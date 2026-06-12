MEF propone aumento salarial para el sector público: Estos son los montos para CAS, 276 y 728

La negociación colectiva continúa. Mientras el Perú sigue en vilo por el resultado final de las elecciones presidenciales, los sindicatos de trabajadores estatales y la representación del Poder Ejecutivo negocian el monto para aumentos y bonos salariales del sector público en el marco del nuevo convenio colectivo que debe ser acordado y firmado entre ambas partes para el 2027.
Luego de que los sindicatos aumentaran su propuesta de aumento salarial para todos los régimenes (de S/700 a S/762), ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado un espacio fiscal mayor (de S/446 millones) que viene con propuesta de los montos de incremento de sueldos. El detalle a continuación:
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- Aumento para el régimen del DL 276: Para Auxiliares proponen el monto de S/125, para Técnicos, S/180; para profesionales, S/195
- Aumento para el régimen del DL 728: S/50 para todos
- Aumento para el régimen del DL 1057, los CAS: S/100, solo para quienes tienen ingreso menores o iguales a S/3.364,19
- Para los Gobiernos locales los montos serán así: CAS, S/100; DL 276, S/75; DL 728, S/75.
MEF presenta contrapropuesta
Este pasado jueves 11 de junio tuvo lugar la sesión 16 en la Mesa Técnica de la Negociación Centralizada 2026-2027. fue en esta que el MEF elevó su oferta del espacio fiscal para el nivel centralizado, de S/176 millones —lo que suponía destinar solo S/36 por empleado público— a S/446 millones.
Si bien fue un avance para los sindicatos, esto igualmente fue rechazado luego de que las cinco confederaciones que participan en la negociación colectiva lo consideraran insuficiente.
“Las cinco confederaciones hemos rechazado el espacio fiscal de S/446 millones, muy inferior a los S/920 millones pactados en la negociación colectiva de 2025, así como se ha rechazado su distribución y exigimos un costo anual de nuestra propuesta de S/2.492 millones, que incluye gratificaciones equivalentes a un sueldo para el régimen 276″, resaltó Alberto Campos, secretario general de la Fetramunp (Federación de Trabajadores Municipales del Perú), en sus redes sociales.
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Ahora el Ejecutivo tendrá plazo hasta el próximo martes 16 de junio para presentar otra contrapropuesta que los sinicatos consideren más adecuada a sus necesidades. Sin embargo, si la posición actual de la parte empleadora en esta negociación colectiva se mantiene, las organizaciones sindicales evaluarán pasar a la etapa de conciliación y luego a un arbitraje potestativo.
La propuesta de los sindicatos
Ahora las cinco confederaciones de trabajadores estatales que participan de esta negociación colectiva ha cedido en el monto que buscaban que el Ejecutivo apruebe para los aumentos salariales de 2027.
Así, la propuesta actual de aumento por trabajador es de S/519 (antes de S/762). Esto iría para las 400 mil 19 plazas, a nivel centralizado. El costo de esta propuesta sería de S/2.492,7 millones.
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Cabe recordar que estas son los cinco grandes gremios que negocian con el Poder Ejecutivo los aumentos para el 2027:
- Confederación de Trabajadores Estatales del Perú: CTE PERÚ
- Confederación Nacional de Servidores Públicos del Perú: CONASEP
- Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales: CITE
- Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal: UNASSE
- Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú: CONFETEP.
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