Olva Latino anunció la salida de Walter Lung para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley: ¿Quién será su reemplazo?

El club comunicó en sus redes que el entrenador dejará el cargo para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley, con un mensaje de reconocimiento y sin revelar quién asumirá la dirección técnica (Olva Latino Amisa)

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Olva Latino comunicó que el técnico Walter Lung no continuará al mando del equipo en la próxima campaña. El anuncio se difundió en las redes sociales de la institución, con un mensaje de reconocimiento a su trabajo durante el último ciclo.

“Gracias, profesor Walter Lung. Agradecemos su compromiso, disciplina y dedicación durante esta etapa junto a nuestra institución. Le deseamos muchos éxitos y lo mejor en cada uno de sus futuros proyectos. ¡Esta siempre será su casa! ¡Gracias por todo, profesor!”, expresó el club en su publicación.

La entidad, además, oficializó que la desvinculación aplica para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y no comunicó, hasta el momento, el nombre de quien tomará el puesto para el nuevo curso.

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El anuncio del club y la confirmación para 2026/27

Olva Latino oficializó que Walter Lung no continuará como entrenador en la temporada 2026/27. El club agradeció su trabajo y dejó pendiente el anuncio de su próximo director técnico. (Olva Latino Amisa)

El pronunciamiento se realizó mediante las cuentas oficiales del club, con un texto centrado en el agradecimiento institucional. En su mensaje, Olva Latino destacó aspectos vinculados al comportamiento profesional del entrenador y le deseó éxito en los siguientes pasos de su carrera. La publicación incluyó el mensaje completo de despedida y presentó el cierre con una referencia afectiva a la relación con la institución.

La comunicación estableció que la decisión rige para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. En los textos difundidos no se detallaron motivos deportivos o administrativos, ni se mencionó si la salida se produjo por término de contrato u otra razón. Tampoco se precisó la fecha de inicio de los trabajos de pretemporada ni el cronograma de elección del nuevo cuerpo técnico.

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Por ahora, el club no informó quién será el reemplazante de Lung para afrontar el siguiente desafío en el torneo. Esa ausencia de definiciones deja abierto el escenario sobre el perfil del próximo entrenador y el momento en que se hará el anuncio, en un contexto en el que la planificación de plantel y la preparación suelen depender de la conducción técnica.

Walter Lung dirigió al equipo en la temporada pasada. Bajo su conducción, el conjunto logró avanzar hasta la segunda etapa del campeonato. Sin embargo, la ubicación final en la tabla general no le permitió acceder a los cuartos de final: Olva Latino terminó décimo y quedó fuera de la ronda eliminatoria.

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La institución no agregó detalles sobre la continuidad de jugadoras, posibles incorporaciones o ajustes de estructura para la temporada 2026/27. Con la salida confirmada del entrenador, la definición del nuevo comando técnico aparece como el primer paso para delinear objetivos y una hoja de ruta competitiva.

Trayectoria y antecedentes del entrenador en el vóley peruano

En su última temporada, Walter Lung llevó a Olva Latino hasta la segunda etapa del torneo. Sin embargo, el décimo puesto en la tabla general dejó al equipo fuera de los cuartos de final. (Latina)

Walter Lung Maesato es un entrenador peruano con trayectoria en la Liga Nacional Superior de Voleibol. Los textos lo describen como uno de los estrategas nacionales con más torneos dirigidos en el circuito local. Además de su paso por Olva Latino, dirigió a Circolo Sportivo Italiano, donde estuvo siete años consecutivos al frente del área técnica.

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En el ámbito de selecciones, se desempeñó en categorías formativas de la Federación Peruana de Voleibol. Fue nombrado entrenador de la selección femenina de menores (Sub-18) y también integró el comando técnico de la selección absoluta como asistente en competencias internacionales.

Entre los hitos mencionados figura el octavo puesto en el Mundial Sub-18 de 2015, torneo disputado en Perú, en el que la selección alcanzó los cuartos de final y se ubicó entre los ocho mejores equipos. También aparece la medalla de plata en la Copa América de Vóley Femenino 2025, logro obtenido como asistente técnico de la selección mayor femenina. Los textos añaden que encabezó procesos juveniles en distintos periodos, con trabajo en categorías Sub-18, Sub-20 y Sub-21 en torneos sudamericanos.

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En clubes, además de su etapa en Circolo Sportivo Italiano, se señala que con Olva Latino consiguió llevar al equipo a la segunda etapa del campeonato nacional, con el objetivo de sostener la competitividad de un plantel joven.