Peritos reconstruyen el accidente de Nasca y buscan determinar qué falló en la avioneta que cayó y cobró la vida de 13 personas

Un equipo de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos analiza los restos de la avioneta siniestrada en la zona de Pueblo Viejo, Ica. El informe detalla los avances en la búsqueda de las causas del accidente que cobró la vida de 13 personas | TV Perú

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Los restos calcinados de la avioneta Cessna 208B Grand Caravan de Aero Diana siguen tendidos sobre el predio agrícola de Pueblo Viejo, en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nazca, región Ica, tres días después de que la nave se estrellara con 13 personas a bordo. Bajo un sol abrumador, los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos —activada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones— trabajan entre los restos para reconstruir qué ocurrió el sábado 1 de agosto, cuando el vuelo turístico que debía sobrevolar las Líneas de Nazca terminó en tragedia sin dejar un solo sobreviviente.

La aeronave había despegado del aeropuerto de Pisco a las 12:10 del mediodía con destino al circuito de sobrevuelo sobre los geoglifos. A la 1:01 de la tarde, mientras sobrevolaba las inmediaciones de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación emitió un reporte de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca. Cincuenta minutos después del despegue, se perdió todo contacto radial. Minutos más tarde, la nave impactó contra el suelo y se incendió.

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El proceso de reconocimiento de los pasajeros desaparecidos incluye la colaboración de equipos forenses y diplomáticos| Foto: Genry Bautista

¿Qué se sabe y qué falta confirmar sobre la tragedia en Nasca?

La hipótesis que circula en los primeros reportes apunta a una falla mecánica. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, confirmó que “hubo una llamada desde la nave para indicar que tenía problemas mecánicos”. Sin embargo, las autoridades son cautelosas: se trata de información preliminar y la causa exacta del accidente está bajo investigación. La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos analizará la trayectoria de la nave, las comunicaciones con la torre de control y la evidencia mecánica de los restos. El informe preliminar podría estar disponible en aproximadamente 30 días.

Una de las primeras versiones que circuló en redes sociales y algunos medios locales señalaba que las alas u otras partes de la avioneta se habían desprendido en pleno vuelo. Los investigadores descartaron esa hipótesis: la totalidad de los restos —alas, hélices, motor, cola y cabina— fue hallada en el mismo punto de impacto, en Pueblo Viejo. Según las versiones preliminares recogidas en el lugar, la nave habría tocado tierra completa y la explosión e incendio se produjeron tras el impacto.

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Este lunes, los peritos localizaron lo que sería el motor de la aeronave entre los escombros. Se trata de una pieza clave para el peritaje técnico. Las partes recuperadas serán trasladadas para análisis más exhaustivos.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación continúa recopilando pruebas sobre las causas del siniestro

La identificación de los cuerpos

Los 13 cuerpos fueron recuperados el mismo día del accidente y trasladados a la morgue central de Ica, donde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya lograron su identificación. El jefe nacional del organismo, Rubén Brizuela, informó que el equipo incluye dos médicos, tres odontólogos, un antropólogo y dos técnicos necrociadores, todos viajados desde Lima.

El gerente de Criminalística del Ministerio Público explicó el proceso: “La identificación médico-legal se complementa con la identificación de antropología, de odontología; eso fue cotejado también con la identificación biológica molecular, porque se realizó un examen de ADN para homologar eso”.

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Según el funcionario, los ciudadanos italianos, alemanes, españoles y los dos tripulantes peruanos ya fueron identificados de manera plena.

Brizuela señaló que el proceso completo de identificación podría demorar aproximadamente cinco días más, y que el Instituto mantiene contacto permanente con los consulados de Alemania, Italia y España para coordinar la repatriación de los restos. “Cuando vienen los cónsules, ellos traen odontograma... porque están sin documentos”, explicó. Los cuerpos de los dos tripulantes peruanos serán entregados a sus familiares en las próximas horas.

Continúa el trabajo de los peritos de criminalística en la morgue de Ica para identificar a las 13 personas que fallecieron en el trágico accidente de una avioneta en Nazca. Entre las víctimas se encuentran turistas alemanes, españoles, italianos y los dos tripulantes peruanos | TV Perú

Las víctimas: turistas europeos que viajaron a ver las Líneas de Nazca

De las 13 personas que viajaban a bordo, 11 eran turistas extranjeros y dos eran tripulantes peruanos. Entre los pasajeros figuran siete ciudadanos italianos —entre ellos integrantes de dos familias—, dos alemanes y dos españoles, según la información oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La aeronave, con matrícula OB-2001, tiene capacidad para trasladar hasta 12 pasajeros.

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El accidente ocurrió a unos dos kilómetros del aeródromo María Reiche de Nazca, a escasa distancia de las Líneas de Nazca, el sitio arqueológico declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco que los turistas habían viajado desde Europa para sobrevolar.

Piloto de avioneta que cayó en Nasca y dejó 13 muertos habría reportado una falla en pleno vuelo, revela titular de Mincetur (Foto: Agencia Andina)

Aero Diana, suspendida hasta que concluya la investigación

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspendió de manera temporal las operaciones de Aero Diana “hasta que concluyan las investigaciones destinadas a verificar el cumplimiento de la empresa con las regulaciones aeronáuticas, procedimientos y requisitos operativos aplicables”. La empresa opera vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca y servicios de chárter privado y carga aérea.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca lleva adelante diligencias urgentes tanto en el sector Pueblo Viejo como en el Instituto de Medicina Legal de Ica. El fiscal provincial Hugo Umiña se trasladó al lugar el mismo día del accidente y dispuso el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades descartaron de manera explícita la hipótesis de un atentado: “Al momento, no se cuenta con información ni indicios que permitan establecer que se haya tratado de un atentado”, declaró un oficial de la Región Policial Ica.

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La presidenta Keiko Fujimori lamentó el accidente y confirmó que el canciller notificó a los consulados de los países involucrados. Los cónsules de Italia y Alemania se presentaron en el lugar del siniestro.