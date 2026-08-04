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La polémica postura de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima en el Estadio Nacional: “No hay ninguna restricción”

El cruce entre rosados y blanquiazules concentra la atención de la cuarta jornada del Clausura, con ambos equipos bien posicionados en la tabla y expectativa de gran asistencia

Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
Ante rivales con gran arrastre, el cuadro rosado suele aceptar indumentaria visitante cuando juega de local, una decisión que ahora vuelve para el cruce sabatino frente al líder blanquiazul (Alianza Lima)
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Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán en el Estadio Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un partido que aparece entre los más atractivos de la jornada por el momento de ambos equipos.

El cuadro rosado inició el certamen con seis puntos de nueve posibles, mientras que el conjunto blanquiazul encabeza la tabla junto con FBC Melgar con siete unidades.

En la antesala del cruce, el club chalaco ya activó la venta de entradas y definió una medida vinculada al acceso del público visitante: los hinchas de Alianza podrán ingresar usando su camiseta, ya que la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha comunicado lo contrario hasta el momento, según Gustavo Peralta en Hablemos de MAX.

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Entradas a la venta y coordinación para el acceso del público visitante

Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
La previa entre Sport Boys y Alianza Lima trae una novedad para las tribunas. El club rosado habilitó la venta de boletos y permitirá el ingreso de hinchas blanquiazules con camiseta. (Alianza Lima)

La organización del encuentro contempla la presencia de ambas hinchadas en el Estadio Nacional, escenario que recibirá el choque correspondiente a la cuarta jornada del Clausura. En ese marco, Sport Boys habilitó la comercialización de boletos para el compromiso y, en paralelo, se adoptó un criterio para el ingreso de los seguidores aliancistas.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max, hasta el momento no se establecieron limitaciones para que el público visitante ingrese con indumentaria del club. “Los hinchas de Alianza, ya saben, pueden ir con su camiseta sin ningún problema al estadio. Hasta el momento no hay ninguna restricción de parte de la policía y la taquilla va a ser muy buena para Sport Boys”, señaló.

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Por otro lado, las entradas ya están disponibles en la plataforma de Ticketmaster, con valores desde S/ 35 hasta S/ 200 según la tribuna o la modalidad elegida. Para comprar, se requiere registro o inicio de sesión y cada usuario puede adquirir hasta siete boletos por transacción, de acuerdo con la organización del evento.

Además de las localidades tradicionales, el club anunció dos paquetes especiales. La Experiencia Apuesta Total cuesta S/ 170 e incluye ubicación preferencial en Occidente Intermedia, recibimiento al equipo, experiencia a ras de cancha, tour del evento, actividades en el campo y el sorteo de una camiseta entre los asistentes.

La opción Hospitality Marathon tiene un precio de S/ 200 e incorpora ubicación preferencial en Occidente Intermedia, recibimiento al plantel, experiencia a ras de cancha, tour, catering y un vaso coleccionable.

Un antecedente que Sport Boys repite en cruces de alto interés

Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
La decisión de permitir camisetas visitantes no es nueva. Sport Boys ya aplicó este criterio en anteriores partidos frente a Universitario y Alianza Lima cuando actuó como local. (Alianza Lima)

En su comentario, Peralta también indicó que el procedimiento no es nuevo cuando Sport Boys afronta partidos ante rivales con fuerte acompañamiento en las tribunas. En ese sentido, explicó que el cuadro rosado suele permitir que el público visitante asista con su camiseta en duelos ante Universitario o Alianza, particularmente cuando actúa como local en el Estadio Nacional.

Lo que hace siempre Boys cuando le toca con La ‘U’ o Alianza en el Nacional, alguna vez fue local en el Monumental también, ¿te acuerdas?Es que la hinchada visitante puede, en este caso, ir con su camiseta y sin ningún problema”, agregó el comunicador.

La conversación también incluyó reacciones de aprobación por parte de otra voz en el mismo intercambio, en línea con el enfoque de permitir el ingreso del público visitante con su indumentaria sin trabas, siempre que se mantenga el orden definido para la jornada.

Día, hora y transmisión del Sport Boys vs Alianza Lima

Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado en el Estadio Nacional por la cuarta fecha del Clausura. El encuentro reunirá a dos equipos que pelean por mantenerse en la parte alta. (Andina)

Alianza Lima visitará a Sport Boys este sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido que puede sostener a los blanquiazules en la cima y mantener a los rosados en la pelea por la clasificación a la CONMEBOL Sudamericana. El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Perú.

El cruce enfrenta a uno de los líderes del Clausura con un rival que llega en alza. Alianza Lima suma siete puntos tras vencer a Sport Huancayo, empatar con Comerciantes Unidos en Cutervo y derrotar 3-1 a Alianza Atlético, mientras que Sport Boys viene de ganarle 2-0 a ADT, perder 1-0 ante Chankas CYC y superar 1-0 a Atlético Grau.

El equipo de Pablo Guede afronta el partido después de una victoria en la que volvió a destacar Eryc Castillo, autor de un doblete ante Alianza Atlético, con Jairo Vélez como autor del otro gol. El descuento de José Ingratti no alteró un desarrollo en el que los íntimos fueron superiores.

En lo deportivo, el encuentro llega con ambos equipos ubicados en la parte alta de la tabla en este inicio del Torneo Clausura: Sport Boys suma seis puntos de nueve posibles, mientras que Alianza Lima comparte el liderato con FBC Melgar con siete unidades.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, canal que posee los derechos del campeonato. La señal podrá verse por DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable y WIN TV, además de sus opciones digitales a través de L1 MAX, DGO, Claro Video y Movistar TV App.

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