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Juntos por el Perú se distancia de Julián Pérez: no descarta medidas disciplinarias contra el diputado detenido

Julián Pérez Mallqui continúa investigado por una presunta agresión contra su expareja en San Miguel. La bancada de Juntos por el Perú evitó adelantar una sanción y señaló que esperará el esclarecimiento de los pormenores del caso

Hombre en camisa a cuadros es sujetado por dos policías, logo de letras JP en círculo verde al costado, vehículos blancos en segundo plano
Julian Perez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, es custodiado por la policía tras su detención por agresión contra la mujer, junto al símbolo de su partido político. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La bancada de Juntos por el Perú se pronunció oficialmente sobre el caso del diputado Julián Pérez Mallqui, quien permanece investigado por una presunta agresión física contra su expareja en el distrito limeño de San Miguel. La agrupación reafirmó su rechazo a cualquier forma de violencia y señaló que esperará el avance de las investigaciones antes de definir eventuales acciones internas.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario indicó que seguirá de cerca el desarrollo del proceso y que, dentro de sus competencias, evaluará las medidas que correspondan de acuerdo con los resultados de la investigación fiscal y sus normas internas.

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“Como bancada, reafirmamos nuestro rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso. Seguiremos de cerca el desarrollo de las investigaciones y en el ámbito de nuestras competencias evaluaremos la adopción de las medidas que correspondan conforme a los resultados de la investigación y a nuestras normas internas”, señaló Juntos por el Perú.

El pronunciamiento mantiene la línea expresada previamente por dirigentes de la agrupación, quienes indicaron que no tomarían una decisión hasta conocer los avances de la Fiscalía y determinar las responsabilidades en el caso.

Jaime Quito afirmó que la bancada no conocía la denuncia

En su momento, Jaime Quito estuvo de acuerdo con el paro el funcionamiento de la Minera Ares en la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi.
En su momento, Jaime Quito estuvo de acuerdo con el paro el funcionamiento de la Minera Ares en la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi. Foto: El Búho

El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, aseguró que la bancada no tenía conocimiento de la detención del diputado Julián Pérez Mallqui ni de la denuncia presentada en su contra.

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En declaraciones a RPP, el legislador sostuvo que los hechos deben ser esclarecidos completamente y pidió que la investigación concluya lo antes posible.

“Se debe conocer a plena cabalidad lo ocurrido”, manifestó Quito, quien además recordó que existen parlamentarios de distintas agrupaciones políticas con investigaciones judiciales en curso que lograron llegar a cargos de elección popular.

No obstante, señaló que el caso podría ser revisado por los órganos internos del partido. En ese sentido, indicó que Juntos por el Perú cuenta con una Comisión de Ética que podría evaluar la situación del diputado.

Fiscalía continúa investigación contra Julián Pérez Mallqui

Julián Pérez Mallqui permanece bajo investigación luego de que una abogada denunciara haber sido víctima de presuntas agresiones físicas y psicológicas en un inmueble ubicado en San Miguel.

Según la información consignada en la nota policial, la denunciante afirmó que el legislador la habría sujetado por el cuello y empujado durante una discusión. Tras la intervención policial, ambos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Por su parte, Pérez Mallqui negó haber cometido agresiones y declaró ante la Policía que fue él quien resultó afectado durante el enfrentamiento, señalando que habría recibido arañones en el rostro.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que brinda apoyo legal y psicológico a la presunta víctima.

Antecedentes judiciales del diputado

Hombre con polo blanco y jeans sentado en silla. Persona de espaldas con chaleco rojo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables frente a edificio MIMP
El diputado Julián Pérez Mallqui permanece detenido en una comisaría, mientras personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en Perú asiste a una víctima de violencia.

El caso también vuelve a poner bajo escrutinio los antecedentes judiciales de Pérez Mallqui. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado cuenta con sentencias por falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

Además, en 2024 estuvo involucrado en un accidente vehicular ocurrido en Pichari, provincia de La Convención, Cusco, por el que fue investigado luego de que se reportara el atropello en presunto estado de ebriedad de una madre de familia y su menor hija. Por este caso cumplió diez meses de prisión preventiva y posteriormente enfrentó un proceso judicial por lesiones culposas.

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