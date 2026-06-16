MEF justifica gratificación CAS del 10%: “No podemos permitir que unas entidades paguen y otras no”

Así explicó el ministro de Economía y Finanzas la medida que da el 10% de pago de la gratificación a los trabajadores CAS. - Crédito MEF

En la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, en sus últimas semanas de su periodo unicameral, se ha presentado el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas, quien sustentó el proyecto del crédito suplementario. Como se sabe, este incluye una medida que dará ‘gradualidad’ a la aplicación del derecho a gratificación y CTS para los trabajadores CAS, bajo el decreto legislativo 1057.

“No podemos permitir que unas entidades paguen y no paguen”, señaló Acuña Namihas, en referencia justamente a que varias entidades habían confirmado el pago de este beneficio ya promulgado, pero no todas. Por eso, para evitar este desorden, el proyecto que presenta incluye esa gradualidad a la Ley, haciendo que el beneficio se pague al 10% del monto para julio y diciembre de 2006.

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Así, solamente atender esta Ley costará S/57 millones este año. “[El pago] está asegurado, planteando un 10% del 2026 para ir subiendo gradualmente”, apunta el ministro.

Ojo, solo recibirán un monto mínimo de S/300 como gratificación, el 10% de tu remuneración, el que resulte el monto mayor. - Crédito Andina

Detrás del crédito suplementario

“El presupuesto no puede crecer a la velocidad de esas demandas. (...) Tenemos que tener criterios de progresividad para atender estas demandas. Cualquiero otro intento puede vulnerar la fortaleza que hemos venidos generando a lo largo del tiempo”, señaló el ministro sobre las diferentes medidas que atenderá el crédito suplementario (entre las que están la gratificaciones CAS, bonos para el Minedu, creación de universidades, entre otras).

Asimismo, Acuña Namihas señala que “esto es lo que hemos querido plasmar en este crédito suplementario, criterios de progresividad, de priorizacion, atencion”.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Es la posición del MEF que gastos en inversiones se han visto mermados “porque la composición del gasto se ha ido asignandose mas a línea de atencion al gasto corriente, principalmente en temas de planilla”.

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“No estamos en contra de las decisiones de gasto que se pudan haber adoptado en el Congreso. Lo que tenemos que encontrar son formulas que permitan que estas decisiones se hagan vialbe a lo largo del tiempo y que no muestren una caída tan radical en las decisiones de gasto sobre todo en temas de inversión”, agregó.

Trabajadores CAS deberán esperar hasta el 2030 para cobrar una gratificación equivalente a su sueldo en julio y diciembre. - Crédito Andina

La gradualidad de la gratificación CAS

Atentos, trabajadores CAS. Si eres esperaban su gratificación completa este julio de 2026, deberán esperar más para ver el pago al 100%. Si se aprueba el proyecto de crédito suplementario que ha presentado el Poder Ejecutivo ante el Congreso, se dará gradualidad a la medida.

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Esto significará que el monto a pagar este 2026 sería de mínimo S/300, o el 10% de tu remuneración, el que sea más alto. Así se iría aumentando el pago al pasar de los años:

Este 2026, se pagará la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.

En 2027, el monto será del 20% de la remuneración mensual

En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual

En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual

En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.