Sergio Peña confesó cuál es el futbolista que no soporta en una cancha de fútbol: “No puedo ni verlo”

En una charla distendida, Sergio Peña confesó que evita ver partidos de Argentina por Rodrigo De Paul. El peruano describió al volante como un rival difícil de soportar durante los encuentros. (Selección Peruana)

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Sergio Peña puso en palabras una sensación que, según contó, le quedó grabada después de enfrentar a la selección argentina. En una conversación en el programa Los Sapazos de Puchungo, el mediocampista admitió que los cruces ante ese rival le generaban una ansiedad particular: “Yo dormía pensando en el partido y pensando: ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar?”.

En ese contexto, señaló a un nombre propio como detonante de su fastidio: Rodrigo De Paul. “Te juro que es antipático. Yo, yo te juro que por lo que yo he vivido con él en el campo no lo puedo ver”, dijo, antes de reforzar la idea con una confesión llamativa: “No veo un partido de Argentina porque no quiero ver a él”.

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La charla avanzó entre bromas, recuerdos y comparaciones, con una conclusión práctica para Peña: la rivalidad y el temperamento, dentro del campo, cambian por completo la convivencia.

La antipatía con De Paul y el clima que, según Peña, se vive ante Argentina

Sergio Peña explicó por qué Rodrigo De Paul es el futbolista que menos soporta. El mediocampista aseguró que los cruces ante Argentina estuvieron marcados por constantes tensiones dentro del campo. (AFA)

Peña no presentó su incomodidad como una crítica al nivel futbolístico del argentino, sino como un choque de personalidades en plena competencia. “No, es un gran jugador, pero un antipático”, sintetizó al hablar de De Paul, a quien también describió como alguien “difícil de soportar” cuando la pelota empieza a rodar.

En el intercambio, el presentador ‘Puchungo’ Yáñez sumó una ironía para ilustrar cómo percibía al volante: “Un poco más y le lleva los chimpunes a Messi”. Peña retomó la idea, insistió en su experiencia y subrayó que su rechazo se sostiene en lo que vivió “en el campo”. “Te juro que es antipático. Yo te juro que por lo que yo he vivido con él en el campo no lo puedo ver”, repitió.

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La conversación también amplió la mirada hacia el conjunto argentino en general. Peña marcó distancia entre el trato fuera y dentro de la cancha, y aceptó que la relación puede ser cordial en otro contexto, pero no durante un partido. “A los que sí las tengo cruzados son los argentinos”, afirmó. Yáñez acompañó con un matiz personal: “Que disculpen, tengo amigos argentinos, amigas argentinas, todos muy chéveres, pero-”, y Peña completó sin dudar: “No, en la cancha… En la cancha son insoportables”.

En ese mismo tramo, ambos plantearon que el nivel de competitividad eleva la tensión y puede traducirse en roces, discusiones y sanciones. Peña lo expresó como una advertencia: “En cualquier momento expulsan a uno de Argentina así, ah, vas a ver”. Su explicación fue directa: “Porque esos no pueden con su genio”. Yáñez recogió otra conducta que, según describió, se volvió visible en esos partidos: “Ahora se han parado con el tema de tapar la boca”. Peña confirmó: “Sí”.

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La lectura compartida fue que esa contención, en algún punto del encuentro, se pierde: “Es que yo creo que ya al último ya no se van a tapar, te van a insultar”, dijo Yáñez, mientras Peña escuchaba y asentía.

El contraste con otras figuras que enfrentó

El mediocampista peruano comparó distintas experiencias frente a figuras internacionales. Mientras cuestionó a Rodrigo De Paul, resaltó la actitud de Luka Modrić durante los partidos. (Selección Peruana)

Aunque el eje del diálogo se sostuvo en la molestia de Peña con De Paul, la conversación abrió una ventana para comparar temperamentos y modos de competir. Yáñez propuso un contraste a partir de una pregunta: “De estos bravos que has, que has enfrentado, ¿hay, hay habladores? ¿Hay bonachones? ¿Qué impresión te han dado todos ellos? Modric, ponle”.

La respuesta de Peña fue breve y con un tono distinto al que había usado para hablar de Argentina. Contó que con Luka Modric hubo apenas un cruce mínimo: “Habré cruzado esas palabras con él, ¿no?”. Y enseguida lo definió con una etiqueta simple: “Pero no, bien, un tipo bien”.

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Esa comparación funcionó como contrapunto: por un lado, un rival al que describió como correcto en el trato dentro del campo; por el otro, un grupo de futbolistas con los que, de acuerdo con su relato, la fricción aparece con más facilidad en medio de un partido. Peña no enumeró otros nombres argentinos en esa parte del intercambio, pero insistió en la idea de un patrón: “Lo que sí las tengo cruzados son los argentinos”.

Los futbolistas extranjeros que marcaron a Peña

Sergio Peña sorprendió al revelar que Mayer Candelo fue el futbolista que más admiró en su infancia. Incluso confesó que seguía los partidos de Universitario solo para verlo jugar. (Universitario de Deportes)

La charla cambió de época y de tono cuando Peña habló de los jugadores que lo impactaron cuando era chico. En ese tramo, la referencia principal fue el volante colombiano Mayer Candelo, a quien ubicó como un modelo personal. “Yo me veía los partidos de la U solo por él”, contó. La frase se volvió todavía más gráfica con una confesión inesperada, porque Peña se reconoció hincha de Alianza Lima: “Sí, yo quería que la ‘U’ pierda en ese momento, porque yo era hincha de Alianza, pero quería ver lo que hacía Mayer Candelo”.

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Yáñez llevó la idea al terreno del deseo futbolero: “Que haga gol Candelo”. Peña lo siguió, sin matices, con una línea que condensó admiración y fanatismo: “Sí, que haga lo que quiera Candelo, pero me moría por Candelo”.

Peña cerró el segmento con una lista que, para él, representó los últimos años de una etapa: “Y bueno, también vi los últimos años de, de ‘Kukín’ Flores, pues, ¿no? El orden era ‘Kukín’, Mayer y, y Jhonier Montaño, pues, ¿no?”. Yáñez reaccionó con asombro: “Ah, su madre, los tres”. Peña sostuvo la idea: “Para mí eran esos tres, eran lo máximo”.

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