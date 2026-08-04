Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres por violencia familiar: “Entró a su casa de manera violenta y le quitó el celular”

¡De último minuto! Magaly Medina revela la denuncia que Samahara Lobatón interpuso contra Bryan Torres por violencia familiar. El cantante habría ingresado a su casa a la fuerza para arrebatarle el celular en un presunto ataque de celos. Captura: Magaly TV La Firme.

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La edición de ‘Magaly TV, La Firme’ de este 3 de agosto comenzó con una noticia de última hora que remeció el mundo del espectáculo. Antes de presentar los informes preparados para la noche, Magaly Medina informó que acababa de llegar a su producción una denuncia presentada por Samahara Lobatón contra Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos.

La conductora explicó que el documento fue interpuesto alrededor de las siete de la noche y corresponde a una denuncia por presunta violencia familiar, generando sorpresa debido a que, semanas atrás, la propia influencer había asegurado públicamente que mantenía una buena relación con el cantante.

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Magaly revela denuncia de Samahara Lobatón y cuestiona el interés de Bryan Torres por su celular. Captura: Magaly TV La Firme.

Con evidente asombro, la periodista compartió los primeros detalles del caso.“Ya, empecemos, porque lo último que nos acaba de llegar, una noti... una denuncia que acaba de ser puesta por Samahara Lobatón a las siete de la noche. Una denuncia por violencia familiar de parte del padre de sus dos últimos hijos. Samahara ha denunciado al Bryan, sí, al Bryan Torres, lo ha denunciado por entrar a su casa de manera violenta y llevarse su celular, no querer devolvérselo y luego en la calle, después de proferir amenazas, tirárselo, devolvérselo de una manera violenta.”

Magaly revela denuncia de Samahara Lobatón y cuestiona el interés de Bryan Torres por su celular. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón acusa a Bryan Torres de ingresar a su vivienda y quitarle el celular

Según lo expuesto por Magaly Medina, la denuncia presentada por Samahara Lobatón sostiene que Bryan Torres ingresó de manera violenta al domicilio de la influencer para apoderarse de su teléfono celular.

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De acuerdo con la versión comentada por la conductora, el cantante no solo habría retenido el dispositivo, sino que también se habría negado a devolverlo de inmediato. Posteriormente, el celular habría sido arrojado en plena vía pública luego de que, presuntamente, se produjeran amenazas durante el altercado.

Hasta el momento, la información difundida corresponde a la versión consignada en la denuncia presentada por Samahara Lobatón. Será el desarrollo de las investigaciones el que permita esclarecer los hechos y conocer también la posición de Bryan Torres respecto a las acusaciones.

Magaly revela denuncia de Samahara Lobatón y cuestiona el interés de Bryan Torres por su celular. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recordó que Samahara Lobatón hablaba de una excelente relación con Bryan Torres

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Magaly Medina fue el cambio que habría ocurrido en la relación entre ambos.

La periodista recordó que hace poco Samahara Lobatón visitó su programa e incluso participó en su podcast, donde habló sobre la cordial relación que mantenía con los padres de sus hijos, entre ellos Bryan Torres.

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Por ello, expresó su sorpresa al conocer que ahora exista una denuncia por presunta violencia familiar.

Magaly revela denuncia de Samahara Lobatón y cuestiona el interés de Bryan Torres por su celular. Captura: Magaly TV La Firme.

“Esta es la demanda que ella ha hecho cuando hace poco venía acá, estuvo incluso en mi podcast y nos hablaba de la buenísima relación que ahora tiene con los padres de sus hijos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido?”

Las palabras de la conductora reflejan el contraste entre las declaraciones que la influencer brindó semanas atrás y la delicada situación que hoy enfrenta con el cantante.

Magaly revela denuncia de Samahara Lobatón y cuestiona el interés de Bryan Torres por su celular. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se preguntó por qué Bryan Torres quería revisar el celular de Samahara

Tras revelar la denuncia, Magaly Medina también cuestionó cuál habría sido el verdadero motivo por el que Bryan Torres, según la acusación, buscaba quedarse con el teléfono celular de Samahara Lobatón.

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La conductora lanzó varias interrogantes al respecto. “¿Por qué el Bryan quería tener el celular de Samahara Lobatón? ¿Qué es lo que quería ver?”

Si bien evitó emitir una afirmación, la periodista recordó que ambos participarán próximamente en un reality y que existe un detalle que podría explicar el interés del cantante por el contenido del dispositivo móvil.

Magaly revela denuncia de Samahara Lobatón y cuestiona el interés de Bryan Torres por su celular. Captura: Magaly TV La Firme.

La participación de Samahara, Bryan Torres y Youna en el mismo reality genera interrogantes

Durante la introducción de la noticia, Magaly Medina explicó que Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron contratados para participar en un mismo reality, precisando que este tipo de formatos contempla pagos para sus integrantes.

“Todo el mundo sabe que ella se va próximamente a un reality donde también está invitado y contratado, porque estos son contratos, los realities son pagados. No son que tú te vas gratis, te llaman, te invitan, te dan una cantidad por cada semana que te quedas.”

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La conductora agregó que otro de los participantes será Youna, expareja de la influencer, un detalle que también llamó la atención. “Y eso es lo que Samahara está yendo a hacer. Y otro de los contratados de este reality es Youna, uno de sus ex.”

La presencia de Youna en el mismo programa fue mencionada por Magaly Medina al preguntarse si este contexto podría tener alguna relación con el conflicto denunciado, aunque dejó claro que se trata de interrogantes que deberán aclararse con el avance de las investigaciones y las versiones de los involucrados.

Magaly revela denuncia de Samahara Lobatón y cuestiona el interés de Bryan Torres por su celular. Captura: Magaly TV La Firme.