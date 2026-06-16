Trabajadores públicos cobran desde mañana 17 de junio según cronograma del Banco de la Nación

El bono S/200 no llegará junto al sueldo y el pago por escolaridad de S/400 en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Se acabó la espera. Desde este miércoles 17 de junio los trabajadores públicos podrán cobrar sus remuneraciones en las oficinas del Banco de la Nación, según las fechas aprobadas del cronograma de pagos.

Así, hasta el 22 de junio, estos trabajadores públicos podrán acercarse a cobrar según la entidad en la que laboren. Como se recuerda, en julio próximo ya estos recibirán el pago de S/300 por aguinaldo y los que sean trabajadores CAS recibirían el pago de gratificación (con un monto de, tentativamente, 10% del sueldo), aunque este último sin fecha exacta confirmada.

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 17 de junio

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 18 de junio

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 19 de junio

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 22 de junio.

Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

En julio se pagará extra

Como se recuerda, en julio, dentro de las fechas del pago regular de planillas del sector público, se añadirá el pago del aguinaldo. Como se recuerda este monto equivale a S/300 y ha estado estancado en más de diez años, a pesar del encarecimiento de la canasta básica.

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Asímismo, aunque aún no confirmado con fecha exacta o si será parte de las planillas del mes, el pago de la gratificación también irá para los trabajadores CAS, que equivale a un sueldo entero, aunque el Ejecutivo busca pagar solo el 10%.

En julio, los trabajadores públicos recibirán S/300 de aguinaldo

La gratificación se pagará a los CAS y a los que están bajo el régimen de la actividad privada. Para los primeros sería de 10% del sueldo, mientras que los otros recibirán entero como es lo normal.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

¿Cuándo se pagaron las pensiones?

Cada mes, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes accederán a sus pagos desde el 5 de junio.

Apellidos A-C: viernes 5 de junio

Apellidos D-L: lunes 8 de junio

Apellidos M-Q: martes 9 de junio

Apellidos R-Z: miércoles 10 de junio

Inicio del pago a domicilio: lunes 15 de junio

Fin de pago a domicilio: miércoles 24 de junio.

Mientras, el pago de pensiones se realizó desde el 5 de junio. - Crédito Andina

Además, los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio