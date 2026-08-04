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Las condiciones que deben alinearse para que Jhair Soto sea el último refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

En la recta final del periodo de fichajes, la dirigencia íntima concentra su atención en un solo expediente: un defensor que ya tiene visto bueno deportivo, pero sigue sin acuerdo total entre clubes

Jhair Soto – Alianza Lima – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
Alianza Lima aguarda la respuesta de ADT para definir la incorporación de Jhair Soto. Las negociaciones siguen abiertas, pero el tiempo juega en contra con el cierre del libro de pases. (ADT)
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Alianza Lima transita el Torneo Clausura con el mercado aún abierto, pero sin señales de apuro por una revolución de nombres. En la interna, la lectura es que el plantel puede sostener el tramo final del año sin cambios drásticos.

Aun así, hay un tema que sigue en agenda: la posibilidad de sumar a Jhair Soto, defensor de 23 años cuyo pase pertenece a la Asociación Deportiva de Tarma (ADT). La negociación tuvo momentos de avance y también de enfriamiento, y hoy se resume en una idea central: el desenlace depende más de la postura del club tarmeño que de la voluntad blanquiazul.

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Mientras el reloj corre hacia el 11 de agosto, el caso Soto aparece como el movimiento que puede cerrar —o no— el capítulo de incorporaciones.

La llave de la operación: ADT y los términos pendientes

Jhair Soto – Alianza Lima – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
El posible fichaje de Jhair Soto por Alianza Lima ya no depende del club blanquiazul. La decisión final está en manos de ADT, que evalúa la última propuesta antes del cierre del mercado. (ADT)

El punto de partida para entender el escenario es simple: ADT es dueño del pase y, por lo tanto, la definición del traspaso se juega en esa mesa. Según explicó una periodista que sigue el día a día del mercado de la Liga 1, existe margen para que Soto llegue a Alianza Lima, pero “ya no depende de Alianza, sino de ADT que es dueño del pase y tienen que arreglarse algunas cositas”.

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En paralelo, el contexto de las conversaciones sugiere que no se trata de un intercambio de mensajes preliminar. En el club victoriano ya se movieron con una propuesta y recibieron una respuesta en forma de contrapropuesta. Luego, el cuadro íntimo elevó nuevamente un monto por la ficha del zaguero, quedando a la espera de una aceptación o una negativa que cierre el capítulo.

El calendario también empuja. El libro de pases de la Liga 1, según el reglamento citado en los reportes sobre el tema, se cierra el 11 de agosto. Ese límite marca el margen real para destrabar lo que falta: el acuerdo entre instituciones y los detalles finales que permitan formalizar la transferencia. En ese marco, el futuro inmediato de Soto queda atado a una decisión de ADT sobre si libera al futbolista en estas condiciones o sostiene su posición.

Señales deportivas: la situación de Soto en ADT y el interés de Alianza

Jhair Soto – Alianza Lima – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
La ausencia de Jhair Soto en las últimas convocatorias de ADT alimenta las versiones sobre su posible llegada a Alianza Lima, donde cuenta con el respaldo del técnico Pablo Guede. (ADT)

Mientras la negociación se mantiene en suspenso, la actualidad competitiva del jugador sumó un dato que alimenta lecturas: Soto no apareció en las convocatorias de ADT en los últimos tres partidos del Torneo Clausura. Y es que el defensor quedó fuera de los encuentros ante Universitario, Sport Boys y Deportivo Garcilaso.

Esa ausencia reciente no confirma por sí sola un desenlace, pero sí deja abierto el escenario de un cambio de club en esta parte de la temporada. En términos prácticos, el futbolista permanece como una alternativa de mercado si los clubes involucrados encuentran un punto de acuerdo antes del cierre del registro.

Del lado íntimo, el zaguero cuenta con el visto bueno del entrenador Pablo Guede, un detalle que sostiene el interés pese a las idas y vueltas. Con el equipo ya encaminado en el semestre, la dirigencia evalúa la conveniencia de concretar una última incorporación que, si se concreta, encajaría como ajuste final más que como rearmado.

En ese mismo mercado, el club ya hizo algunos movimientos: terminó la cesión de préstamo de Cristian Neira, procedente de Atlético Grau, y anunció la incorporación del defensor chileno Nicolás Díaz, llegado desde el Club Tijuana de México. En cuanto a bajas, el arquero Guillermo Viscarra no continuó por falta de minutos y Pedro Aquino se marchó tras finalizar su vínculo de préstamo y se vio obligado a volver al Santos Laguna, de donde fue despedido hace unas semanas.

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