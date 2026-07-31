Ollanta Humala saldrá en libertad: ¿Qué trámites faltan tras la sentencia del TC que anula su condena?

Fotografía de archivo del 6 de febrero de 2025 del expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) hablando durante una entrevista con EFE en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO

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El expresidente Ollanta Humala recuperará su libertad en los próximos días o, a más tardar, la próxima semana cuando se reanuden las audiencias donde se evalúa la apelación contra su condena de 15 años de prisión por lavado de activos, la misma que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.

En la noche del último jueves, el TC publicó la anunciada sentencia que resuelve la demanda de habeas corpus de Humala Tasso. Fueron cinco votos a favor contra dos en contra. Le dieron la razón al exmandatario los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

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En resumen, los tribunos aplican el mismo criterio establecido en la sentencia a favor de la hoy presidenta Keiko Fujimori, fallo que se trajo abajo el caso Cócteles.

Las magistradas Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, del Tribunal Constitucional del Perú, expresaron sus votos singulares sobre el hábeas corpus presentado por la defensa de Ollanta Humala. (Infobae / Fotocomposición)

Así, los magistrados concluyen que el proceso penal contra Ollanta Humala es nulo porque los hechos atribuidos —recibir aportes supuestamente ilícitos del Gobierno venezolano y empresas brasileñas en 2006 y 2011— no podían ser catalogados como lavado de activos, sino hasta 2016 que se modificó la ley penal para considerar la sola recepción de dinero ilícito (receptación patrimonial).

Por ello, el TC por mayoría ordenó a la Fiscalía a cargo del caso emitir la disposición de archivo y el Poder Judicial “en el día de notificada la sentencia de autos, deberá definir la situación jurídica” de Humala. En otras palabras, disponer su inmediata libertad.

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“La consecuencia inmediata (es que) el órgano judicial que actualmente conoce el caso, que es la Sala de Apelaciones, tiene que, en el plazo más corto posible, ejecutar esta sentencia, porque la naturaleza del hábeas corpus es esa, la libertad”, declaró el abogado del expresidente, Julio Espinoza Goyena, en entrevista con Canal N.

El Tribunal Constitucional de Perú anula el proceso penal contra Ollanta Humala por presunto lavado de activos y ordena el archivo de las investigaciones preliminares.

¿Cuándo saldrá Ollanta Humala?

Con la decisión tomada por el TC, solo falta que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ejecute la sentencia y disponga la inmediata liberación de Ollanta Humala. Lo que falta conocer cuándo es que ello sucederá.

En la sentencia se establece que se deberá hacer “en el día de notificada”, que aún no ha ocurrido. Se publicó la sentencia, pero esta aún no ha sido notificada al procurador del Poder Judicial, quien a su vez deberá remitirlo a la Sala de Apelaciones.

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No obstante, también el mismo colegiado podría adelantarse y, de oficio, podría pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Constitucional.

Se tiene previsto que el 5 de agosto se reanuden las audiencias donde se evalúa la apelación contra la condena de 15 años de prisión impuesta a Ollanta Humala. Ese mismo día, o antes, la Sala de Apelaciones podría pronunciarse sobre el fallo del TC.

Ante la pregunta respecto a si el Poder Judicial podría retrasar la ejecución del fallo del TC, el abogado Julio Espinoza Goyena indicó que el caso de Ollanta Humala es distinto al caso Cócteles, donde pasó un tiempo antes de que se archivara definitivamente los cargos por lavado de activos y organización criminal.

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“Yo he participado también de la defensa del caso Cócteles porque intervine profesionalmente en el caso, pero hay una gran diferencia. En el caso del Partido Nacionalista tenemos a un ciudadano que está privado de su libertad por este caso, por esta imputación, cosa que no sucedió en el caso Cócteles al momento en el que el TC dicta su sentencia”, apuntó.