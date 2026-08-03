Presidenta Keiko Fujimori confirma el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte

Keiko Fujimori presenta medidas de seguridad, apoyo al INPE y digitalización del sistema de salud, mientras una imagen insertada muestra militares armados en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este domingo una de las primeras medidas de seguridad de su gestión al confirmar que, en los próximos días, efectivos de las Fuerzas Armadas comenzarán a desplegarse en las calles y en el sistema de transporte con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia y trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP).

El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales desde el despacho presidencial, donde la mandataria presentó un balance de las primeras acciones emprendidas por su gobierno y detalló una serie de medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos en Junín, la preparación frente al fenómeno de El Niño, la modernización del sistema de salud y el fortalecimiento de los programas sociales.

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La jefa de Estado sostuvo que el despliegue militar forma parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral y aseguró que la medida busca recuperar el orden interno en todo el país mediante un trabajo articulado con las instituciones encargadas de la seguridad.

En un importante anuncio, se comunica la reapertura de las visitas al Palacio de Gobierno, con un enfoque especial en los escolares de todo el país, quienes podrán realizar recorridos de lunes a viernes.

Keiko Fujimori anuncia presencia de las Fuerzas Armadas en calles y transporte

Durante su mensaje, la presidenta confirmó que el personal militar comenzará a participar en labores de apoyo a la Policía para fortalecer la seguridad en espacios públicos y en la red de transporte.

“En los próximos días, pues las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, afirmó la jefa de Estado. La mandataria explicó que esta estrategia forma parte del plan de su administración para enfrentar el incremento de la criminalidad y devolver la tranquilidad a la población.

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Asimismo, señaló que el Gobierno viene impulsando diversas acciones orientadas a fortalecer el orden interno mediante la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado.

Gobierno también dispone apoyo militar al INPE y mantiene operativos en el VRAEM

En materia de seguridad, Keiko Fujimori informó que el Consejo de Ministros aprobó recientemente un marco de colaboración que permitirá a las Fuerzas Armadas brindar apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en las labores de vigilancia de los establecimientos penitenciarios.

La presidenta indicó que esta decisión busca reforzar el control en los centros de reclusión y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario.

Keiko Fujimori

Además, destacó que continuarán los operativos contra el narcoterrorismo en el VRAEM, resaltando el respaldo del Ejecutivo a las fuerzas especiales que participaron en la denominada Operación Quiñones, considerada uno de los recientes golpes contra organizaciones criminales que operan en esa zona del país.

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La mandataria también confirmó que el Ejecutivo viene coordinando acciones para ejecutar la expulsión de ciudadanos extranjeros que ya cumplieron sus condenas en territorio peruano.

Keiko Fujimori informa sobre la atención a la emergencia en Junín

Otro de los temas abordados durante la transmisión fue la situación de emergencia registrada en la región Junín tras los recientes movimientos sísmicos.

La presidenta explicó que sostuvo reuniones con las autoridades regionales y municipales para coordinar las acciones de reconstrucción y asistencia a las familias afectadas.

“Tuve la posibilidad de conversar con el gobernador regional, con los alcaldes de ambas ambas provincias y siete alcaldes distritales [...] Estamos firmando un convenio para poder empezar la reconstrucción de las casas, a través del programa o del obras por impuestos”, dijo.

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Según explicó, el Gobierno proyecta ejecutar la reconstrucción de viviendas utilizando el mecanismo de Obras por Impuestos, con el propósito de acelerar los trabajos y brindar soluciones a las familias damnificadas.

Keiko Fujimori

En el ámbito educativo, informó que ya se viene atendiendo la emergencia con infraestructura temporal para garantizar la continuidad de las clases.

“Me comentaron que habían cerca de 23 colegios dañados, 83 aulas que se habían caído [...] han llegado ya a Huancayo 820 domos. En los próximos días van a llegar más”, agregó.

La mandataria sostuvo que la instalación de estos espacios temporales permitirá que los estudiantes continúen con sus actividades académicas mientras avanzan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura educativa.

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Keiko Fujimori también ha asegurado que no se recortarán los beneficios laborales. Foto: Presidencia del Perú

Fenómeno de El Niño será prioridad para el Gobierno

Durante su mensaje, Keiko Fujimori también manifestó su preocupación por los efectos que ya comienza a generar el fenómeno de El Niño en diversas regiones del país.

La presidenta indicó que su administración ha establecido como una prioridad nacional la implementación de medidas preventivas para enfrentar las consecuencias del evento climático.

“Hemos puesto como prioridad también prepararnos para el fenómeno de El Niño. El fenómeno de El Niño ya está acá en nuestro país, por eso estas temperaturas tan altas, la sequía que ya se empieza a sentir en la sierra”, explicó Keiko Fujimori.

En ese sentido, señaló que las distintas entidades del Ejecutivo vienen coordinando acciones para reducir el impacto que puedan ocasionar las altas temperaturas y la escasez de lluvias en varias zonas del territorio nacional.

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Keiko Fujimori volvió a reafirmar que su gobierno no tocará ni los feriados ni los derechos laborales. - Crédito Presidencia

Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso

En otro momento de su intervención, la mandataria confirmó que el Ejecutivo iniciará el procedimiento para solicitar facultades legislativas al Congreso de la República, con la finalidad de acelerar la implementación de las principales reformas contempladas en su plan de gobierno.

Según explicó, esta decisión comenzó a definirse durante la primera sesión del Consejo de Ministros, realizada el pasado 29 de julio, y busca dotar al Ejecutivo de herramientas legales que permitan ejecutar con mayor rapidez diversas políticas públicas durante los próximos cinco años.

La presidenta sostuvo que este mecanismo facilitará la puesta en marcha de iniciativas vinculadas con seguridad, economía, salud y modernización del Estado.

Keiko Fujimori asistió a la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú de las Iglesias Evangélicas

Anuncia incremento de Pensión 65 y digitalización del sistema de salud

La transmisión también sirvió para presentar anuncios relacionados con los programas sociales y la modernización del sistema público.

En ese contexto, Keiko Fujimori confirmó que el beneficio económico del programa Pensión 65 será incrementado hasta 700 soles bimensuales, como parte del fortalecimiento de la red de protección social destinada a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

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Asimismo, adelantó que el sistema de salud iniciará un proceso de digitalización de las historias clínicas mediante el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, con el objetivo de agilizar la atención médica y optimizar los recursos hospitalarios.

“Esté gobierno va a digitalizar el sistema público. Entonces, estas hojas clínicas van a estar digitalizadas y se utilizará la inteligencia artificial”, puntualizó.

Aún no es una medida oficial, pero el Gobierno quiere tener la potestad para legislar para reducir el número de feriados. - Crédito AP Foto/Martín Mejía