durante una entrevista anterior.

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

“Porque además ella añade acá que hay también violencia económica por parte de Bryan. Cuando a mí en el pódcast me dijo que no, que a ella lo que le interesa es que Bryan se quede con los chicos, que les dé tiempo de papá y que ya lo que pueda darle de dinerito es suficiente, porque para eso ella se mata trabajando.”

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Finalmente, la periodista recordó una de las confesiones que Samahara Lobatón le hizo durante aquella conversación, relacionada con su salud mental y el tratamiento que viene siguiendo para controlar su carácter.

“A propósito, esas cosas que ella confesó, además de decirme que lleva un tratamiento psiquiátrico desde hace algún tiempo, que según ella ha hecho que ese carácter que tenía bastante explosivo y desordenado, se enrumbara.”

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.