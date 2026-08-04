ATU sorprende a taxistas formales con descuentos en llantas, aceite, baterías y vehículos: revisa dónde será la feria

Guardar

Los taxistas formales de Lima y Callao tendrán una nueva oportunidad para acceder a beneficios que les permitan reducir los costos de operación de sus vehículos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la segunda edición de la Feria del Taxista 2026, un evento que reunirá a empresas del sector automotriz e instituciones públicas con promociones exclusivas dirigidas a quienes prestan el servicio de manera formal.

La actividad se realizará este martes 5 de agosto, en el Parque Ecológico de Santa Anita, y ofrecerá descuentos en mantenimiento vehicular, neumáticos, baterías, repuestos, compra de autos nuevos, seguros, servicios médicos y capacitación, además de orientación sobre trámites relacionados con la formalización del servicio de taxi. La iniciativa busca acercar alternativas que ayuden a los conductores a mantener sus unidades en mejores condiciones y acceder a servicios especializados a precios preferenciales.

PUBLICIDAD

Feria del Taxista 2026: fecha, lugar y todos los descuentos para conductores formales

¿Qué ocurrirá con los taxistas inscritos en la feria que no lograron terminar el pintado amarillo? Esto responde la ATU

La Feria del Taxista se desarrollará entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m. en el Parque Ecológico, ubicado en la cuadra 1 de la avenida 7 de Junio, en el distrito de Santa Anita. Durante la jornada participarán más de 20 empresas del rubro automotriz, junto con diversas entidades del Estado, que presentarán promociones y beneficios dirigidos exclusivamente a quienes se encuentran formalizados.

Para acceder a las ofertas, los asistentes deberán registrarse en los stands de las empresas participantes. Posteriormente, podrán hacer efectivo el beneficio en los establecimientos comerciales de cada compañía, siguiendo las condiciones establecidas por cada proveedor.

PUBLICIDAD

Entre las promociones anunciadas destaca la participación de Iza Motors, que ofrecerá cambio de aceite desde S/80, llantas desde S/103, baterías desde S/260 y filtros de aire desde S/12.

La empresa también aplicará 50 % de descuento en servicios como limpieza de inyectores, escaneo vehicular y revisión de frenos. Además, quienes realicen compras superiores a S/200 accederán a un lavado de vehículo sin costo adicional.

Otra de las novedades será la presencia de Afocat Líder Perú, que pondrá a disposición de los asistentes el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) con un precio promocional de S/50, una alternativa para los conductores que buscan reducir los costos asociados a este requisito.

PUBLICIDAD

En cuanto a la renovación del parque automotor, Autoespar ofrecerá bonos especiales para la adquisición de vehículos Toyota y permitirá entregar unidades usadas como parte de pago. Por su parte, PVD Motor presentará condiciones preferenciales para acceder al plan taxi del Kia Soluto 2026, mientras que Pandero aplicará un 25 % de descuento en la cuota de inscripción de su programa de financiamiento para compra de vehículos.

Servicios gratuitos, orientación de la ATU y beneficios adicionales para los asistentes

La feria no solo estará enfocada en promociones para el mantenimiento de los vehículos. También incluirá servicios orientados al bienestar de los conductores y asesoría sobre distintos procedimientos relacionados con el transporte formal.

PUBLICIDAD

En el ámbito educativo, British House International ofrecerá becas parciales para estudiar inglés, con un 50 % de descuento en la matrícula y 80 % de descuento en las mensualidades, beneficio que también podrá ser aprovechado por los familiares de los taxistas.

Asimismo, Sport Medical brindará evaluaciones médicas especializadas desde S/20, además de terapias físicas y tratamientos de rehabilitación con tarifas preferenciales. Como parte de las actividades coordinadas con la Municipalidad de Santa Anita, también se habilitará un servicio de medición de la vista para los asistentes.

Durante toda la jornada, especialistas de la ATU atenderán consultas relacionadas con la formalización del servicio de taxi, los procesos de habilitación vehicular, la normativa vigente y otros procedimientos administrativos que suelen generar dudas entre los conductores.

PUBLICIDAD

A ello se sumará la participación de diversas instituciones públicas. El Seguro Integral de Salud (SIS) orientará sobre la cobertura y afiliación a sus programas, mientras que la Sunarp resolverá consultas vinculadas con registros públicos y el Indecopi ofrecerá información sobre los servicios que brinda a los ciudadanos.

La ATU recordó que los conductores que no puedan acudir a esta edición de la feria también podrán revisar promociones vigentes mediante el Portal del Taxista, plataforma donde se publican de forma permanente descuentos y beneficios exclusivos para quienes forman parte del servicio formal.

Con esta segunda edición, la entidad busca seguir impulsando la formalización del servicio de taxi, facilitando el acceso a productos, servicios y asesoría especializada que permitan disminuir los gastos operativos de los conductores y contribuir al mantenimiento adecuado de sus unidades.

PUBLICIDAD