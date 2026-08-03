Orquesta ‘Las Estrellas de la Cumbia’ rompe su silencio tras atentado contra Thamara Gómez por extorsión

La cantante de ‘Las estrellas de la cumbia’, denunció el ataque de los delincuentes a su casa y luego recibió una amenaza | Latina Noticias

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La denuncia realizada por la cantante Thamara Gómez ha generado preocupación en el mundo de la cumbia peruana. La artista reveló que viene siendo víctima de extorsión en Sullana, región Piura, luego de que delincuentes dejaran mensajes intimidatorios, exigieran el pago de 50 mil soles y detonaran un explosivo cerca de su vivienda como parte de las amenazas dirigidas contra ella y su familia.

El caso ha causado indignación entre sus seguidores y compañeros del ambiente artístico, quienes expresaron su solidaridad tras conocerse los hechos. Frente a esta delicada situación, la orquesta Las Estrellas de la Cumbia, agrupación a la que pertenece la intérprete, decidió pronunciarse mediante un comunicado difundido en sus redes sociales para expresar su respaldo y exigir que el caso sea esclarecido.

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Orquesta de Thamara Gómez se pronuncia tras amenazas y explosivo en su vivienda de Sullana. Captura: IG.

Las Estrellas de la Cumbia expresa su total respaldo a Thamara Gómez

A través de un comunicado oficial, Las Estrellas de la Cumbia manifestó su preocupación por el difícil momento que atraviesa la cantante y dejó en claro que permanecerá acompañándola mientras se desarrollan las investigaciones.

La agrupación rechazó cualquier tipo de violencia y recordó que ningún artista debería ser víctima de amenazas por desempeñar su trabajo.

“Como orquesta, queremos expresar todo nuestro respaldo y solidaridad con nuestra querida cantante, quien viene siendo víctima de actos de extorsión. Condenamos enérgicamente cualquier forma de amenaza o violencia. Nadie debería vivir con miedo por ejercer su trabajo con dedicación y pasión”, inicia el comunicado.

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Orquesta de Thamara Gómez se pronuncia tras amenazas y explosivo en su vivienda de Sullana. Captura: IG.

El mensaje fue compartido pocas horas después de que la denuncia de Thamara Gómez se hiciera pública y rápidamente recibió muestras de apoyo por parte de seguidores de la agrupación, quienes pidieron que las autoridades actúen con rapidez para evitar que la situación escale.

Asimismo, la orquesta señaló que estos hechos no solo afectan emocionalmente a la cantante, sino también a las personas que forman parte de su entorno familiar y laboral, por lo que rechazó cualquier intento de intimidación que ponga en riesgo la integridad de sus integrantes.

Orquesta de Thamara Gómez se pronuncia tras amenazas y explosivo en su vivienda de Sullana. Captura: IG.

Orquesta pide investigar las amenazas contra Thamara Gómez

Además de expresar su solidaridad, Las Estrellas de la Cumbia hizo un llamado a las autoridades para que se realicen todas las diligencias necesarias que permitan identificar a los responsables de las amenazas y llevarlos ante la justicia.

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En el pronunciamiento, la agrupación manifestó su confianza en las instituciones encargadas de la investigación y solicitó que el caso sea atendido con la seriedad que merece debido a la gravedad de los hechos denunciados.

“Confiamos en las autoridades y asimismo en nuestra recién electa Presidenta de la República Keiko Sofía Fujimori, para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables. Mientras tanto, permaneceremos unidos como equipo, brindándole nuestro apoyo incondicional a nuestra compañera y a su familia”, señala el comunicado.

La orquesta reiteró que su prioridad es acompañar a la cantante durante este proceso y esperar que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido en el menor tiempo posible.

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Orquesta de Thamara Gómez se pronuncia tras amenazas y explosivo en su vivienda de Sullana. Captura: IG.

¿Qué denunció Thamara Gómez?

La intérprete contó que comenzó a recibir mensajes amenazantes por parte de presuntos delincuentes que le exigían el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Según su denuncia, la situación se agravó cuando los extorsionadores detonaron un explosivo cerca de su vivienda en Sullana, hecho que incrementó el temor entre sus seres queridos y motivó la denuncia ante las autoridades correspondientes.

La cantante hizo pública la situación con el objetivo de alertar sobre el peligro que enfrenta y solicitar que se adopten medidas para garantizar su seguridad y la de su familia.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de las extorsiones que afectan a diversos artistas y empresarios en distintas regiones del país, quienes en los últimos años han denunciado amenazas similares por parte de organizaciones criminales.

La cantante Thamara Gómez se presenta en un escenario mientras un comunicado de Las Estrellas de la Cumbia pide investigar las amenazas en su contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Estrellas de la Cumbia continuará con sus actividades

Pese al complicado escenario, la agrupación informó que continuará cumpliendo con sus compromisos artísticos, aunque aseguró que reforzará las medidas de seguridad para proteger a todos sus integrantes durante las presentaciones.

Asimismo, agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas por parte del público desde que se conoció la denuncia de Thamara Gómez, destacando que ese respaldo representa un impulso importante para afrontar este difícil momento. El pronunciamiento concluye reafirmando la unión del grupo y su compromiso de acompañar a la cantante mientras continúan las investigaciones.

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Orquesta de Thamara Gómez se pronuncia tras amenazas y explosivo en su vivienda de Sullana. Captura: IG.