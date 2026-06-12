MEF contempla aumentos de S/50, S/75 y S/100 para el sector público y sindicatos negocian monto intermedio

El Poder Ejecutivo finalmente dio su propuesta directa para el monto del aumento al sector público. Como recuerda, para este 2026 se acordó un monto de S/100 y S/53, según el régimen del decreto legislativo.
Este año el aumento podría ser mayor, pero también la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla montos diferencias según el régimen, y que van desde solo S/50.
En su contrapropuesta del MEF, frente a los S/762 que buscan las cinco confederaciones en la negociación colectiva de este 2026, a los trabajadores de menores ingresos, el aumento que propone el MEF es de entre,S/50, S/75 y S/100. Solo a los del decreto legislativo 276 se le daría un mayor aumento, de S/125, S/180 y S/195, dependiendo del grupo ocupacional.
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Confederaciones negocian un monto intermedio
Frente a esto, las cinco confederaciones sindicales que participan de la parte de los trabajadores en la negociación colectiva para el 2027, rechazaron esta propuesta del MEF y contrapropusieron otro monto.
Originalmente, el proyecto del convenio colectivo 2026-2027 pedía un aumento de S/700 para todos los trabajadores. Luego de que el MEF presentara el espacio fiscal de S/176 millones—insuficiente para lo que los sindicatos buscan—, las confederaciones elevaron el monto pedido a S/762.
Pero ahora tras la primera oferta de un monto exacto y detallado para los aumentos de parte del MEF, la parte trabajadora rechaza la nueva propuesta del MEF negocia un monto menor al que originalmente buscaban.
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La observación en el informe de contrapropuesta de las confederaciones es que el nivel descentralizado alcanzó al centralizado y hasta lo superó en la variación del ingreso mensual promedio.
“La parte empleador justifica una mayor variación nominal de la descentralizada como un proceso necesario para equiparar sus niveles salariales nominales con los de la centralizada”, aclararon.
Así, ahora buscan un aumento salarial en el año 2026 que mantenga la diferencia promedio del periodo 2016-2024 y recupere la pérdoda del 2025-2026. Este sería un incremento de S/519 al sueldo de los trabajadores. Esto iría para 400 mil 19 plazas y costaría anualmente S/2.492,7 millones.
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La propuesta del MEF
Por su lado, si bien el MEF ha elevado el espacio fiscal para la negociación colectiva, igual las confederaciones consideran insuficiente para los aumentos salariales que se buscan.
Estos son los aumentos que esta vez sí el MEF ha propuesto que puede dar a diferentes regímenes:
- Aumento para trabajadores del régimen del DL 1057, los CAS: Será de S/100, pero solo para quienes tienen ingreso menores o iguales a S/3.364,19
- Aumento para Guardaparques, por la Ley 31991: S/100 para todos del Gobierno nacional y regionales
- Aumento para el régimen del DL 728, de la actividad privada: S/50 para todos del Gobierno nacional y regionales
- Aumento para el Servicio Civil, por la Ley 30057: S/50 para todos del Gobierno nacional y regionales
- RIM de Servidor penienciario aumentaría en S/99,33, y llegaría a S/2.655.
Mientras, para los Gobiernos locales los montos serán así:
- CAS: S/100
- DL 276: S/75
- DL 728: S/75.
Por otro lado, el aumento para el régimen del DL 276 se dará con respecto a los grupos ocupacionales:
- Para Auxiliares proponen el monto de S/125
- Para Técnicos, S/180
- Para Profesionales, S/195.
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